建設資材市場は2035年までに2兆1511億9000万米ドルに到達し年平均成長率4％でインフラ需要を背景に堅調な拡大を実現 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
建設資材市場は、2025年から2035年の間に1兆4253億4000万米ドルから2兆1511億9000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は4％に達すると見込まれています。この市場の成長は、特にインフラ整備と住宅建設の拡大、また新技術の導入に大きく支えられています。
市場を牽引する主な成長要因
建設資材市場の成長を牽引している要因として、スマートシティの構築と大規模なインフラプロジェクトの進展が挙げられます。特に、アジア太平洋地域（APAC）の急速な都市化と人口増加により、建設資材への需要は急増しています。中国やインドなどでは、住宅、商業施設、道路網、高速鉄道などの大規模プロジェクトが進行中であり、それに伴い、建設資材の需要が大きく増加しています。
さらに、スマートシティの導入が加速しており、公共交通機関や効率的な道路網の建設における建材の需要はますます高まっています。これにより、高度な建設資材（先進的な材料、リサイクル資材、高耐久性の建材など）の需要が増加しています。
経済情勢と市場の制約
一方、世界経済の不確実性は、建設資材市場の成長に対する大きな制約となっています。特に、国際的な金融情勢や信用収縮が建設業界に影響を与えており、特に先進国では供給と需要のバランスが崩れやすくなっています。新型コロナウイルスの影響によって、サプライチェーンの混乱、労働力の減少、プロジェクトの遅延が引き起こされ、これが市場成長に悪影響を与えています。
加えて、各国政府の支出制限や不安定な金融政策は、建設資材市場における投資活動の縮小を引き起こしており、これが市場の成長を抑制する可能性があります。
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地域別の市場展開と予測
アジア太平洋地域は、建設資材市場を牽引する主要地域であり、特に中国、インド、東南アジア諸国が急速に市場を拡大しています。都市化が進む中で、住宅建設や商業施設の建設需要が高まっており、その結果、建設資材の消費量が増加しています。
政府主導のインフラ開発も、アジア太平洋地域における建設資材市場の成長を後押ししています。中国やインドは大規模な都市開発プロジェクト、空港、鉄道、高速道路の建設に投資しており、これらのインフラ開発には膨大な量の建設資材が必要です。
主要企業のリスト：
● CEMEX, S.A.B. de C.V.
● Holcim Group
● Ultratech Cement
● Ambuja Cement Ltd
● James Hardie Building Products Inc
● HeidelbergCement AG
● Vulcan Materials Company
● cement Roadstone holding
● China National Building
● Martin Marietta Materials, Inc
● Asia Cement
● Eagle Materials Inc.
市場機会と技術革新
市場機会としては、持続可能な建材の需要が高まっており、特に環境に優しい素材（リサイクル可能な材料、エネルギー効率の良い建材、低炭素建材）の重要性が増しています。企業は、環境規制を遵守しつつ、コスト効率の良い素材の調達方法を模索しています。
また、新技術の進展により、より効率的で安価な建設資材が登場しており、これにより市場の競争力が向上しています。特に、3Dプリンティング技術や人工知能（AI）を活用した建材の開発が進んでおり、これらの技術革新が市場に新たなビジネスチャンスをもたらしています。
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市場を牽引する主な成長要因
建設資材市場の成長を牽引している要因として、スマートシティの構築と大規模なインフラプロジェクトの進展が挙げられます。特に、アジア太平洋地域（APAC）の急速な都市化と人口増加により、建設資材への需要は急増しています。中国やインドなどでは、住宅、商業施設、道路網、高速鉄道などの大規模プロジェクトが進行中であり、それに伴い、建設資材の需要が大きく増加しています。
さらに、スマートシティの導入が加速しており、公共交通機関や効率的な道路網の建設における建材の需要はますます高まっています。これにより、高度な建設資材（先進的な材料、リサイクル資材、高耐久性の建材など）の需要が増加しています。
経済情勢と市場の制約
一方、世界経済の不確実性は、建設資材市場の成長に対する大きな制約となっています。特に、国際的な金融情勢や信用収縮が建設業界に影響を与えており、特に先進国では供給と需要のバランスが崩れやすくなっています。新型コロナウイルスの影響によって、サプライチェーンの混乱、労働力の減少、プロジェクトの遅延が引き起こされ、これが市場成長に悪影響を与えています。
加えて、各国政府の支出制限や不安定な金融政策は、建設資材市場における投資活動の縮小を引き起こしており、これが市場の成長を抑制する可能性があります。
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地域別の市場展開と予測
アジア太平洋地域は、建設資材市場を牽引する主要地域であり、特に中国、インド、東南アジア諸国が急速に市場を拡大しています。都市化が進む中で、住宅建設や商業施設の建設需要が高まっており、その結果、建設資材の消費量が増加しています。
政府主導のインフラ開発も、アジア太平洋地域における建設資材市場の成長を後押ししています。中国やインドは大規模な都市開発プロジェクト、空港、鉄道、高速道路の建設に投資しており、これらのインフラ開発には膨大な量の建設資材が必要です。
主要企業のリスト：
● CEMEX, S.A.B. de C.V.
● Holcim Group
● Ultratech Cement
● Ambuja Cement Ltd
● James Hardie Building Products Inc
● HeidelbergCement AG
● Vulcan Materials Company
● cement Roadstone holding
● China National Building
● Martin Marietta Materials, Inc
● Asia Cement
● Eagle Materials Inc.
市場機会と技術革新
市場機会としては、持続可能な建材の需要が高まっており、特に環境に優しい素材（リサイクル可能な材料、エネルギー効率の良い建材、低炭素建材）の重要性が増しています。企業は、環境規制を遵守しつつ、コスト効率の良い素材の調達方法を模索しています。
また、新技術の進展により、より効率的で安価な建設資材が登場しており、これにより市場の競争力が向上しています。特に、3Dプリンティング技術や人工知能（AI）を活用した建材の開発が進んでおり、これらの技術革新が市場に新たなビジネスチャンスをもたらしています。
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