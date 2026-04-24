株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、欧米を中心に大ヒットしているサッカー小説『The Academy』の日本語版『ワンダーキッド・レオ セレクション編』1巻・2巻を2026年5月12日に同時発売します。 霜降り明星・せいやさんが推薦！！ カバーイラストは大ヒットマンガ『アオアシ』の作者・小林有吾さんの描き下ろしです。

霜降り明星・せいやさん推薦！！

「文字だけでここまでサッカーの試合を観られるのか！」 欧米を中心に大ヒットしているサッカー小説『The Academy』の日本語版が5月12日に発売されます。 12歳の少年たちがユースチームのセレクションで行う試合はスリリングで、まるで実際に試合を観ているかのようです。そんな本格的なサッカー小説である本書をサッカーファンである霜降り明星・せいやさんに推薦していただきました。 霜降り明星・せいや 1992年9月13日、大阪府生まれ。学生時代はサッカー部に所属。2013年にコンビ結成。「M-1グランプリ2018」にて優勝。バラエティ、ドラマ、ラジオ、YouTubeと幅広く活躍。著書に『人生を変えたコント』（ワニブックス）がある。

カバーイラストは『アオアシ』作者の小林有吾さん描き下ろし

欧米を中心に大ヒットしているサッカー小説『The Academy』の日本語版『ワンダーキッド・レオ セレクション編』が5月12日に発売されます。 カバーイラストは、大ヒットマンガ『アオアシ』の作者・小林有吾さんの描き下ろしです。 本作は、主人公の12歳の少年レオが、プレミアリーグのクラブのユースチームのセレクションに招待されるところから始まります。カバーイラストでは、アメリカから海を渡る決意をしたレオの凛々しい姿を描いていただきました。 【カバーイラスト】小林有吾 愛媛県出身。2015年「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて、『アオアシ』の連載をスタートし、大ヒット。同作で第65回小学館漫画賞受賞。現在は累計2500万部を突破。テレビアニメ化も果たし、2026年には第二期が放送予定。現在、「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて『アオアシ ブラザーフット』を、「月刊少年マガジン」にて『フェルマーの料理』を連載中。

世界17カ国で発売、シリーズ累計40万部、大ヒットサッカー小説の日本語版！

アメリカの小さな町で生まれ育ったレオ・K・ドイルは、海を見たことも飛行機に乗ったこともないが、大きな夢をもった12歳のサッカー少年。いつかプロになりたいと思っているものの、実際にどうしたらいいのかはわからない。 ある日、レオのプレイを目にしたプロのスカウトから、世界最高峰のプレミアリーグのビッグクラブ、ロンドン・ドラゴンズのユースチーム（通称〝アカデミー〟）のセレクションに招待される。驚きを隠せないレオだが、見知らぬ土地で人生最大の冒険に乗り出す決心をする。 はたしてレオはアカデミーにふさわしい選手になれるのだろうか？

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プロフィール

【著者】T・Z・レイトン ミステリー、スリラー、サスペンス、ファンタジー、ホラーなど、さまざまなジャンルの小説を手がけるベストセラー作家、レイトン・グリーン（Layton Green）のヤング・アダルト小説向け別名義。レイトン・グリーンの著作は多くの賞にノミネート。大学時代にサッカー経験があり、現在はユースのコーチや審判も務める。 【訳者】庭田よう子 英日翻訳家。慶應義塾大学文学部卒。訳書に『なぜ犬はあなたの言っていることがわかるのか』『愛を知らなかった子』（以上、講談社）、『ヴァレリアン─千の惑星の救世主ノベライズ』（キノブックス、共訳）、『呼び出された男─スウェーデン・ミステリ傑作集』（早川書房、共訳）などがある。

書誌情報

書名：『ワンダーキッド・レオ 平凡なサッカー少年がイギリスの地で世界最高峰リーグに挑む話 セレクション編』 ISBN：1巻 978-4-86255-804-6 2巻 978-4-86255-805-3 著者：T・Z・レイトン 翻訳者：庭田よう子 ページ数：1巻256P / 2巻248P 判型：四六判上製 定価：1,980円（本体1,800円＋税） 発売日：2026年5月12日 出版社：カンゼン 商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10168484.html https://www.kanzen.jp/book/b10168485.html

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