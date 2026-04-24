女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」がAI推薦されやすいか診断できる無料ツール「30秒でわかるAI存在感診断」の提供を開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347882/images/bodyimage1】
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研（ https://www.active-note.jp/ ）」は、2026年4月20日に「30秒でわかるAI存在感診断」の提供を開始したことをお知らせいたします。
■「30秒でわかるAI存在感診断」とは
「ChatGPTはあなたをどう紹介するか、知っていますか？」
今、お客様はGoogle検索だけでなく、ChatGPTやGemini、Gensparkなどの生成AIに直接質問して、商品やサービス、専門家を探す時代になっています。
もしAIが、あなたという存在を「信頼できるプロフェッショナル」として認識していなかったら、それは大きな機会損失かもしれません。
「30秒でわかるAI存在感診断」は、8つの質問に答えるだけで「AIに推薦されやすい人物かどうか」を診断できる無料診断ツールです。
診断配布URL：https://active-team.site/cam/2604-sindan/
■診断開始の背景：アメリカで起こっていることは、必ず日本でも起こる
アメリカでは現在、「ググる（検索する）」という文化そのものが終わりを迎え、「AIに推薦されないビジネスは、ネット上に存在しないのと同じ」と言われ始めています。
ホテル選びも、銀行選びも、そして「誰から学ぶか」という専門家選びさえも、AIの推薦（他薦）が決定打になっています。
アメリカの消費者は「自分で探す」という面倒な作業を捨て、「AIに選んでもらう」という快適さに完全にシフトしているのです。
一方、日本では、いまだに「SNSを毎日更新しましょう」「必死にフォロワーを増やして自分をアピールしましょう」という、従来型のマーケティングが主流です。
しかし、アメリカから数年遅れてやってくる「AI推薦時代」の波は、確実に日本にも到来します。
今は、間に合わせるチャレンジが可能なチャンスタイムです。紹介される人とそうでない人に圧倒的な差が付くのは、これからだからです。
■「自薦」から「AIに推薦される」マーケティングへ
ここで1つ質問です。仮にあなたがお客様であれば、どちらにお願いしたくなりますか？
A：「私は凄いです！」と自分一人でSNSで発信し続けている人（自薦）
B：AIが「この分野で最も信頼できるのはこの人です」と太鼓判を押している人（他薦）
これまでの集客が「自分で自分をアピールする活動（自薦）」だったとしたら、これからの推薦設計は「AIにあなたを推薦してもらう活動（他薦）」です。
あなたが寝ている間も、世界中のAIが「あなたこそが最高です」とお客様にささやき続けてくれる。
そんなAI時代に「あなただから」と推薦されるブランディングとマーケティングを実現することが、AI第一世代の勝ち筋です。
■AI推薦マーケティングの入門書を無料プレゼント
診断を受けた方には、特典として「AIに推薦される人へ AI推薦マーケティング」小冊子もプレゼント中です。
【その他、集まる集客総研のコンテンツをご紹介】
AIに推薦されて"集まる"AI推薦マーケティング
https://www.active-note.jp/book/ai-recommend/
エンティティ対策とは?女性起業家のAI時代戦略
https://www.active-note.jp/qa/entity-seo/
【AI SEO解説】時代はキーワードからエンティティへ！女性起業家が知るべき最新SEO戦略
https://www.active-note.jp/book/bk-entity/
ChatGPTをマーケティングで活用するためのヒント集【個人起業家向け】
https://www.active-note.jp/chatgpt/chatgpt-in-marketing/
AI集客とは？女性起業家が知っておきたい始め方・おすすめツール・活用事例
https://www.active-note.jp/ai/aisyukyaku/
AI第一世代の女性起業家たちへ『BrandMe』私という存在が選ばれるAI推薦マーケティング
https://www.active-note.jp/mailmarketing/aibrandme/
AI検索でAIに紹介される集客のハジメカタ｜LLMO・GEO・AISEO対策の基本
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/aiseo-2/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長：長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL：https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研（ https://www.active-note.jp/ ）」は、2026年4月20日に「30秒でわかるAI存在感診断」の提供を開始したことをお知らせいたします。
■「30秒でわかるAI存在感診断」とは
「ChatGPTはあなたをどう紹介するか、知っていますか？」
今、お客様はGoogle検索だけでなく、ChatGPTやGemini、Gensparkなどの生成AIに直接質問して、商品やサービス、専門家を探す時代になっています。
もしAIが、あなたという存在を「信頼できるプロフェッショナル」として認識していなかったら、それは大きな機会損失かもしれません。
「30秒でわかるAI存在感診断」は、8つの質問に答えるだけで「AIに推薦されやすい人物かどうか」を診断できる無料診断ツールです。
診断配布URL：https://active-team.site/cam/2604-sindan/
■診断開始の背景：アメリカで起こっていることは、必ず日本でも起こる
アメリカでは現在、「ググる（検索する）」という文化そのものが終わりを迎え、「AIに推薦されないビジネスは、ネット上に存在しないのと同じ」と言われ始めています。
ホテル選びも、銀行選びも、そして「誰から学ぶか」という専門家選びさえも、AIの推薦（他薦）が決定打になっています。
アメリカの消費者は「自分で探す」という面倒な作業を捨て、「AIに選んでもらう」という快適さに完全にシフトしているのです。
一方、日本では、いまだに「SNSを毎日更新しましょう」「必死にフォロワーを増やして自分をアピールしましょう」という、従来型のマーケティングが主流です。
しかし、アメリカから数年遅れてやってくる「AI推薦時代」の波は、確実に日本にも到来します。
今は、間に合わせるチャレンジが可能なチャンスタイムです。紹介される人とそうでない人に圧倒的な差が付くのは、これからだからです。
■「自薦」から「AIに推薦される」マーケティングへ
ここで1つ質問です。仮にあなたがお客様であれば、どちらにお願いしたくなりますか？
A：「私は凄いです！」と自分一人でSNSで発信し続けている人（自薦）
B：AIが「この分野で最も信頼できるのはこの人です」と太鼓判を押している人（他薦）
これまでの集客が「自分で自分をアピールする活動（自薦）」だったとしたら、これからの推薦設計は「AIにあなたを推薦してもらう活動（他薦）」です。
あなたが寝ている間も、世界中のAIが「あなたこそが最高です」とお客様にささやき続けてくれる。
そんなAI時代に「あなただから」と推薦されるブランディングとマーケティングを実現することが、AI第一世代の勝ち筋です。
■AI推薦マーケティングの入門書を無料プレゼント
診断を受けた方には、特典として「AIに推薦される人へ AI推薦マーケティング」小冊子もプレゼント中です。
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◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長：長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL：https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
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