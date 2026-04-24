株式会社サンクユー、Web受注システムの基本とFAX・メール受注との違いを解説｜なぜ受注業務が楽にならないのかを構造から整理
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株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業における受注業務の効率化をテーマに、Web受注システムの基本とFAX・メール受注との違いを解説したコラム『Web受注システムとは？FAX・メール受注との違いを解説』を公開しました。
■ 背景：受注業務は「デジタル化しただけ」では改善しない
多くの企業でFAXからメールへと受注手段のデジタル化が進んでいます。
しかし実際の現場では、
・注文内容の確認
・価格や在庫のチェック
・基幹システムへの転記
・不備確認や修正対応
といった作業が残り、「メールに変えたのに業務が楽にならない」という声が多く見られます。
本コラムでは、その原因を「受注チャネルの問題ではなく、受注構造の問題」であると整理しています。
■ FAX・メール受注とWeb受注の決定的な違い
コラムでは、従来のFAX・メール受注とWeb受注システムの違いを次のように整理しています。
・FAX／メール受注
→ 人が内容を読み取り、判断し、入力する
→ 確認・転記・修正が発生する
・Web受注システム
→ 顧客自身が画面上で注文
→ データがそのままシステムに登録される
つまり、従来の受注方法は「人を介した処理」が前提であるのに対し、Web受注は「最初からデータ化されている」点が本質的な違いであるとしています。
■ Web受注システムで実現できること
コラムでは、Web受注システムによって実現できる具体的な改善として、以下を挙げています。
・取引先ごとの価格自動表示
・商品・数量入力の標準化
・再注文の簡略化
・入力ミスの削減
・受注データの一元管理
・基幹システムとの連携
これにより、転記作業・確認作業・修正対応を削減し、受注業務全体の効率化が可能になるとしています。
■ ただし「導入すれば解決」ではない
一方で本コラムでは、単純にWeb受注システムを導入するだけでは、必ずしも業務改善につながらない点にも触れています。
・価格ルールが整理されていない
・例外対応が多い
・基幹システムとの連携が曖昧
・現場の運用が考慮されていない
といった状態では、Web受注導入後も電話や手修正が残り、「結局使われないシステム」になるリスクがあります。
そのため、重要なのはツール選定ではなく、受注業務の構造整理であると解説しています。
■ コラムはこちら
Web受注システムとは？FAX・メール受注との違いを解説
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/what-is-web-ordering-system/
■ サンクユーのBtoB-EC支援
サンクユーでは、Web受注システムの導入において、単なるシステム提供ではなく、業務設計から支援しています。
・現状業務の可視化
・受注フローの整理
・要件定義
・EC-CUBEによる柔軟な構築
・基幹システム連携
・段階的な導入設計
・運用定着支援
まで一貫して対応し、「現場で使われる仕組み」の構築を重視しています。
■ こんな企業様におすすめ
・FAXやメール受注を見直したい
・受注業務の転記・確認作業が多い
・人を増やしても業務が回らない
・Web受注を検討しているが何から始めればよいか分からない
・システム導入で失敗したくない
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
貴社の業務に最適な受注改善の進め方をご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、業務設計から実装まで一貫して支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業における受注業務の効率化をテーマに、Web受注システムの基本とFAX・メール受注との違いを解説したコラム『Web受注システムとは？FAX・メール受注との違いを解説』を公開しました。
■ 背景：受注業務は「デジタル化しただけ」では改善しない
多くの企業でFAXからメールへと受注手段のデジタル化が進んでいます。
しかし実際の現場では、
・注文内容の確認
・価格や在庫のチェック
・基幹システムへの転記
・不備確認や修正対応
といった作業が残り、「メールに変えたのに業務が楽にならない」という声が多く見られます。
本コラムでは、その原因を「受注チャネルの問題ではなく、受注構造の問題」であると整理しています。
■ FAX・メール受注とWeb受注の決定的な違い
コラムでは、従来のFAX・メール受注とWeb受注システムの違いを次のように整理しています。
・FAX／メール受注
→ 人が内容を読み取り、判断し、入力する
→ 確認・転記・修正が発生する
・Web受注システム
→ 顧客自身が画面上で注文
→ データがそのままシステムに登録される
つまり、従来の受注方法は「人を介した処理」が前提であるのに対し、Web受注は「最初からデータ化されている」点が本質的な違いであるとしています。
■ Web受注システムで実現できること
コラムでは、Web受注システムによって実現できる具体的な改善として、以下を挙げています。
・取引先ごとの価格自動表示
・商品・数量入力の標準化
・再注文の簡略化
・入力ミスの削減
・受注データの一元管理
・基幹システムとの連携
これにより、転記作業・確認作業・修正対応を削減し、受注業務全体の効率化が可能になるとしています。
■ ただし「導入すれば解決」ではない
一方で本コラムでは、単純にWeb受注システムを導入するだけでは、必ずしも業務改善につながらない点にも触れています。
・価格ルールが整理されていない
・例外対応が多い
・基幹システムとの連携が曖昧
・現場の運用が考慮されていない
といった状態では、Web受注導入後も電話や手修正が残り、「結局使われないシステム」になるリスクがあります。
そのため、重要なのはツール選定ではなく、受注業務の構造整理であると解説しています。
■ コラムはこちら
Web受注システムとは？FAX・メール受注との違いを解説
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/what-is-web-ordering-system/
■ サンクユーのBtoB-EC支援
サンクユーでは、Web受注システムの導入において、単なるシステム提供ではなく、業務設計から支援しています。
・現状業務の可視化
・受注フローの整理
・要件定義
・EC-CUBEによる柔軟な構築
・基幹システム連携
・段階的な導入設計
・運用定着支援
まで一貫して対応し、「現場で使われる仕組み」の構築を重視しています。
■ こんな企業様におすすめ
・FAXやメール受注を見直したい
・受注業務の転記・確認作業が多い
・人を増やしても業務が回らない
・Web受注を検討しているが何から始めればよいか分からない
・システム導入で失敗したくない
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
貴社の業務に最適な受注改善の進め方をご提案いたします。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、業務設計から実装まで一貫して支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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