ロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛、以下ロングランプランニング）とイマーシブシアターのクリエイティブチーム「ムケイチョウコク」（株式会社NO MORE 代表取締役：佐田 晋一郎）は共同で、『記憶の質屋 ほの灯り堂（ほのあかりどう）』を2026年4月22日(水)～5月3日(日・祝)に学校跡地 飯田橋（東京都新宿区揚場町2-28）ほか神楽坂周辺施設にて上演いたします。 カンフェティにてチケットは各回直前まで発売中です。※定員 各回24名。なくなり次第終了

https://honoakarido.com/ https://www.confetti-web.com/@/honoakarido

神楽坂の街中を舞台にした体験演劇、街歩きイマーシブシアター『記憶の質屋 ほの灯り堂』が4月22日(水)より開幕しました。5月3日(日・祝)まで毎日上演いたします。

街歩きイマーシブシアター『記憶の質屋 ほの灯り堂』とは

参加者は提灯を手に持ち、音声ARアプリ「Locatone™（ロケトーン）」から流れる音声を聴きながら、その足で神楽坂の街を歩きます。 ※希望者には和柄の羽織を用意しています（無料貸出／数量限定）。 その先々で役者が扮する神楽坂ゆかりの人物――神楽坂はん子、泉鏡花、尾崎紅葉などをイメージしたキャラクターに出会い、会話を交わしながら物語が進行します。

２月に4日間上演したプレ公演では、参加者から「神楽坂という街が好きになった」「街の風景や音、風までも演出の一部となる感覚に感動した」などの感想が寄せられました。 今回は、物語に引き込むオープニングシーンの追加やルートの一部変更、歩く速度の調整など体験の快適さに至るまで改善し、より物語に没入できるようアップデートされました。 さらに、参加者を導く＜記憶の声＞には、俳優・梅津瑞樹さんと俳優・声優の寺崎裕香さんを起用。ルートごとにそれぞれ3役を演じます。

公演レポート

神楽坂を歩きながら この街に生きた誰かの記憶をやり直す没入体験

物語は、人の記憶を取り扱う奇妙な質屋「ほの灯り堂」に参加者自身が訪れるところから始まる。無数の提灯が並ぶ店内を妖しく誘う店主が言うには「やり直したいあの日の記憶」を取り扱っているらしい。 店主に誘われるままに、自分自身がやり直したいあの日のことを木札に書く。ただし、自分でそれをやり直すことはできず、誰かの記憶を代わりにやり直してあげることで、その記憶も誰かがやり直してくれると言う。 店に置かれた誰かの記憶――提灯を一つ受け取って街に出る。黒い羽織を着た"灯り番"たちに誘導されながら少し歩くと、現代の神楽坂の街の中で、昭和や明治の時代の人物――役者扮するキャラクターに出会う。

参加者全員が装着するオープンイヤーイヤホンから聞こえてくるのは、登場キャラクターの友人や仲間の声。その声が語るのは、過去のあの日の光景や、やり直したい記憶の後悔。 歩いているのは令和の神楽坂の街なのに、その当時を語る音声が、まるで自分だけがタイムスリップしたかのような感覚にさせる。 目の前のキャラクターと会話を交わし、ともに歩きながら、彼らが抱える悩みに向き合い、この記憶の人物としてどのように関わり、選択するのか。そして、自分自身が木札に書いた記憶を、あなたは本当にやり直したいのか……。

神楽坂を初めて訪れる人でも、物語体験を通して街を歩くことによって、自然と愛着や思い入れがわく。元々神楽坂をよく知る人も、普段とは違った風景に出会えるだろう。 街の魅力と物語の力が重なり合い、心揺さぶられる唯一無二の体験を、初夏が近づく神楽坂でぜひ味わっていただきたい。

公演概要

『記憶の質屋 ほの灯り堂』 公演期間：2026年4月22日(水)～5月3日(日・祝) ※上演時間 約110分 ※定員 各回24名、1日8回公演（初日と最終日を除く）、全90ステージ 会場：飯田橋 学校跡地（東京都新宿区揚場町2-28） ほか神楽坂周辺施設 チケット料金：5,800円（税込） ※オープンイヤーイヤホン貸出料金込み

公演特設サイト https://honoakarido.com/ 公式Instagram https://www.instagram.com/kioku_no_shichiya/

【出演】 ＜イマーシブキャスト＞ 芸者・女：石田佳名子 / 石田迪子 / 小林未往 / スガヌマショウコ 作曲家・愛弟子：市川真也 / 上原徹也 / 河合国広 / 塚越光 旦那・師匠：角川裕明 / 金川周平 / 窪田道聡 / 熊野善啓 質屋の店主：AGATA / 内山智絵 / 大塚由祈子 ※回によって出演者が異なります。 ＜記憶の声（声の出演）＞ （声の出演）梅津瑞樹 ／ 寺崎裕香 ※ルートによって出演者が異なります。 【スタッフ】 構成・脚本：今井夢子（ムケイチョウコク） 演出：ムケイチョウコク& all cast メインディレクター：美木マサオ（ムケイチョウコク） 制作プロデューサー：野元綾希子（ムケイチョウコク) システム提供・制作協力：ソニーマーケティング株式会社、SoVeC株式会社 協力：一般社団法人新宿観光振興協会、株式会社粋まち、東京平版株式会社 企画：ムケイチョウコク 製作：ムケイチョウコク、ロングランプランニング株式会社 主催：ロングランプランニング株式会社、株式会社NO MORE 助成：アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】

ムケイチョウコクは、近年注目を集めているイマーシブシアターの創作及び公開を中心に、2022年3月1日に発足されたクリエーションチームです。 イマーシブ＝没入体験を、人間と人間との交流を通して作り上げることをコンセプトにしています。 演劇の力で社会が優しく明るくなることを信じ、クリエーションを精力的に行っています。 【公式サイト】 https://www.mukeichoukoku.com

音声ARアプリLocatone™（ロケトーン）

本作では、音声ARアプリ「Locatone™（ロケトーン）」を使用いたします。 ソニーの技術を活用した、現実世界に仮想世界の音が混ざり合う新感覚の音響体験サービスです。 音を聴きながら街をめぐることで新しい魅力や楽しみ方を発見できます。 【公式サイト】 https://www.locatone.sony.net/ ※「Locatone」はSoVeC株式会社が提供するアプリケーションです。 ※「Locatone」はソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標です。

会社概要

株式会社NO MORE NO MOREは、リアル空間で五感を揺さぶる「体験型エンターテインメント（イマーシブエンターテインメント）」の企画・開発を行う2024年創業のスタートアップです。 未体験の体験を設計し、人の記憶に残る体験作品を生み出すことをミッションに、国内外のコンテンツホルダー、商業施設、デベロッパーとの協業を通じて、日本発の新しい体験型エンターテインメントを世界へと届けています。 URL：https://nomore.jp/

ロングランプランニング株式会社 2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。 主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行 チケット販売サイト「カンフェティ」の運営 その他興行支援、イベント主催者のサポート業務 旅行業 ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営 URL：https://longrun.biz/