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【ファッションブランドELLEgirl(エル ガール)】2026年夏の新作アイテム販売開始！
URL: https://zozo.jp/shop/ellegirl/
女性社員が多く活躍し、SDGsを重要な取り組みとして推進するアパレルメーカー・クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛、以下当社）は、株式会社ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン（日本支社:東京都港区、CEO:アンヌ・ビラズ）とライセンス契約のもと展開するファッションブランド「ELLE girl（エル ガール）」より、2026年夏の新作アイテムをZOZOTOWNにて4月24日(金)より販売を開始しました。
女性社員が多く活躍し、SDGsを重要な取り組みとして推進するアパレルメーカー・クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛、以下当社）は、株式会社ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン（日本支社:東京都港区、CEO:アンヌ・ビラズ）とライセンス契約のもと展開するファッションブランド「ELLE girl（エル ガール）」より、2026年夏の新作アイテムをZOZOTOWNにて4月24日(金)より販売を開始しました。
COORDINATE
All-in-one
今年一番のおすすめオールインワンが登場。
忙しい朝もこれ1枚でおしゃれに決まる大人のための救世主的オールインワン。
こだわりのサイズ感で、胸元はVラインで女性らしい印象に。
バレルレッグシルエットでゆるっとラフに着ることができます。
バレルレッグオールインワン \14,190(tax in)
Shirt jacket/Race pants
女性らしい切替えレースのシャツジャケットと総レースパンツのホワイトコーデ。
ジャケットはシャツ素材なので暑い夏でもサラッと着用でき、肌触りの良い素材感です。
パンツはパッチワーク風のレース素材が清涼感のある印象に。
軽やかな穿き心地で、シーズンモードを高めてくれます。
替レースシャツジャケット \9,790 (tax in)
パッチワークレースパンツ \11,990(tax in)
Shirring tops
薄手の肩パット入りで、肩のラインがまっすぐに見えてスッキリした印象に。
ウエストのくびれからフロントにスリットを入れることで、よりウエストを細くスタイルアップを叶えてくれる1着に。
光沢のある伸縮素材で、肌触りも良く着心地も嬉しい。
1枚あると使えるトップスです。
フロントスリットシャーリングトップス \7,590 (tax in)
Body piercing bag
昨年人気だったボディーピアス巾着バッグが再販、春らしい新色のアイボリーが登場。
サイズやディティールにこだわった、トレンドライクなボディーピアスとアウトポケットデザインがポイント。
荷物を出し入れしやすい巾着タイプで、底のマチもしっかりあり収納力も抜群です。
撥水機能もついてデイリー使いしやすいバッグです。
《撥水》ボディーピアス付アウトポケット巾着バッグ \7,590 (tax in)
Pullover
コーデの主役になるレース素材のアノラックプルオーバー。
目の細かいメッシュ地と花柄のレース生地で抜け感のある綺麗な1枚。
裾にドローコードを入れているので気分によってシルエットを変えることができ、レイヤードも楽しんでいただけます。
レースアノラックプルオーバー \11,990 (tax in)
Out pocket body bag
大人気だったピアス付巾着バッグのニューフェイス。
トレンドのアウトポケットデザインや素材感はそのままに 大容量のボディーバッグタイプが登場。
PCやA4ファイルも楽に入り、すぐに取り出したいものは、大小たくさんついているアウトポケットに入れられるので機能性抜群です。
デイリー使いはもちろん、旅行やレジャーなどにも幅広く使えます。
ピアス付アウトポケットボディBAG \7,590(tax in)
French sleeve shirt
着るだけで様になる華やかシャーリングシャツ。
フレンチバルーンスリーブで気になる二の腕カバーになるのも嬉しい。
全体的にふんわりとしたシルエットが、女性らしさを引き立てます。
シンプルなボトムと合わせるだけで華やかに仕上がるので、ON/OFFで重宝します。
フレンチスリーブバルーンシャツ \6,490(tax in)
■ファッションブランド「ELLEgirl（エル ガール）」
「ELLEgirl（エル ガール）」は、時代のトレンドを掴み「自分スタイル」をカスタマイズしてファッションを楽しんでいただきたいという思いのもと、フランスで誕生したブランドです。コンセプトは、「Dare a new style and create new me-新しいスタイルで新しい自分を。」。自分の好きを恐れることなく、新たなスタイルでの女性らしさや可愛らしさ、楽しみと喜びを想像するという意味を持っています。ファッション・ビューティーだけでなく環境や社会問題まで意識し、自分にとっての新しいスタイルにも気軽にチャレンジできるコレクションとなっています。
ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/ellegirl/
Instagram(@ellegirlfashion_jp)： https://www.instagram.com/ellegirlfashion_jp/?hl=ja
■本商品に関するお問い合わせ
クロスプラス株式会社 ELLEgirl プレス担当
電話：03-3669-5270
■ ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン 会社概要
会社名 ：株式会社LAGARDÈRE ACTIVE ENTERPRISES JAPAN
代表者 ：アンヌ・ビラズ
所在地 ：東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル5F
URL：https://jp.elleboutique.com/japan/
■クロスプラス 会社概要
会社名 ：クロスプラス株式会社
代表者 ：山本大寛
所在地 ：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
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https://zozo.jp/shop/ellegirl/