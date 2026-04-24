LINE Games、協力コメディホラーの新作『QUIET』を初公開！ 地球に不時着したアヒル型の宇宙人、騒音と物理演算を活用し脱出にトライ！
- 1~4人プレイ…協力してボスを倒し危機を乗り越える楽しさが鍵
- 可愛いアヒル型の宇宙人と驚異的なボスとのギャップで笑と緊張感を誘う
- 自社開発のPCタイトル…Steamにて公式ページを公開中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347757/images/bodyimage1】
[2026-0424] LINE Games (共同代表：チョ･ドンヒョン、ペ･ヨンジン)が、自社で開発した協力コメディホラージャンルの新作『QUIET』を初公開しましたのでお知らせいたします。
『QUIET』は、ユーザーが地球に不時着したアヒル型宇宙人になり、ボスであるおばあさんの監視を避け脱出を試みる強力コメディホラータイトルです。1人から最大4人まで一緒に楽しむことができます。
ユーザーの移動、協力プレイ中の相互作用、音声などゲーム内で発生する全ての行動は騒音として蓄積されます。騒音の数値が高くなるほどボスの追跡が速く、執拗になり緊張感が高まります。
また、アイテム別の重さや大きさによって物理演算を適用、大型オブジェクトを直接押したり引いたりするなど実際の重さを体感できる操作体系が特徴です。
ユーザーは一人で運ぶのは難しい物体をチームメンバーと力を合わせて移動させたり、ボスの追跡をかわすためにお互いに頼りあい、危機を乗り越えるなど協力の楽しさを存分に味わえます。
その他にもかわいらしいアヒル型の宇宙人とこれを脅かす強力なボスとのギャップを通じて緊張感と笑が交わる独特で奇妙な雰囲気を提供します。
『QUIET』の初公開に併せ、タイトル公式ページをSteamにてオープンしました。公式ページを通じてゲームコンテンツを事前に楽しめるデモ版を公開予定で、ユーザーのフィードバックを基盤とした追加開発を経て2026年内に正式発売を目指しています。
騒音と物理演算という直感的な要素を通じてユーザーがゲームに自然と協力に没入でき、可愛らしいキャラクターと緊迫な生存状況が与える奇妙なギャップを通じて差別化された楽しさをお見せします。
【ゲーム概要】
タイトル：QUIET
ジャンル：協力コメディホラー
料金体系：デモ版：無料
プラットフォーム：PC (Steam)
Steam：https://store.steampowered.com/app/4228630/QUIET/
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporation. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：チョ･ドンヒョン、ペ・ヨンジン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
《日本オフィス》
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル７階
事業内容：ゲーム開発・運営・コンサルティング
URL ：https://www.line.games/
LINE Games Corporation(LINE Games、共同代表：チョ･ドンヒョン、ペ･ヨンジン)は、グローバルモバイルメッセンジャープラットフォーム企業のLINEヤフー株式会社(代表 出澤剛)の関係会社であり、ゲーム開発及びパブリッシングなど各分野で多様性と専門性を活かした事業を展開している。
LINE Gamesは、2012年に自社開発のモバイルシューティングゲーム『ドラゴンフライト』を始め、オープンワールドMMORPG『大航海時代 Origin』とモバイルSRPG『創世記戦：阿修羅プロジェクト』、放置型ゲーム『アニマル・バスターズ』などを配信しており、ジャンルとプラットフォームに限定しない開発・配信を通じてグローバルゲーム企業として着実に実績を重ねている。
LINE Gamesは、グローバルユーザー数が2億人を超えるモバイルメッセンジャープラットフォーム｢LINE｣とも多方面で協業を進めており、今後も既存にとらわれない楽しさと独自性を備えたタイトルを届けていく方針だ。
________________________________________
※画面はすべて開発中のものです。
※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、2026年4月24日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
配信元企業：LINE Games Corporation
- 可愛いアヒル型の宇宙人と驚異的なボスとのギャップで笑と緊張感を誘う
- 自社開発のPCタイトル…Steamにて公式ページを公開中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347757/images/bodyimage1】
[2026-0424] LINE Games (共同代表：チョ･ドンヒョン、ペ･ヨンジン)が、自社で開発した協力コメディホラージャンルの新作『QUIET』を初公開しましたのでお知らせいたします。
『QUIET』は、ユーザーが地球に不時着したアヒル型宇宙人になり、ボスであるおばあさんの監視を避け脱出を試みる強力コメディホラータイトルです。1人から最大4人まで一緒に楽しむことができます。
ユーザーの移動、協力プレイ中の相互作用、音声などゲーム内で発生する全ての行動は騒音として蓄積されます。騒音の数値が高くなるほどボスの追跡が速く、執拗になり緊張感が高まります。
また、アイテム別の重さや大きさによって物理演算を適用、大型オブジェクトを直接押したり引いたりするなど実際の重さを体感できる操作体系が特徴です。
ユーザーは一人で運ぶのは難しい物体をチームメンバーと力を合わせて移動させたり、ボスの追跡をかわすためにお互いに頼りあい、危機を乗り越えるなど協力の楽しさを存分に味わえます。
その他にもかわいらしいアヒル型の宇宙人とこれを脅かす強力なボスとのギャップを通じて緊張感と笑が交わる独特で奇妙な雰囲気を提供します。
『QUIET』の初公開に併せ、タイトル公式ページをSteamにてオープンしました。公式ページを通じてゲームコンテンツを事前に楽しめるデモ版を公開予定で、ユーザーのフィードバックを基盤とした追加開発を経て2026年内に正式発売を目指しています。
騒音と物理演算という直感的な要素を通じてユーザーがゲームに自然と協力に没入でき、可愛らしいキャラクターと緊迫な生存状況が与える奇妙なギャップを通じて差別化された楽しさをお見せします。
タイトル：QUIET
ジャンル：協力コメディホラー
料金体系：デモ版：無料
プラットフォーム：PC (Steam)
Steam：https://store.steampowered.com/app/4228630/QUIET/
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporation. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：チョ･ドンヒョン、ペ・ヨンジン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
《日本オフィス》
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル７階
事業内容：ゲーム開発・運営・コンサルティング
URL ：https://www.line.games/
LINE Games Corporation(LINE Games、共同代表：チョ･ドンヒョン、ペ･ヨンジン)は、グローバルモバイルメッセンジャープラットフォーム企業のLINEヤフー株式会社(代表 出澤剛)の関係会社であり、ゲーム開発及びパブリッシングなど各分野で多様性と専門性を活かした事業を展開している。
LINE Gamesは、2012年に自社開発のモバイルシューティングゲーム『ドラゴンフライト』を始め、オープンワールドMMORPG『大航海時代 Origin』とモバイルSRPG『創世記戦：阿修羅プロジェクト』、放置型ゲーム『アニマル・バスターズ』などを配信しており、ジャンルとプラットフォームに限定しない開発・配信を通じてグローバルゲーム企業として着実に実績を重ねている。
LINE Gamesは、グローバルユーザー数が2億人を超えるモバイルメッセンジャープラットフォーム｢LINE｣とも多方面で協業を進めており、今後も既存にとらわれない楽しさと独自性を備えたタイトルを届けていく方針だ。
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※画面はすべて開発中のものです。
※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、2026年4月24日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
配信元企業：LINE Games Corporation
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