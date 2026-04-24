世界のマイクロフルフィルメント市場、2035年までに倍増へ――年平均成長率（CAGR）6.95%の堅調な伸びで4,532万米ドルに到達

世界のマイクロフルフィルメント市場、2035年までに倍増へ――年平均成長率（CAGR）6.95%の堅調な伸びで4,532万米ドルに到達