～令和7年度 第2回タイピングスキル検定結果報告～ 日本語入力スキルのＫＰＩ到達度、小学生４７％、中学生６１％
株式会社教育ネット(神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ)と株式会社ミラボ（東京都千代田区 代表：谷川一也)が共同開発した情報活用能力の可視化・育成を目的としたＷＥＢアプリケーション『らっこたん』を使用した『令和７年度 第２回タイピングスキル検定』の結果を公開しました。本検定は２０２５年１１月４日～２０２６年２月２７日までに実施し、日本全国の児童生徒52,001人が参加。１分間あたりの入力文字数の中央値は令和６年第1回と比較すると全学年で増加し、小学５年生と中学３年生は１０文字、小学６年生は１４文字の増加となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347369/images/bodyimage1】
また、２０２４年２月に文部科学省デジタル学習基盤特別委員会から発表された日本語入力スキルのＫＰＩは、小学生で４０文字/分、中学生で６０文字/分となっています。今回の検定ではＫＰＩ到達度が小学生で４７％、中学生で６１％となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347369/images/bodyimage2】
小学生の学年別ＫＰＩ到達度を見ると、小学５年生は７３％、小学６年生で８４％と高い達成率となっています。一方、現行の学習指導要領ではローマ字の指導が３年次に位置付けられていることもあり、低学年では１年生６％、２年生８％、３年生２２％と低い水準にとどまっています。しかし、次期学習指導要領では、情報活用能力の育成に向けて、低学年からＩＣＴ端末に触れる機会を増やすため３年生で行うローマ字学習に先立ち、２年生でローマ字入力を練習する時間を取り入れる案が示されており、今後ＫＰＩ到達度の上昇も期待されます。
中学生ではいずれの学年も約４割の生徒がＫＰＩ未到達で、タイピングスキルの底上げが継続的な課題となっています。
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引き続き児童生徒のタイピングスキル向上を目指し『令和８年度【第１回】タイピングスキル検定・情報活用能力検定mini』の開催を決定しました。本検定は、自治体・学校単位で子どもたちのタイピングスキルと情報活用能力の習熟度を可視化することで、より活発な端末活用に必要なスキルの習得を促すことを目的としています。検定を受けたその場で、システム内にて個人ごとの結果はもちろん、クラス別、学年別、学校別、自治体全体の結果を把握することができます。前回の調査結果との比較も確認できるため、スキルの推移を知ることもでき、継続的な指導に役立ちます。
『令和８年度【第１回】タイピングスキル検定・情報活用能力検定mini』開催決定
https://edu-net.co.jp/rakkotan_event_01
■『らっこたん』(R)について
『らっこたん』(R)は、株式会社教育ネットと株式会社ミラボが共同で開発を行っている情報活用能力の可視化・育成を目的としたＷＥＢアプリケーションです。『タイピング等の基本的な操作』『課題の設定』『情報の収集』『整理・分析』『まとめ・表現』『情報モラル・セキュリティ』を学ぶことができます。
子どもたちは小学1年生から中学卒業までの技能習得の進捗を自己確認でき、先生は学校全体・学年・学級・個人の視点から学習状況を把握することが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347369/images/bodyimage4】
・『らっこたん』(R)製品サイト https://edu-net.co.jp/rakkotan
【令和７年度 第２回タイピングスキル検定 概要】
実施期間: 調査実施期間２０２５年１１月４日～２０２６年２月２７日
実施対象:日本全国の小中学生
実施人数：52,001人(日本語)
【令和６年度 第１回タイピングスキル検定 概要】
実施期間: 調査実施期間２０２４年４月１５日～７月２６日
実施対象:日本全国の小中学生
実施人数：8,071人(日本語)
■教育ネット
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹(おおささ)いづみ
・設立：2014年6月
・他拠点：東京支店、富山オフィス
・主な事業：情報モラル教育支援、情報活用能力育成支援、プログラミング教育支援、ICT支援、
学校HP全般サービス、教育DX支援、学校向け生成AIサービス、自治体情報セキュリティ研修 他
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:渡邉・石塚
TEL：045-530-9401
MAIL：rakkotan@edu-net.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347369/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社教育ネット
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また、２０２４年２月に文部科学省デジタル学習基盤特別委員会から発表された日本語入力スキルのＫＰＩは、小学生で４０文字/分、中学生で６０文字/分となっています。今回の検定ではＫＰＩ到達度が小学生で４７％、中学生で６１％となりました。
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小学生の学年別ＫＰＩ到達度を見ると、小学５年生は７３％、小学６年生で８４％と高い達成率となっています。一方、現行の学習指導要領ではローマ字の指導が３年次に位置付けられていることもあり、低学年では１年生６％、２年生８％、３年生２２％と低い水準にとどまっています。しかし、次期学習指導要領では、情報活用能力の育成に向けて、低学年からＩＣＴ端末に触れる機会を増やすため３年生で行うローマ字学習に先立ち、２年生でローマ字入力を練習する時間を取り入れる案が示されており、今後ＫＰＩ到達度の上昇も期待されます。
中学生ではいずれの学年も約４割の生徒がＫＰＩ未到達で、タイピングスキルの底上げが継続的な課題となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347369/images/bodyimage3】
『令和８年度【第１回】タイピングスキル検定・情報活用能力検定mini』開催決定
https://edu-net.co.jp/rakkotan_event_01
■『らっこたん』(R)について
『らっこたん』(R)は、株式会社教育ネットと株式会社ミラボが共同で開発を行っている情報活用能力の可視化・育成を目的としたＷＥＢアプリケーションです。『タイピング等の基本的な操作』『課題の設定』『情報の収集』『整理・分析』『まとめ・表現』『情報モラル・セキュリティ』を学ぶことができます。
子どもたちは小学1年生から中学卒業までの技能習得の進捗を自己確認でき、先生は学校全体・学年・学級・個人の視点から学習状況を把握することが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347369/images/bodyimage4】
・『らっこたん』(R)製品サイト https://edu-net.co.jp/rakkotan
【令和７年度 第２回タイピングスキル検定 概要】
実施期間: 調査実施期間２０２５年１１月４日～２０２６年２月２７日
実施対象:日本全国の小中学生
実施人数：52,001人(日本語)
【令和６年度 第１回タイピングスキル検定 概要】
実施期間: 調査実施期間２０２４年４月１５日～７月２６日
実施対象:日本全国の小中学生
実施人数：8,071人(日本語)
■教育ネット
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹(おおささ)いづみ
・設立：2014年6月
・他拠点：東京支店、富山オフィス
・主な事業：情報モラル教育支援、情報活用能力育成支援、プログラミング教育支援、ICT支援、
学校HP全般サービス、教育DX支援、学校向け生成AIサービス、自治体情報セキュリティ研修 他
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:渡邉・石塚
TEL：045-530-9401
MAIL：rakkotan@edu-net.co.jp
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配信元企業：株式会社教育ネット
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