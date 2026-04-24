AMAKUNI×FLAMETOYSが贈るGEAR戦士電童合金アクションフィギュアが登場！【2026年4月24日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、2026年4月24日より『AMAKUNI機神 焔 GEAR戦士電童』の受注を開始します。
AMAKUNI機神 焔 GEAR戦士電童
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346906/images/bodyimage1】
放送開始より２５周年を迎えたスーパーロボットアニメーション『GEAR戦士電童』より、「GEAR戦士電童」がアクションフィギュアで登場！
アニメ作中のイメージを基軸にしつつ、AMAKUNIならではの造形アレンジと、その商品クオリティの高さで国内外に多くのファンを持つフレイムトイズとのコラボレーションにより、力強いマッシブなシルエットを再構築。電童の持つ魅力はそのままに、圧倒的な存在感を放つ姿へと仕上げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346906/images/bodyimage2】
最大の特徴は、劇中の拳法アクションを余すところなく再現できる圧倒的な可動性能。
全高約24cmのビッグスケールボディに、フレームおよび関節へ亜鉛合金を採用することで、安定した可動と“合金ならでは”の重量感を両立。
さらに、5本の指すべてが独立可動し、電童特有の拳法の構えや細かな手の表情まで繊細に表現できます。
フェイスパーツは「通常」「食いしばり」「叫び」の3種を差し替え可能。フェイスマスクは差し替えなしで開閉し、劇中の印象的なギミックをそのまま再現。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346906/images/bodyimage3】
ハイパーデンドーデンチの差し替え、両腕・両脚タービンの可動など、細部のギミックも徹底的に作り込みました。
「アカツキの大太刀」も付属し、クライマックスの雄姿を堂々と再現できます。
さらに、新作小説『GEAR戦士電童 METEOR』に登場する新型データウェポン「ネオデータウェポン」シリーズとの連動ギミックも搭載（※ネオデータウェポンは現在開発中）。電童の新たな展開を見据えた、シリーズの“核”となるアイテムです。
そして現在この商品のプロモーションビデオがYouTubeの月間ホビージャパンchにて公開中！
https://www.youtube.com/@ch-hi2rr
このPVでは、25周年の節目に合わせて“完全新録”された「W-Infinity 25th Anniv. Drive」が使用されています！
歌うはもちろん、三重野瞳さんと影山ヒロノブさん！
25周年が生んだ奇跡の1曲と合わせて、ぜひ体感してください！
AMAKUNIとフレイムトイズが総力を挙げて立体化した、決定版クオリティの電童。
今こそキミの手で、コマンドインストール！
◆商品情報◆
●商品名／AMAKUNI機神 焔 GEAR戦士電童
●価格／46,200円（税込）
●受注開始／2026年4月24日
●発売／2026年10月～11月
●仕様／素材：ダイキャスト、ABS、PVC、PA、POM 付属品：差し替え用フェイスパーツ、アカツキの大太刀、専用台座
●サイズ／NONスケール、頭頂高約24cm
●デザインコーディネート／Koma
●原型製作・設計／インコ先生
●彩色見本製作／大豆亭
●製造／フレイムトイズ
●造形プロデュース／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ（https://hobbyjapan-shop.com/）、ポストホビー厚木店で予約可能
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
(C)サンライズ
◆関連リンク◆
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●GEAR戦士電童公式サイト／https://www.dendoh.net/
●GEAR戦士電童25周年特設サイト／https://www.dendoh.net/special/25th/
●YouTube ホビージャパンch／https://www.youtube.com/@ch-hi2rr
配信元企業：株式会社ホビージャパン
AMAKUNI機神 焔 GEAR戦士電童
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346906/images/bodyimage1】
放送開始より２５周年を迎えたスーパーロボットアニメーション『GEAR戦士電童』より、「GEAR戦士電童」がアクションフィギュアで登場！
アニメ作中のイメージを基軸にしつつ、AMAKUNIならではの造形アレンジと、その商品クオリティの高さで国内外に多くのファンを持つフレイムトイズとのコラボレーションにより、力強いマッシブなシルエットを再構築。電童の持つ魅力はそのままに、圧倒的な存在感を放つ姿へと仕上げました。
最大の特徴は、劇中の拳法アクションを余すところなく再現できる圧倒的な可動性能。
全高約24cmのビッグスケールボディに、フレームおよび関節へ亜鉛合金を採用することで、安定した可動と“合金ならでは”の重量感を両立。
さらに、5本の指すべてが独立可動し、電童特有の拳法の構えや細かな手の表情まで繊細に表現できます。
フェイスパーツは「通常」「食いしばり」「叫び」の3種を差し替え可能。フェイスマスクは差し替えなしで開閉し、劇中の印象的なギミックをそのまま再現。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346906/images/bodyimage3】
ハイパーデンドーデンチの差し替え、両腕・両脚タービンの可動など、細部のギミックも徹底的に作り込みました。
「アカツキの大太刀」も付属し、クライマックスの雄姿を堂々と再現できます。
さらに、新作小説『GEAR戦士電童 METEOR』に登場する新型データウェポン「ネオデータウェポン」シリーズとの連動ギミックも搭載（※ネオデータウェポンは現在開発中）。電童の新たな展開を見据えた、シリーズの“核”となるアイテムです。
そして現在この商品のプロモーションビデオがYouTubeの月間ホビージャパンchにて公開中！
https://www.youtube.com/@ch-hi2rr
このPVでは、25周年の節目に合わせて“完全新録”された「W-Infinity 25th Anniv. Drive」が使用されています！
歌うはもちろん、三重野瞳さんと影山ヒロノブさん！
25周年が生んだ奇跡の1曲と合わせて、ぜひ体感してください！
AMAKUNIとフレイムトイズが総力を挙げて立体化した、決定版クオリティの電童。
今こそキミの手で、コマンドインストール！
◆商品情報◆
●商品名／AMAKUNI機神 焔 GEAR戦士電童
●価格／46,200円（税込）
●受注開始／2026年4月24日
●発売／2026年10月～11月
●仕様／素材：ダイキャスト、ABS、PVC、PA、POM 付属品：差し替え用フェイスパーツ、アカツキの大太刀、専用台座
●サイズ／NONスケール、頭頂高約24cm
●デザインコーディネート／Koma
●原型製作・設計／インコ先生
●彩色見本製作／大豆亭
●製造／フレイムトイズ
●造形プロデュース／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ（https://hobbyjapan-shop.com/）、ポストホビー厚木店で予約可能
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
(C)サンライズ
◆関連リンク◆
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●GEAR戦士電童公式サイト／https://www.dendoh.net/
●GEAR戦士電童25周年特設サイト／https://www.dendoh.net/special/25th/
●YouTube ホビージャパンch／https://www.youtube.com/@ch-hi2rr
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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