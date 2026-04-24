この度、アンカードシステムズ株式会社は、ボタン一つでLINE通知とパトランプ(回転灯・ブザー)が連動する、LINE通知コールボタンとパトランプの連携システム、みまもりボタン「キテネライト」のキャンペーンを2026年4月28日より開始します。

URL： https://anchored-iot.store/





キテネライトの概要









■キャンペーン

キテネ5個とキテネライト1個を3ヶ月間無料でお使いいただけるキャンペーンを2社限定で4月28日より開始します。詳細はお問い合わせください。









■背景と目的

介護施設や医療現場において、入所者からの呼び出しへの迅速な対応は不可欠です。しかし、従来のナースコールでは「対応したのか分からない」「離れた場所にいると気づきにくい」といった課題がありました。

本システムは、シンプルかつ強力な通知機能により、職員の負担軽減と入所者の安心感向上を同時に実現します。既存施設への後付け設置が可能で、安価に導入できます。





スマートスピーカーで会話が可能









■システムの特長

1. LINEグループへの一斉通知：入所者が「みまもりボタンキテネ(R)」を押すと、約10秒でLINEグループへ通知が届きます。グループに登録された全ての職員が、手元のスマートフォンで呼び出し内容を確認できるため、情報のタイムラグが発生しません。





スマホでも確認できます





2. パトランプ連動による視覚・聴覚への訴求：ナースステーション等に設置されたパトランプがキテネと連動。光とブザー音で知らせるため、スマホを確認できない状況でも入所者の対応要求を即座に察知できます。





3. 対応状況の「見える化」オプション：パソコンやタブレット、スマートフォンを通じて、各部屋の呼び出し状況をリアルタイムで確認可能です。

・入所者が1回押す ：「呼び出しです！」と表示(赤色)

・職員が対応し2回押す：「確認しました」または「対応済みです」と表示(緑色)これにより、二重対応の防止や未対応事案の早期発見に貢献します。





パソコンやタブレットで確認





4. 設置・運用の手軽さ

・配線不要のボタン：「キテネ」は単4乾電池で約1年間駆動します。軽量、小型なので設置場所を選びません。後付けが可能です。

・遠隔確認 ：施設内だけでなく、外出先のパソコンやタブレットからもアクセスできます。









■システム構成

・入所者 ：みまもりボタンキテネ

・ネットワーク：LTEルータとパトランプ間はLAN配線

・通知先 ：LINE(スマートフォン)、パトランプ、パソコン・サイネージ端末









■活用イメージ

・101号室の○○様がボタンを押下

・職員のLINEに「101号室：○○様 呼び出しです！」と通知

・ナースステーションのパトランプが点灯・ブザーが鳴動

・職員が駆けつけ、対応後にボタンを2度押ししてステータスを更新









■価格帯

・最小構成で15万円から

・設置台数で価格が変わりますのでお問い合わせください。