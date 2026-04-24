東京藝術大学大学美術館（東京・上野公園）は、2026年7月24日(金)から9月23日(水・祝）まで、「藝大式 美術の“ミカタ”―この夏、藝大生になる―」を開催します。





12の講義で東京藝大をひもとく

「藝大式 美術の“ミカタ”―この夏、藝大生になる―」（通称：ミカタ展）は、2026年～2028年の3年に渡って毎夏に開催するシリーズ企画の記念すべき第一回展です。本展では、東京藝術大学現役の講師陣が贈る12コマの「講義」を、美術館の中で「展覧会」として展開します。美術の歴史、実技、表現、鑑賞、素材、保存修復など、美術に関する多様なテーマを、東京藝術大学大学美術館の貴重なコレクションを中心とする芸術作品を教材として「聴講」するように味わう、これまでにない贅沢な鑑賞体験をお届けします。

この度、本展の見どころや展示構成の一部が発表されました。本展会場では現役の藝大生による模写の実践や、気軽に参加できる体験展示やワークショップも実施予定。大人には「夏季集中講座」として、そして子どもには「夏休みの体験学習」として、子どもから大人まで、それぞれの「講義」を楽しみながら「履修」できる内容となっています。大学キャンパスにある美術館で、ご来場者のみなさま一人ひとりが「藝大生」となって、美術の奥深さや楽しみ方を学ぶことができる展覧会です。





「ミカタ展」前売り＆スペシャルチケットは5月12日(火)発売開始！

東京藝大が総力を挙げて取り組む新しい視点の展覧会「藝大式美術の“ミカタ”―この夏、藝大生になる―」の前売りチケットは5月12日(火)発売開始。さらにお得なスペシャルチケットの発売も決定しました。

この夏の「ミカタ展」にどうぞご期待ください。

【キービジュアル】小倉遊亀「径」1966年 東京藝術大学蔵









【本展のみどころ】

1.大学講義を展覧会で「履修」！

美術の秀才・天才が集まる東京藝大。いったい学内ではどのような授業が行われているのか？実習から座学まで、藝大での美術教育の一端を体験するまたとない機会。展覧会のために考えられた様々な「講義」を、美術館の中で「展示」する初めての試みです。「絵画基礎演習」や「西洋美術史概説」というような講義を、展覧会を見ることで「履修」できます！





2.夏期集中講義として、夏休みの体験学習として

大学講義がテーマの本展ですが、大人から子どもまで、実際の美術作品を中心に分かりやすい内容となっています。親子で楽しめる体験展示も複数用意。また、会期中にはワークショップも実施予定。興味のある講義を深堀りして、夏休みの自由研究にしてはいかがでしょうか？（ワークショップの内容は後日公開予定）





3.ホンモノで美術の「ミカタ」を学ぶ！

授業形式といっても、スライドによる講義ではありません。小倉遊亀の代表作「径」をはじめとする名品の数々を含むホンモノによる授業です。黒田清輝、和田英作、平櫛田中ら歴代教授や、藤田嗣治ら卒業生たちの作品に加えて、ゴッホから学生たちの作品まで、バラエティーに富む藝大コレクションを通じて美術の「ミカタ」を習得できます。









【現役藝大講師陣による講義一覧】（※展示の一部です）

1限目 模写してわかる油絵のミカタ

絵画基礎演習

宮本武典（絵画科油画専攻）

「まねぶ美術館～模写でよみとく美の手とこころ～」





西洋画の教育手段として重視されてきた“模写”。黒田清輝など偉大な先達の作品と現役生たちの模写の取り組みを展示する。模写を通して、「美のこころ」がどのように解釈されたのか。藝大生の「美術の“ミカタ”」に迫る。

黒田清輝「トゥルプ博士の解剖講義」1888年 東京藝術大学蔵

レンブラント・ファン・レイン原作









2限目 名作で学ぼう日本の洋画

日本近代美術史概論

熊澤 弘（大学美術館）

「西洋美術に出会った日本工部美術学校から東京美術学校へ」

原田直次郎「靴屋の親爺」1886年 東京藝術大学蔵









3限目 西洋のかわいい？絵

西洋美術史概説3

佐藤直樹（芸術学科芸術学専攻）

「東京藝大で教わる西洋美術の見かた 女性画家ラグーザ玉の戦略」

清原玉「ラグーザ像」制作年不明 東京藝術大学蔵









4限目 日本美術の大事な話

日本美術史特講2

古田 亮（大学美術館・総合監修）

「岡倉天心『茶の本』を読む」

平櫛田中「五浦釣人」1943年 東京藝術大学蔵









5限目 絵巻の模写はこうする！

日本画研究1

高島圭史（美術学部絵画科日本画専攻）

「古典模写ー国宝絵巻をうつし、まなぶー」

澤田かおり「「源氏物語絵巻」第五十帖 東屋一 模写」2008年 東京藝術大学蔵









6限目 藝大式、仏像のお医者さん

彫刻保存特殊講義

岡田 靖（文化財保存学専攻）

「模刻から学ぶ仏像の保存修復」





仏像など彫刻の保存修復には欠かせない“模刻”について、その目的や意義を、歴史とともに分かりやすく紹介。藝大コレクションの中でも屈指の名品である快慶の大日如来坐像を中心に、原作とその模刻の比較や近年の科学的な調査を重視した修復の手法などを体験的に学ぶ。

