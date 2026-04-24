船舶用メタノールデュアルフューエルエンジン市場規模推移：2026年3171百万米ドルから2032年8423百万米ドルへ拡大
船舶用メタノールデュアルフューエルエンジンとは
船舶用メタノールデュアルフューエルエンジンとは、船舶専用に設計された内燃機関で、メタノールを主燃料としつつ、従来燃料（ディーゼルなど）との二重燃料運転を可能とするエンジンである。低排出特性と高い航続距離を両立させることができ、硫黄酸化物や粒子状物質の排出はほぼゼロ、窒素酸化物は60％以上削減可能である。既存ディーゼルエンジンの改造方式と専用設計方式があり、低速・中速・高速船舶に対応できる柔軟性を持つ。
024年には世界で186台の船舶用メタノール二重燃料エンジンが生産され、平均販売価格は1台あたり1250万米ドル、粗利益率は約12.1％～22.4％であった。生産は下流受注に応じて調整され、中国船舶重工集団、COSCO、OOCL、三井E&S、大連華瑞重工などの主要顧客に供給されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347899/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347899/images/bodyimage2】
図. 船舶用メタノールデュアルフューエルエンジンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「船舶用メタノールデュアルフューエルエンジン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、船舶用メタノールデュアルフューエルエンジンの世界市場は、2025年に2736百万米ドルと推定され、2026年には3171百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）17.7%で推移し、2032年には8423百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長の主要要因
まず、環境規制の強化と脱炭素化の動きが市場拡大を牽引している。メタノール燃料は低排出・高効率で、LNGに代わる環境配慮型船舶燃料として注目される。従来は入手困難や引火点の低さ、燃料貯蔵量の増加による積載能力への影響、LNGより高コストといった課題があったが、近年の天然ガス生産拡大と排出削減技術の進歩により、これらの欠点は大幅に軽減されつつある。
次に、技術革新が市場成長を加速している。二重燃料エンジン技術は成熟期にあり、メタノールと従来燃料の柔軟な切替や共燃焼を可能にするコア設計により、船舶の航続性能と環境性能の両立が実現される。さらに、状態監視システムやセンサー統合による予知保全技術が導入され、高効率運転と故障リスク低減が可能となっている。
市場課題とリスク
原材料価格の変動や製造コストの高騰は、市場における潜在リスクである。専用設計エンジンは1台あたり最大5000万米ドルの投資が必要であり、改造方式でも約1200万米ドルが必要となる。また、メタノール燃料の保管・輸送に関する安全対策、及び洋上環境における使用時の安全性確保も重要課題である。
主要企業と市場構造
市場は比較的集中しており、Wärtsilä、Everllence（旧MAN Energy Solutions）、Rolls-Royce Power Systems（MTU）、WinGD、Anhui Hualing、Weichai Power、Guangxi Yuchai、Chongqing Cummins、Zhejiang Geely、Soar Power、Ningbo C.S.I Powerなどが主要プレイヤーとして市場を牽引する。
製品形態は二行程エンジンと四行程エンジンに分類され、用途別にはタグボート、ヨット、フェリー、大型船舶などに適用される。地域別では北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ、ラテンアメリカに広く展開される。
船舶用メタノールデュアルフューエルエンジンとは、船舶専用に設計された内燃機関で、メタノールを主燃料としつつ、従来燃料（ディーゼルなど）との二重燃料運転を可能とするエンジンである。低排出特性と高い航続距離を両立させることができ、硫黄酸化物や粒子状物質の排出はほぼゼロ、窒素酸化物は60％以上削減可能である。既存ディーゼルエンジンの改造方式と専用設計方式があり、低速・中速・高速船舶に対応できる柔軟性を持つ。
024年には世界で186台の船舶用メタノール二重燃料エンジンが生産され、平均販売価格は1台あたり1250万米ドル、粗利益率は約12.1％～22.4％であった。生産は下流受注に応じて調整され、中国船舶重工集団、COSCO、OOCL、三井E&S、大連華瑞重工などの主要顧客に供給されている。
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図. 船舶用メタノールデュアルフューエルエンジンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「船舶用メタノールデュアルフューエルエンジン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、船舶用メタノールデュアルフューエルエンジンの世界市場は、2025年に2736百万米ドルと推定され、2026年には3171百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）17.7%で推移し、2032年には8423百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長の主要要因
まず、環境規制の強化と脱炭素化の動きが市場拡大を牽引している。メタノール燃料は低排出・高効率で、LNGに代わる環境配慮型船舶燃料として注目される。従来は入手困難や引火点の低さ、燃料貯蔵量の増加による積載能力への影響、LNGより高コストといった課題があったが、近年の天然ガス生産拡大と排出削減技術の進歩により、これらの欠点は大幅に軽減されつつある。
次に、技術革新が市場成長を加速している。二重燃料エンジン技術は成熟期にあり、メタノールと従来燃料の柔軟な切替や共燃焼を可能にするコア設計により、船舶の航続性能と環境性能の両立が実現される。さらに、状態監視システムやセンサー統合による予知保全技術が導入され、高効率運転と故障リスク低減が可能となっている。
市場課題とリスク
原材料価格の変動や製造コストの高騰は、市場における潜在リスクである。専用設計エンジンは1台あたり最大5000万米ドルの投資が必要であり、改造方式でも約1200万米ドルが必要となる。また、メタノール燃料の保管・輸送に関する安全対策、及び洋上環境における使用時の安全性確保も重要課題である。
主要企業と市場構造
市場は比較的集中しており、Wärtsilä、Everllence（旧MAN Energy Solutions）、Rolls-Royce Power Systems（MTU）、WinGD、Anhui Hualing、Weichai Power、Guangxi Yuchai、Chongqing Cummins、Zhejiang Geely、Soar Power、Ningbo C.S.I Powerなどが主要プレイヤーとして市場を牽引する。
製品形態は二行程エンジンと四行程エンジンに分類され、用途別にはタグボート、ヨット、フェリー、大型船舶などに適用される。地域別では北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ、ラテンアメリカに広く展開される。