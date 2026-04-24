【FRONTIER】 AMDの最新プロセッサ「AMD Ryzen 9 9950X3D2」を搭載したデスクトップパソコンの販売を4月24日(金) 11時より開始
インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、AMD Ryzen 9 9950X3D2を搭載したデスクトップパソコンの販売を2026年4月24日(金) 11時より開始いたします。
■製品概要
このたび販売を開始するのは、AMD社の最新デスクトップ向けCPU「AMD Ryzen 9 9950X3D2」を搭載したデスクトップパソコンです。
システム負荷の高い作業を実行するクリエイターや開発者向けに構築されており、第2世代 AMD 3D V-Cacheをデュアル構成で搭載することにより、複雑なタイムライン編集や大規模データセット処理においてレイテンシを大幅に低減、優れた応答性と快適な作業環境を実現します。
ラインナップは、デザインと冷却性に優れた「Zシリーズ（FREXAR）」「Xシリーズ（FREXAR）」「MFPシリーズ（MSIコラボモデル）」を採用しました。個々のニーズに合わせたカスタマイズも可能ですので、ご予算や用途に合わせて、お好みの構成をお選びください。
この製品はFRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2026年4月24日(金) 11時より販売を開始いたします。
■ AMD Ryzen 9 9950X3D2搭載PCはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejX3D2/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347851/images/bodyimage1】
■製品の特長
＜世界初のデュアル AMD 3D V-Cacheプロセッサ＞
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Desktop Processorは、高負荷な処理を日常的に行うクリエイターや開発者のために設計された、フラッグシップ・デスクトッププロセッサです。第2世代 AMD 3D V-Cacheをデュアル構成で搭載することにより、複雑なタイムライン編集や大規模データセット処理においてレイテンシを大幅に低減、優れた応答性と快適な作業環境を実現します。AMD 3D V-Cacheの恩恵はゲームプレイでも発揮されます。高フレームレートかつ安定した動作により、よりスムーズで没入感のあるゲーミング体験を提供します。
＜人気のタワー型ケースを採用＞
◎FREXAR Zシリーズ ［幅約230mm×高さ約502mm×奥行約457mm］
◎FREXAR Xシリーズ ［幅約235mm×高さ約366mm×奥行約467mm］
空間に調和する、柔らかな流線型フォルム。選べるブラック／ホワイトの2色展開に加え、ARGB制御可能なファンと水冷CPUクーラーが、光の美しさを自在に演出。インテリア性と性能の融合を体感してください。
※『FREXAR』は、標準3年保証と充実のサポート体制を備えた、FRONTIERの新ゲーミングPCブランドです。
◎MFPシリーズ ［幅約225mm x 高さ約495mm x 奥行約433mm］
内部パーツのライティングを広い視野角で楽しめる、MSI製ピラーレスケースを採用。背面コネクタ設計のMSI製ホワイトマザーボードと組み合わせることでケーブル類がほとんど見えず、すっきりとした美しいレイアウトを実現しました。さらに、ケース内部のエアフローもよりスムーズになります。
配信元企業：インバースネット株式会社
■製品概要
このたび販売を開始するのは、AMD社の最新デスクトップ向けCPU「AMD Ryzen 9 9950X3D2」を搭載したデスクトップパソコンです。
システム負荷の高い作業を実行するクリエイターや開発者向けに構築されており、第2世代 AMD 3D V-Cacheをデュアル構成で搭載することにより、複雑なタイムライン編集や大規模データセット処理においてレイテンシを大幅に低減、優れた応答性と快適な作業環境を実現します。
ラインナップは、デザインと冷却性に優れた「Zシリーズ（FREXAR）」「Xシリーズ（FREXAR）」「MFPシリーズ（MSIコラボモデル）」を採用しました。個々のニーズに合わせたカスタマイズも可能ですので、ご予算や用途に合わせて、お好みの構成をお選びください。
この製品はFRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2026年4月24日(金) 11時より販売を開始いたします。
■ AMD Ryzen 9 9950X3D2搭載PCはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejX3D2/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347851/images/bodyimage1】
■製品の特長
＜世界初のデュアル AMD 3D V-Cacheプロセッサ＞
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Desktop Processorは、高負荷な処理を日常的に行うクリエイターや開発者のために設計された、フラッグシップ・デスクトッププロセッサです。第2世代 AMD 3D V-Cacheをデュアル構成で搭載することにより、複雑なタイムライン編集や大規模データセット処理においてレイテンシを大幅に低減、優れた応答性と快適な作業環境を実現します。AMD 3D V-Cacheの恩恵はゲームプレイでも発揮されます。高フレームレートかつ安定した動作により、よりスムーズで没入感のあるゲーミング体験を提供します。
＜人気のタワー型ケースを採用＞
◎FREXAR Zシリーズ ［幅約230mm×高さ約502mm×奥行約457mm］
◎FREXAR Xシリーズ ［幅約235mm×高さ約366mm×奥行約467mm］
空間に調和する、柔らかな流線型フォルム。選べるブラック／ホワイトの2色展開に加え、ARGB制御可能なファンと水冷CPUクーラーが、光の美しさを自在に演出。インテリア性と性能の融合を体感してください。
※『FREXAR』は、標準3年保証と充実のサポート体制を備えた、FRONTIERの新ゲーミングPCブランドです。
◎MFPシリーズ ［幅約225mm x 高さ約495mm x 奥行約433mm］
内部パーツのライティングを広い視野角で楽しめる、MSI製ピラーレスケースを採用。背面コネクタ設計のMSI製ホワイトマザーボードと組み合わせることでケーブル類がほとんど見えず、すっきりとした美しいレイアウトを実現しました。さらに、ケース内部のエアフローもよりスムーズになります。
配信元企業：インバースネット株式会社
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