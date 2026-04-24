HVDCネットワーク用直流遮断器の世界市場2026年、グローバル市場規模（機械式、ハイブリッド式）・分析レポートを発表
2026年4月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「HVDCネットワーク用直流遮断器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、HVDCネットワーク用直流遮断器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、HVDCネットワーク用直流遮断器市場の世界的な動向を詳細に分析したものです。2024年の市場規模は815百万ドルと評価されており、2031年には1003百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は3.0%であり、安定した成長が見込まれています。また、各国の関税政策や制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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直流遮断器は、高電圧直流送電網において重要な保護装置です。主な役割は、短絡や過負荷などの異常が発生した際に回路を迅速に遮断し、設備の損傷や安全上のリスクを防ぐことです。
この機能により、電力インフラの安定運用に不可欠な存在となっています。
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本レポートでは、定量的および定性的な分析を通じて市場を多面的に評価しています。需要と供給の動向、競争状況、価格変動などを詳細に分析し、市場の変化要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計も示されており、2025年時点の競争環境を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では機械式とハイブリッド型に分かれており、それぞれ性能や用途に応じた特性を持っています。
用途別では配電網、輸送、エネルギー分野などに分けられ、電力需要の増加や再生可能エネルギーの普及に伴い、各分野での需要拡大が期待されています。
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主要企業としては、Schneider Electric、ABB、Siemens、Mitsubishi Electric、Legrand、Fuji Electric、CHINT Electrics、Sécheron Hasler、Rockwell Automation、ENTSO-Eなどが挙げられます。
これらの企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を高め、市場において重要な役割を果たしています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象とされています。特にアジア太平洋地域は電力インフラ整備の進展により高い成長が見込まれています。
一方で、欧州や北米では既存インフラの高度化や環境政策が市場拡大を後押ししています。
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市場成長の主な要因としては、電力需要の増加、再生可能エネルギー導入の拡大、送電網の高度化が挙げられます。一方で、導入コストの高さや技術的な複雑さが課題となっています。
また、新技術の開発や製品革新が新たな機会を創出し、市場の成長を支えています。
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さらに、本レポートは原材料供給や産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。
これにより、企業は市場機会の把握や戦略立案に活用することが可能です。全体として、本市場は今後も着実な成長が期待される分野であり、継続的な注視が求められます。
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目次
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「HVDCネットワーク用直流遮断器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、HVDCネットワーク用直流遮断器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、HVDCネットワーク用直流遮断器市場の世界的な動向を詳細に分析したものです。2024年の市場規模は815百万ドルと評価されており、2031年には1003百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は3.0%であり、安定した成長が見込まれています。また、各国の関税政策や制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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直流遮断器は、高電圧直流送電網において重要な保護装置です。主な役割は、短絡や過負荷などの異常が発生した際に回路を迅速に遮断し、設備の損傷や安全上のリスクを防ぐことです。
この機能により、電力インフラの安定運用に不可欠な存在となっています。
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本レポートでは、定量的および定性的な分析を通じて市場を多面的に評価しています。需要と供給の動向、競争状況、価格変動などを詳細に分析し、市場の変化要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計も示されており、2025年時点の競争環境を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では機械式とハイブリッド型に分かれており、それぞれ性能や用途に応じた特性を持っています。
用途別では配電網、輸送、エネルギー分野などに分けられ、電力需要の増加や再生可能エネルギーの普及に伴い、各分野での需要拡大が期待されています。
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主要企業としては、Schneider Electric、ABB、Siemens、Mitsubishi Electric、Legrand、Fuji Electric、CHINT Electrics、Sécheron Hasler、Rockwell Automation、ENTSO-Eなどが挙げられます。
これらの企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を高め、市場において重要な役割を果たしています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象とされています。特にアジア太平洋地域は電力インフラ整備の進展により高い成長が見込まれています。
一方で、欧州や北米では既存インフラの高度化や環境政策が市場拡大を後押ししています。
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市場成長の主な要因としては、電力需要の増加、再生可能エネルギー導入の拡大、送電網の高度化が挙げられます。一方で、導入コストの高さや技術的な複雑さが課題となっています。
また、新技術の開発や製品革新が新たな機会を創出し、市場の成長を支えています。
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さらに、本レポートは原材料供給や産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。
これにより、企業は市場機会の把握や戦略立案に活用することが可能です。全体として、本市場は今後も着実な成長が期待される分野であり、継続的な注視が求められます。
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