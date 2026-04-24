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日本女子大学の第45回ホームカミングデーで創立125周年と文学部の新たな門出を祝う「ブックカフェ125」を実施 ― 特色ある3学部が連携して卒業生を迎える ―
日本女子大学（東京都文京区、学長：篠原聡子）は、2026年4月20日（月）に創立125周年を迎えました。4月18日（土）には、本学の卒業生団体である一般社団法人日本女子大学教育文化振興桜楓会との共催により、第45回ホームカミングデーを開催。そのメインイベントとして、2026年度からの文学部2学科の名称変更を記念し「ブックカフェ125」を、百年館高層棟エントランスおよびその正面の泉プロムナードで実施しました。
本イベントは、文学部の歴代教員が紡いだ125冊の新旧著作の中から、来場者が気になる1冊を手に取りながら旧交を温められる場となるよう企画しました。空間デザインは、2024年度に開設した建築デザイン学部の学生らが担当。百年館高層棟エントランスを「カフェエリア」、泉プロムナードを「ピクニックエリア」と区分けし、それぞれの好みに合わせて滞在できる空間を目指しました。さらに、ここで提供されたマドレーヌは、昭和中期より本学に伝わる伝統のレシピをもとに2025年度開設の食科学部の教員がアドバイスしながら、家政学部食物学科（現：食科学部）の卒業生であるパティシエお二人が現代風にアレンジして再現したものです。篠原学長おすすめのコーヒーと併せて来場者にご賞味いただきました。
来場者からは「学生時代に毎日通った場所で、友人とゆっくり語らうことができた」などの声があり、1つのテーマで複数の学部学科が協力して作り上げた内容をお楽しみいただきました。
本学は今後も、学びの歴史と新たな挑戦をつなぐ取り組みを通じて、社会に新たな価値を提供してまいります。
建築デザイン学部の学生がデザインした家具の置かれた百年館高層棟エントランスの「カフェエリア」
普段は図書館にある家具（卒業生で建築家の妹島和世氏がデザイン）を設置した泉プロムナード「ピクニックエリア」
卒業生がパティシエを務める「プチ・コウァン（山梨県甲府市）」と「パティスリー エマリュール（埼玉県草加市）」がマドレーヌを製作
併せて百年館低層棟では絵本コーナーを設け児童学科の学生による読み聞かせも実施
■文学部の学科名称変更について
2026 年 4 月に文学部の「日本文学科」を「日本語日本文学科」へ、「史学科」を 「歴史文化学科」へ名称を変更しました。日本語日本文学科では、日本文学の探求に加えて日本語学・日本語教育分野において「言葉」を技術として磨き、情報を的確に分析し、多様な意見を理解できる「心」を持つ人材の育成に努め、デジタル時代に求められる情報処理能力を持つ人材や、国際化に対応できる人材を輩出していきます。歴史文化学科においては、単なる知識の習得に留まらず、史料や古文書を通じて歴史的思考力を養い、国際社会での生き方を考える「実践的基礎学としての歴史学」を提供。同時に、人の心の表れである「文化」についても学び、社会の根底にある文化への理解を深めつつ表象メディアなども学ぶことで、 異文化理解を切り口に、多面的・重層的に過去から現代、そして未来まで含めて世界を見つめる視点を身につけます。
【参考リンク】
文学部特設サイト
https://www3.jwu.ac.jp/fc/public/unv/humanities
建築デザイン学部のデザインアイデアコンペ受賞作品をもとに日本女子大学の百年館高層棟エントランスをリニューアル（2026/3/2発表 プレスリリース）https://www.jwu.ac.jp/unv/news/2025/eu1rc1000006fm6v-att/PRESS_RELEASE_20260302.pdf
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。2024年度は「建築デザイン学部」を開設し、昨年度には「食科学部」を開設、さらに今年度には文学部2学科の名称変更をしました。2027年度には「経済学部（仮称）」の開設（構想中）、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。 詳しくは、 https://www.jwu.ac.jp をご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人日本女子大学 法人企画部 広報課
住所：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
メール：n-pr@atlas.jwu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
来場者からは「学生時代に毎日通った場所で、友人とゆっくり語らうことができた」などの声があり、1つのテーマで複数の学部学科が協力して作り上げた内容をお楽しみいただきました。
本学は今後も、学びの歴史と新たな挑戦をつなぐ取り組みを通じて、社会に新たな価値を提供してまいります。
建築デザイン学部の学生がデザインした家具の置かれた百年館高層棟エントランスの「カフェエリア」
普段は図書館にある家具（卒業生で建築家の妹島和世氏がデザイン）を設置した泉プロムナード「ピクニックエリア」
卒業生がパティシエを務める「プチ・コウァン（山梨県甲府市）」と「パティスリー エマリュール（埼玉県草加市）」がマドレーヌを製作
併せて百年館低層棟では絵本コーナーを設け児童学科の学生による読み聞かせも実施
■文学部の学科名称変更について
2026 年 4 月に文学部の「日本文学科」を「日本語日本文学科」へ、「史学科」を 「歴史文化学科」へ名称を変更しました。日本語日本文学科では、日本文学の探求に加えて日本語学・日本語教育分野において「言葉」を技術として磨き、情報を的確に分析し、多様な意見を理解できる「心」を持つ人材の育成に努め、デジタル時代に求められる情報処理能力を持つ人材や、国際化に対応できる人材を輩出していきます。歴史文化学科においては、単なる知識の習得に留まらず、史料や古文書を通じて歴史的思考力を養い、国際社会での生き方を考える「実践的基礎学としての歴史学」を提供。同時に、人の心の表れである「文化」についても学び、社会の根底にある文化への理解を深めつつ表象メディアなども学ぶことで、 異文化理解を切り口に、多面的・重層的に過去から現代、そして未来まで含めて世界を見つめる視点を身につけます。
【参考リンク】
文学部特設サイト
https://www3.jwu.ac.jp/fc/public/unv/humanities
建築デザイン学部のデザインアイデアコンペ受賞作品をもとに日本女子大学の百年館高層棟エントランスをリニューアル（2026/3/2発表 プレスリリース）https://www.jwu.ac.jp/unv/news/2025/eu1rc1000006fm6v-att/PRESS_RELEASE_20260302.pdf
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。2024年度は「建築デザイン学部」を開設し、昨年度には「食科学部」を開設、さらに今年度には文学部2学科の名称変更をしました。2027年度には「経済学部（仮称）」の開設（構想中）、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。 詳しくは、 https://www.jwu.ac.jp をご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人日本女子大学 法人企画部 広報課
住所：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
メール：n-pr@atlas.jwu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/