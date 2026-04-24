パソコン工房より、やわらかく静かな特性を持つメンブレンキーを採用した『ワイヤレスキーボード』販売開始
パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、2026年4月24日（金）から、パソコン工房 WEB通販サイトおよび全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗にて、パソコン工房セレクト商品『ワイヤレスキーボード』（UNI-WL-KB02BK）を順次販売いたします。
■ パソコン工房セレクト商品『ワイヤレスキーボード』
パソコン工房セレクト商品『ワイヤレスキーボード』は、静音設計のメンブレンキーを採用しており、普段使いやビジネスシーンでの使用におすすめです。また、角度調整スタンドや電源ON/OFFスイッチを搭載した日本語配列のワイヤレスキーボードです。
◇ パソコン工房セレクト商品『ワイヤレスキーボード』商品情報
商品名：パソコン工房 ワイヤレスキーボード ( UNI-WL-KB02BK ) 販売価格：1,980円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1224523&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260424_1&utm_content=nonpay
◇ パソコン工房オリジナル・セレクト商品 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/pb_products.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260424_1&utm_content=nonpay
■ 製品仕様
キーレイアウト:108キー 日本語レイアウト キー構造:メンブレン キーピッチ:19mm キーストローク:4.0±0.1mm 押下圧:50±20g 本体サイズ:約W442×D135×H28mm(スタンド使用時高さH:43mm) レシーバーサイズ:18.5×14.3×6mm 対応電池:AAA単四形×2本(別売) 無線方式:RF2.4G 操作距離:最大約10m 本体重量:560g±5g(レシーバー、電池含まず) 対応OS:Windows 11
■ 付属品
USBレシーバー×1
パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp/ ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。 ※掲載商品については、対象期間中であっても売り切れや完売となる場合がございます。
【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/ グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/ 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス
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