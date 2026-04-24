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住信SBIネット銀行とドコモ・ファイナンス、銀行代理業委託契約を締結
― 住宅ローン販売を起点とした新たな顧客価値を創出―
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と株式会社ドコモ・ファイナンス（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田 靖、以下「ドコモ・ファイナンス」）は、ドコモグループ連携強化に向けた取組みの一環として、住信SBIネット銀行を所属銀行とする銀行代理業委託契約を締結したことをお知らせいたします。
新規代理業者の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/133783/133783_web_2.png
※銀行代理業に関して、お客さまから直接金銭のお預かりをすることはございません。
「営業所・拠点」概要
ドコモ・ファイナンスにおいて、住信SBIネット銀行の「住宅ローン」に関するご相談およびお申込みが可能な営業所・拠点は、以下のとおりです。
https://digitalpr.jp/table_img/2617/133783/133783_web_3.png
営業時間：９:00〜17:00
定休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月30日から１月３日）
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。また、ドコモ・ファイナンスは、今後もお客さまのニーズに合わせた幅広い金融商品の開発とお客さまの利便性向上につながるサービス提供に努めてまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：
住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
ドコモ・ファイナンス 経営企画部：corporate-press@docomo-finance.co.jp
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と株式会社ドコモ・ファイナンス（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田 靖、以下「ドコモ・ファイナンス」）は、ドコモグループ連携強化に向けた取組みの一環として、住信SBIネット銀行を所属銀行とする銀行代理業委託契約を締結したことをお知らせいたします。
住信SBIネット銀行がドコモグループに参画して以降、初めてドコモ・ファイナンスと実施する銀行代理業に関する取組みです。
住信SBIネット銀行が培ってきたネット銀行としての銀行機能、ならびに住宅ローン分野における商品力・運営ノウハウと、ドコモグループが有する顧客基盤やデジタル領域での知見、そしてドコモ・ファイナンスが有する金融サービスの販売網および提供体制を組み合わせることで、両社の強みを活かした連携を推進してまいります。
住信SBIネット銀行およびドコモ・ファイナンスは、いずれも住宅ローン分野において長年の実績と知見を有しており、本取組みにより、住宅取得という人生の大きな節目において、より安心・信頼いただける金融サービスの提供を目指してまいります。
対面・非対面など多様なチャネルを活かしながら、お客さま一人ひとりのニーズに寄り添った相談体制を構築することで、さらなる利便性と安心感の両立を図ってまいります。
なお、お客さまは、ネット銀行ならではの魅力的な金利に加え、３大疾病50・100など保障内容が手厚い団体信用生命保険「スゴ団信」をお選びいただける住信SBIネット銀行の「住宅ローン」について、ドコモ・ファイナンスを通じてご相談・お申込みいただくことが可能となります。
＞団体信用生命保険「スゴ団信」の詳細は下記URLをご確認ください
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/home-loan/danshin/
銀行代理業の概要
所属銀行の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/133783/133783_web_1.png
住信SBIネット銀行が培ってきたネット銀行としての銀行機能、ならびに住宅ローン分野における商品力・運営ノウハウと、ドコモグループが有する顧客基盤やデジタル領域での知見、そしてドコモ・ファイナンスが有する金融サービスの販売網および提供体制を組み合わせることで、両社の強みを活かした連携を推進してまいります。
住信SBIネット銀行およびドコモ・ファイナンスは、いずれも住宅ローン分野において長年の実績と知見を有しており、本取組みにより、住宅取得という人生の大きな節目において、より安心・信頼いただける金融サービスの提供を目指してまいります。
対面・非対面など多様なチャネルを活かしながら、お客さま一人ひとりのニーズに寄り添った相談体制を構築することで、さらなる利便性と安心感の両立を図ってまいります。
なお、お客さまは、ネット銀行ならではの魅力的な金利に加え、３大疾病50・100など保障内容が手厚い団体信用生命保険「スゴ団信」をお選びいただける住信SBIネット銀行の「住宅ローン」について、ドコモ・ファイナンスを通じてご相談・お申込みいただくことが可能となります。
＞団体信用生命保険「スゴ団信」の詳細は下記URLをご確認ください
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/home-loan/danshin/
銀行代理業の概要
所属銀行の概要
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新規代理業者の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/133783/133783_web_2.png
※銀行代理業に関して、お客さまから直接金銭のお預かりをすることはございません。
「営業所・拠点」概要
ドコモ・ファイナンスにおいて、住信SBIネット銀行の「住宅ローン」に関するご相談およびお申込みが可能な営業所・拠点は、以下のとおりです。
https://digitalpr.jp/table_img/2617/133783/133783_web_3.png
営業時間：９:00〜17:00
定休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月30日から１月３日）
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。また、ドコモ・ファイナンスは、今後もお客さまのニーズに合わせた幅広い金融商品の開発とお客さまの利便性向上につながるサービス提供に努めてまいります。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：
住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
ドコモ・ファイナンス 経営企画部：corporate-press@docomo-finance.co.jp