快慶「大日如来坐像」鎌倉時代/12世紀末-13世紀初 東京藝術大学蔵

信太司「快慶作大日如来坐像による木彫仏像技法研究」1987年 東京藝術大学蔵









7限目 動物の目で作品を見てみよう

特別鑑賞演習

丸山素直（デザイン科デザイン専攻）

「藝大美術館に住む動物たち」





動物をモチーフにした様々な作品がならぶ展示室。「かわいい」という素直な感覚からスタートし、表現の意図、制作当時の文化や環境などに目を向けていく。美術作品を自分なりの視点で楽しむことを肯定し、自分と作品や作家との距離を縮めていく鑑賞体験を目指す。

小倉遊亀「径」1966年 東京藝術大学蔵

鍵野壮太「polkadots」2007年 東京芸術大学蔵









8限目 見て、触れて、言葉にして

クリエイティヴ・アーカイヴ演習

田口智子・倪雪（未来創造継承センター）

「鑑賞体験におけるデジタル技術の可能性」





AI解析による最新の美術鑑賞アーカイヴを紹介。作品を見た時の印象や、素材の感触の感想を、AIで整理・蓄積したアーカイヴを通して、他者との違いや自身の作品鑑賞の変化を実感する。





9限目 タイムスリップ！画家たちがいた東京

地域文化研究

村上 敬（大学美術館）

「大正～昭和初期東京の文化的変容」

和田英作「野遊び」1925年 東京藝術大学蔵









10限目 フジタを知っていますか？

近現代作家論

古田 亮（大学美術館・総合監修）

「生誕140年藤田嗣治 日々の記録」





日本を代表する洋画家・藤田嗣治について、特に東京美術学校時代を中心に理解を深める。天才と呼ばれた画家の若い時期の苦悩や努力そして、学生時代に藤田が受けた指導や卒業後の制作について一次資料を基に学ぶ。





11限目 ある中国人留学生の物語

リサーチプロジェクト演習

牛島大悟（先端芸術表現科先端芸術表現専攻）＆倪雪（未来創造継承センター）

「東京藝術大学と中国人留学生～胡根天の留学と帰国後の活動～」





12限目 なぜ？ゴッホのプレス機が藝大に

版画制作実習

三井田盛一郎（絵画科油画専攻〈版画〉）＆熊澤 弘（大学美術館）

「ゴッホがつなぐ日本と西洋の版画」





実際にゴッホが使用した貴重なプレス機。なぜこのプレス機を藝大が所蔵しているのか、その足跡をたどるとともに、実際の制作過程を通して、デューラーから現代作家まで西洋と日本の銅版画の歴史を作品とともに辿る。

フィンセント・ファン・ゴッホ「ガッシェ博士の肖像」1890年 東京藝術大学蔵

版画印刷機 18世紀初頃 東京藝術大学蔵





講師陣によるワークショップやイベントを開催予定。

情報は後日詳細をお知らせします。









＜＜前売りチケット 5月12日(火)発売開始！！＞＞





「ミカタ展」お得なスペシャルチケットの発売も決定！

親子そろって、この夏「藝大生」になれちゃう？！

◆親子チケット 販売価格 2100円

一般観覧券1枚と中・高校生観覧券1枚がセットになったチケット。

それぞれ別日での入場も可能です。

・販売先：セブンチケット

・販売期間：2026年5月12日(火)10時～9月23日(水・祝)15時





ご学友と共に！一緒に「藝大生」になってみよう！

◆トモダチ割 大学生観覧券ペア 販売価格 1900円

中・高校生観覧券ペア 販売価格 900円

大学生観覧券あるいは中・高校生観覧券のペアチケットがお得に購入できます。

それぞれ別日での入場も可能です。

・販売先：セブンチケット

・販売期間：2026年5月12日(火)10時～9月23日(水・祝)15時





※セブンーイレブン店内マルチコピー機にて印刷できる「学生証付きチケット」、「クイズラリー付きチケット」も販売予定！詳細は後日展覧会公式サイトにて発表します。





【チケット・券売情報】

前売券販売期間：2026年5月12日(火)10時～7月23日(木)23時59分

観覧料（税込）

一般（前売券）1,800円／（当日券）2,000円

大学生（前売券）1,000円／（当日券）1,200円

中・高校生（前売券）500円／（当日券）600円

※学生の方はは学生証をご提示ください。

※小学生以下は期間を通して無料

※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者1名は無料（入館の際に障がい者手帳などをご提示ください）

