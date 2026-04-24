建設資材市場は2035年までに2兆1511億9000万米ドルに到達し年平均成長率4％でインフラ需要を背景に堅調な拡大を実現 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

建設資材市場は2035年までに2兆1511億9000万米ドルに到達し年平均成長率4％でインフラ需要を背景に堅調な拡大を実現 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース