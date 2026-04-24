「健康を、もっと、あたらしく」をコンセプトにヘルスケア事業を展開するメディロムグループは、2026年4月27日（月）から29日（水）まで東京ビッグサイトにて開催されるグローバルカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」にブース出展いたします。ブース番号はD1028です。

本イベントは、東京都が主催するアジア最大級のスタートアップカンファレンスであり、世界中のスタートアップ、投資家、大企業が集結するイノベーション創出の場です。当社にとっては、グローバル市場におけるプレゼンス向上を図る戦略的な機会と位置付けています。

当社は、グローバルテクノロジー企業Tools for Humanity（TFH）と提携し、日本における「World ID」の普及を推進しております。本出展では、人間認証デバイス「Orb」を設置し、来場者に「World ID」の体験機会を提供いたします。 また、リラクゼーションスタジオ「Re.Ra.Ku」をはじめとするリアル店舗ネットワークと「World ID」のデジタル基盤を掛け合わせ、オンライン・オフラインを横断した次世代型ヘルスケアプラットフォームの構築を推進してまいります。 加えて、「MOTHER Bracelet®︎」などの自社プロダクト展開を通じ、ヘルスケアデータの取得・活用領域の強化にも取り組んでおります。 当社は今後も、ヘルスケア×テクノロジー領域での事業拡張を通じて、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

◼︎SusHi Tech Tokyo 2026 (Sustainable High City Tech Tokyo 2026)詳細

開催日 ビジネスデイ：2026年4月27日(月)、28日(火) パブリックデイ：2026年4月29日(水・祝) 主な開催場所 東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホール ほか ※入場には以下の公式Webサイトからのチケット購入が必要です。 出展内容 スタートアップ700社以上、「協賛企業ブース」（きらぼしグループ含む）、「国内外の国・地域・都市別ブース」、「大学ブース」等 主催 ＜SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会＞ 東京都、(一社)日本経済団体連合会、(公社)経済同友会、(一社)新経済連盟、東京商工会議所、(一社)スタートアップエコシステム協会、(一社)スタートアップスタジオ協会、(一社)インパクトスタートアップ協会、(一社)スタートアップ協会 プログラム 世界的著名人による基調講演、トークセッション、国内外のスタートアップによるピッチコンテスト、ビジネスマッチングなど SNS X（日本語）: https://x.com/SusHiTech_SUJP X（英語）: https://x.com/SusHiTech_SUEN

https://sushitech-startup.metro.Tokyo.lg.jp/

◼︎World ID について

World IDは、グローバルテクノロジー企業であるTools for Humanity（TFH）が提供する、「人間であること」を証明するためのグローバルな個人認証技術です。生成AIの普及が進む現代において、デジタル上で人間とAIを識別しつつ、匿名性を担保したまま個人の実在性を証明する「Proof of Human」の実現を目的としています。 認証は、高性能カメラ「Orb」による虹彩スキャンを通じて行われ、認証完了後には「World App」上で認証済みのWorld IDが発行されます。 Tools for Humanityは、Sam Altman氏とAlex Blania氏によって設立され、World Networkの初期開発を主導するとともに、「World App」の運営を担っています。

https://world.org/ja-jp

◼︎充電不要のスマートトラッカー「MOTHER Bracelet®︎」について

「MOTHER Bracelet®︎」は、世界初*となる24時間365日充電不要のスマートトラッカーです。米国シリコンバレー発の最先端技術を搭載することで体温と外気の温度差で電力を生み出します。充電不要のため、充電時のダウンタイム（データが取得できない時間）が発生しません。歩数・睡眠量・消費カロリー・心拍数・体表温＝ヘルスケアの基本となる5つのデータがこれ1つで記録可能です。 ＊WPO、PATENTSCOPE、科学技術センター、J-GLOBAL、J-PlatPatなどにより、ゼーベック効果を利用した充電不要の活動量計に該当する知的財産を確認(2021年7月3日 ESP総研調べ)

https://mother-bracelet.com/

◼︎メディロムグループについて

メディロムは、健康管理サービス「Re.Ra.Ku」を中心にリラクゼーションスタジオを展開しています。加えて、ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムも提供しています。2020年には、充電不要で連続駆動する活動量計「MOTHER Bracelet」を発表し、デバイス事業にも参入しました。さらに、美容サロン「ZACC」や「脳梗塞リハビリセンター」の運営を通じ、美と健康の両面からウェルネス事業を拡大。予防から医療まで一貫したヘルスケア事業の領域を広げています。 社名 ： 株式会社メディロム（英文名 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.） 上場市場 ： NASDAQ ティッカー（米国証券コード) ： MRM (Nasdaq CM) 本社所在地 ： 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F 代表 ： 代表取締役 江口 康二 設立 ： 2000年7月 ■本件に関するお問い合わせ先■ メディロムグループ 広報担当 MAIL ： press@medirom.co.jp

https://medirom.co.jp/