※展示内容、会期、開館時間、休館日等については、今後の諸事情により変更する場合がございますので、展覧会公式サイト等でご確認ください。

※本展は事前予約不要です。混雑時は入場をお待ちいただく可能性がございます。

※チケットの払い戻し・キャンセル・再発行はできません。購入の際はご注意ください。





＜オンラインチケット＞

・公式オンラインチケット https://www.e-tix.jp/geidai-art-mikata

・美術展ナビチケットアプリ（クレジットカード決済のみ）

※事前に「美術展ナビ チケットアプリ」のダウンロードが必要です。

https://aejtickets.api.yomiuri.co.jp/?key=MKT26&type=1





＜チケット販売プレイガイド＞

・セブンチケット セブンコード：115-650

URL：https://7ticket.jp/s/115650

・チケットぴあ

・e+（イープラス）

・ローソンチケット





＜販売スケジュール＞

▽前売券：2026年5月12日(火)10時～7月23日(木)23時59分

▽当日券：2026年7月24日(金)0時～9月23日(水・祝)16時30分

※混雑状況等の都合により、販売期間や入場システムを変更する場合があります。













【開催概要】

展覧会名：藝大式 美術の“ミカタ”―この夏、藝大生になる―

会 期：2026年7月24日(金)～9月23日（水・祝）

休 館 日：8月10日（月）、9月21日（月・祝）を除く月曜日

開館時間：午前10時～午後5時（入館は閉館の30分前まで）

会 場：東京藝術大学大学美術館 本館 展示室1、2、3、4［東京・上野公園］

［所在地］〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8

観 覧 料（税込）：一般 2000円（1800円）

大学生 1200円（1000円）

中・高校生 600円（ 500円）

※（）内は前売料金

※小学生以下無料

※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者1名は無料（入館の際に障がい者手帳などをご提示ください）。





前売りチケット：5月12日（火）10時 販売開始

■オンラインチケット

・公式オンラインチケット https://www.e-tix.jp/geidai-art-mikata

・美術展ナビチケットアプリ（クレジットカード決済のみ）

※事前に「美術展ナビ チケットアプリ」のダウンロードが必要です

https://aejtickets.api.yomiuri.co.jp/?key=MKT26&type=1

■チケット販売プレイガイド

・セブンチケット・チケットぴあ・e+（イープラス）・ローソンチケット





主 催：東京藝術大学、読売新聞社

お問い合わせ：050-5541-8600(ハローダイヤル)

公式サイト：https://geidai-art-mikata.jp

東京藝術大学大学美術館公式サイト：https://museum.geidai.ac.jp

公式X @geidai_mikata：https://x.com/geidai_mikata

公式Instagram @geidai_art_mikata：https://www.instagram.com/geidai_art_mikata





【本展覧会に参加する教員】※五十音順

牛島大悟（先端芸術表現科先端芸術表現専攻）

岡田 靖（文化財保存学専攻）

熊澤 弘（大学美術館）

佐藤直樹（芸術学科芸術学専攻）

高島圭史（絵画科日本画専攻）

田口智子・倪雪（未来創造継承センター）

古田 亮（大学美術館・総合監修）

丸山素直（デザイン科デザイン専攻）

三井田盛一郎（絵画科油画専攻〈版画〉）

宮本武典（絵画科油画専攻）

村上 敬（大学美術館）

［東京藝術大学とはー］

東京藝術大学は、日本で唯一の国立の芸術総合大学です。明治20年（1887年）創立の東京美術学校（現在の美術学部）と東京音楽学校（現在の音楽学部）を前身とし、昭和24年5月に設置され、美術学部（絵画科・彫刻科・工芸科・建築科・芸術学科）、音楽学部（作曲科・声楽科・器楽科・指揮科・楽理科）の2学部10学科と附属図書館が置かれました。

その後何度かにわたって学部の拡充改組が行われ、現在は美術学部（絵画科・彫刻科・工芸科・デザイン科・建築科・先端芸術表現科・芸術学科）、音楽学部（作曲科・声楽科・器楽科・指揮科・邦楽科・楽理科・音楽環境創造科）の2学部14学科と、附属図書館、大学美術館、演奏芸術センター等の施設で構成されています。

上野公園内のほか、茨城県取手市、神奈川県横浜市、足立区千住にもキャンパスがあります。創立から約140年間、芸術の教育と研究の中心にあり、たくさんの優れた芸術家や芸術分野の研究者や教育者を輩出しています。