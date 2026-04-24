建設廃棄物用破砕場の世界市場2026年、グローバル市場規模（完全固定型、半固定型、半移動型、完全移動型）・分析レポートを発表
2026年4月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「建設廃棄物用破砕場の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、建設廃棄物用破砕場のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、建設廃棄物用破砕場市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は2206百万ドルと評価され、2031年には3272百万ドルへと拡大し、年平均成長率5.9%で推移すると予測されています。
本市場は、各国の政策や関税制度の影響を受けながら、地域経済や供給網の強靭性と密接に関連して変化しています。
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本装置は、原材料投入装置、振動供給機、粗破砕設備、多層振動スクリーン、二次破砕設備、細破砕設備、移動式ベルトコンベヤ、洗浄機、電気制御装置などで構成されています。
これらはトレーラー上に搭載されることが多く、移動や再配置が容易である点が特徴です。主に道路、鉄道、冶金、化学、建材分野など、頻繁な移動を伴う現場での破砕作業に利用されています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需要と供給の変動、競争環境、価格動向などを多角的に検討し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の市場シェアや製品事例も示されており、2025年時点の競争構造を把握することが可能です。
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市場は種類別と用途別に分類されています。種類別では、完全固定型、半固定型、半移動型、完全移動型などに分かれ、それぞれ異なる用途や現場条件に対応しています。
用途別では、建設業、廃棄物処理分野などが中心であり、都市化の進展や環境規制の強化により需要が拡大しています。
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主要企業としては、ARJES、Rotochopper、SSI SHREDDING SYSTEMS、Van Dyk Recycling Solutions、Metso Outotec Corporation、EDGE Innovate、EC Papé、Ecoverse、Sigmaj、Luoyang Dahua Heavy Industryなどが挙げられます。
これら企業は製品開発や地域展開を通じて競争力を強化しており、市場成長に重要な役割を果たしています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域はインフラ投資の増加により高い成長が見込まれています。
一方で、先進地域では環境規制の厳格化が市場拡大の主要因となっています。
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市場の成長要因としては、建設廃棄物の増加、資源再利用の必要性、環境保護意識の高まりが挙げられます。一方で、設備導入コストの高さや規制の複雑さが課題となっています。
また、新製品の投入や技術革新が市場機会を生み出しており、企業にとって重要な成長戦略となっています。
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本レポートは、原材料供給、産業構造、販売チャネル、顧客動向まで幅広く分析し、今後の市場展望を示しています。これにより、企業は成長分野の特定や競争戦略の構築に役立てることができます。
全体として、本市場は持続的な成長が期待される分野であり、今後も注目が必要です。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「建設廃棄物用破砕場の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、建設廃棄物用破砕場のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、建設廃棄物用破砕場市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は2206百万ドルと評価され、2031年には3272百万ドルへと拡大し、年平均成長率5.9%で推移すると予測されています。
本市場は、各国の政策や関税制度の影響を受けながら、地域経済や供給網の強靭性と密接に関連して変化しています。
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本装置は、原材料投入装置、振動供給機、粗破砕設備、多層振動スクリーン、二次破砕設備、細破砕設備、移動式ベルトコンベヤ、洗浄機、電気制御装置などで構成されています。
これらはトレーラー上に搭載されることが多く、移動や再配置が容易である点が特徴です。主に道路、鉄道、冶金、化学、建材分野など、頻繁な移動を伴う現場での破砕作業に利用されています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需要と供給の変動、競争環境、価格動向などを多角的に検討し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の市場シェアや製品事例も示されており、2025年時点の競争構造を把握することが可能です。
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市場は種類別と用途別に分類されています。種類別では、完全固定型、半固定型、半移動型、完全移動型などに分かれ、それぞれ異なる用途や現場条件に対応しています。
用途別では、建設業、廃棄物処理分野などが中心であり、都市化の進展や環境規制の強化により需要が拡大しています。
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主要企業としては、ARJES、Rotochopper、SSI SHREDDING SYSTEMS、Van Dyk Recycling Solutions、Metso Outotec Corporation、EDGE Innovate、EC Papé、Ecoverse、Sigmaj、Luoyang Dahua Heavy Industryなどが挙げられます。
これら企業は製品開発や地域展開を通じて競争力を強化しており、市場成長に重要な役割を果たしています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域はインフラ投資の増加により高い成長が見込まれています。
一方で、先進地域では環境規制の厳格化が市場拡大の主要因となっています。
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市場の成長要因としては、建設廃棄物の増加、資源再利用の必要性、環境保護意識の高まりが挙げられます。一方で、設備導入コストの高さや規制の複雑さが課題となっています。
また、新製品の投入や技術革新が市場機会を生み出しており、企業にとって重要な成長戦略となっています。
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本レポートは、原材料供給、産業構造、販売チャネル、顧客動向まで幅広く分析し、今後の市場展望を示しています。これにより、企業は成長分野の特定や競争戦略の構築に役立てることができます。
全体として、本市場は持続的な成長が期待される分野であり、今後も注目が必要です。
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