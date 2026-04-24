「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」（５月３～５日） 各地区の代表チームが決定！ ～「ニッポンの食」で子どもたちの成長と親子のふれあいを応援～

ＪＡ全農は、５月３日（日・祝）～５日（火・祝）に横浜市の「日産スタジアム」他で開催される「ＪＡ全農チビリンピック2026」（主催：日刊スポーツホールディングス）に特別協賛します。

このイベントは、スポーツを通じて子どもたちの健やかな心身の成長と親子のふれあいを応援することを目的に、毎年５月５日に開催しており今年で第４８回目を迎えます。

その中で行われる「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」に出場するチームが出そろいました。各チームは３月１日～２日の東北大会・関西大会を皮切りに、大会を勝ち上がり選出されました。各地区の出場チーム数は北海道１、東北２、関東３、北信越１、東海２、関西２、中国２、四国１、九州２で合計１６チームとなります。

北海道代表：ＳＳＳ札幌サッカースクール（札幌）

東北代表①：ベガルタ仙台ジュニア（宮城）

東北代表②：ブラウブリッツ秋田（秋田）

関東代表①：川崎フロンターレ（神奈川）

関東代表②：鹿島アントラーズつくば（茨城）

関東代表③：レジスタＦＣ（埼玉）

北信越代表：ツエーゲン金沢（石川）

東海代表①：ヴェルダン（愛知）

東海代表②：ＳＥＰＡＬＡＤＡ ＳＣ（静岡）

関西代表①：ヴィッセル神戸（兵庫）

関西代表②：西宮ＳＳ（兵庫）

中国代表①：サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニア（広島）

中国代表②：オオタフットボールクラブ（岡山）

四国代表：徳島ヴォルティスジュニア(徳島)

九州代表①：サガン鳥栖（佐賀）

九州代表②：スマイス・セレソン（大分）

決勝戦の模様

表彰式の模様

【イベント概要】

（１）名 称：ＪＡ全農チビリンピック2026

（２）日 程：２０２６年５月５日（火・祝）９：００～１６：３０

※「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」は５月３日（日・祝）から開催

（３）会 場：日産スタジアム、横浜市港北スポーツセンター（卓球競技）

※５月３日、４日は日産フィールド小机、しんよこフットボールパークで開催

（４）主 催：日刊スポーツホールディングス、（公財）横浜市スポーツ協会

（５）ゲスト一覧：アニマル浜口さん、 高橋尚子さん、 吉田沙保里さん、

里崎智也さん、中澤佑二さん、岩渕真奈さん、 石川佳純さん（全農）

（６）スケジュール

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」では、サッカー大会をはじめ、スポーツと食に関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本イベントの模様も随時投稿します。

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

また、開催を記念してプレゼントキャンペーンも実施します。フォローしてお待ちください。

YouTubeチャンネルでの配信

YouTubeチャンネル「日刊スポーツ」、「サッカーキング」で「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」決勝戦の模様を生配信します。子どもたちの熱戦を是非ご覧ください。

＜日刊スポーツ 公式YouTubeアカウントＵＲＬ＞

https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

中澤佑二さんと岩渕真奈さんに「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」決勝戦の様子を解説していただきます。

＜サッカーキングYouTube＞※決勝戦のみ生配信

https://www.youtube.com/c/SoccerKingJP

各地区大会の決勝の様子（動画）は、日刊スポーツサイト内の本大会特設ページおよび、日刊スポーツの公式YouTubeチャンネルで公開中

＜ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会 特設ＨＰ＞

https://www.nikkansports.com/soccer/special/chibirin_2026/

＜日刊スポーツ 公式YouTubeアカウントＵＲＬ＞

https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

TikTokでの配信

TikTokアカウント「チビリンピック」にて、当日の競技の模様や参加選手のコメントなどイベントの様子を配信します。

ＵＲＬ：https://www.tiktok.com/@chibirinpic