住信SBIネット銀行とドコモ・ファイナンス、銀行代理業委託契約を締結

住信SBIネット銀行がドコモグループに参画して以降、初めてドコモ・ファイナンスと実施する銀行代理業に関する取組みです。住信SBIネット銀行が培ってきたネット銀行としての銀行機能、ならびに住宅ローン分野における商品力・運営ノウハウと、ドコモグループが有する顧客基盤やデジタル領域での知見、そしてドコモ・ファイナンスが有する金融サービスの販売網および提供体制を組み合わせることで、両社の強みを活かした連携を推進してまいります。住信SBIネット銀行およびドコモ・ファイナンスは、いずれも住宅ローン分野において長年の実績と知見を有しており、本取組みにより、住宅取得という人生の大きな節目において、より安心・信頼いただける金融サービスの提供を目指してまいります。対面・非対面など多様なチャネルを活かしながら、お客さま一人ひとりのニーズに寄り添った相談体制を構築することで、さらなる利便性と安心感の両立を図ってまいります。なお、お客さまは、ネット銀行ならではの魅力的な金利に加え、３大疾病50・100など保障内容が手厚い団体信用生命保険「スゴ団信」をお選びいただける住信SBIネット銀行の「住宅ローン」について、ドコモ・ファイナンスを通じてご相談・お申込みいただくことが可能となります。＞団体信用生命保険「スゴ団信」の詳細は下記URLをご確認ください銀行代理業の概要所属銀行の概要https://digitalpr.jp/table_img/2617/133783/133783_web_1.png