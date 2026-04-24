2026年4月24日よりTOKOTOYZ公式ECサイトにて予約販売開始！

ライフスタイルカンパニー株式会社（所在地：東京都中央区）は、ホビーブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」より、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区）が展開する大人気ブランド「メゾピアノ」のデジタルトイカメラを2026年7月中旬以降に発売いたします。予約販売は2026年4月24日よりTOKOTOYZ公式ECサイトにて開始予定です。

かわいいフレームで写真が撮れるデジタルトイカメラに、メゾピアノの人気キャラクター「ベリエちゃん」デザインのシリコンカバーとオリジナルストラップが付属。撮影を楽しむだけでなく、複数のミニゲームも内蔵したホビー感あふれる一台です。

商品概要

https://tokotoyz.jp/

■ メゾピアノ デジタルトイカメラ ベリエちゃん

予約受付開始日時：2026年4月24日 一般販売開始日時：2026年7月中旬

予約受付サイト：https://tokotoyz.jp/

バリエーション：1種（ベリエちゃん）

価格：6,300円(税抜)

付属品：カメラ本体＋シリコンカバー（ベリエちゃんデザイン）、首かけストラップ、充電用USBケーブル（Type-C）、取扱説明書

対象年齢：15才以上

外装サイズ：W129mm × H68mm × D114mm

商品特徴

1. かわいいフレームで思い出をデコって撮影 -- メゾピアノ世界観を写真に閉じ込めて

ベリエちゃんをはじめ、メゾピアノのキャラクターをモチーフにしたオリジナルフレームを複数収録。撮影した写真にフレームをかぶせるだけで、ひとりひとりの「メゾピアノ」の世界観ができあがります。プリントや思い出アルバムにも最適です。

2. ベリエちゃんデザインのオリジナルストラップ付き -- 持ち歩きからディスプレイまで

ベリエちゃんのキャラクターがあしらわれたオリジナル首かけストラップが同梱。カメラ本体のシリコンカバーもベリエちゃんデザインで統一されており、外に持ち出すだけでコレクション性の高いアイテムに。写真を撮るのはもちろん、飾って楽しむファンアイテムとしてもこだわり抜いた一台です。

3. ゲームモード搭載で遊びが広がる -- 複数のミニゲームを内蔵

デジタルカメラとしての機能に加え、複数のミニゲームが内蔵されたゲームモードを搭載。撮影の合間やお出かけの移動中など、いつでもどこでも楽しめるオールインワンアイテムです。 ※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

TOKOTOYZ（トコトイズ）について

TOKOTOYZ（トコトイズ）は、ライフスタイルカンパニー株式会社が展開するホビーブランドです。「Play Beyond Borders. 遊びの世界に、境界線はいらない。」をコンセプトに、国境やジャンルの枠を越え、ワクワクするアイテムをお届けします。

TOKOTOYZ公式サイト／SNS

■ TOKOTOYZ Official HP / SNS

HP：https://tokotoyz.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official/ X：https://x.com/tokotoyz TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_official

会社概要

会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社

所在地：東京都中央区八丁堀2丁目24番3号 PMO八丁堀II 7階

事業内容：化粧品の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 玩具の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 海外化粧品、美容雑貨類の輸入総代理 / 海外商品の輸入総代理

公式HP：https://lifestyle-co.fun/

TEL：03-6262-8580

本件に関するお問い合わせ先

ライフスタイルカンパニー株式会社 マーケティングチーム 宮地ひとみ

E-mail：miyachi_h@lifestyle-co.fun

TEL：03-6262-8580（営業のご連絡は問い合わせフォームよりお願いいたします。）

コピーライト一覧

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