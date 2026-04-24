2008年「M-1グランプリ」（朝日放送テレビ）で準決勝に進出し、かつて「ジャンケン大王」「あっちむいて大王」として世の中の話題をとった元吉本芸人がいた。その名は、じゃじゃーん菊池（菊池大助） ノンスモーキンとしてかつて吉本興業で活躍。中尾慎吾とコンビを組んでいた。 1999年から活動し、菊池が指をつかって何人もの役を演じて、大爆笑をとっていた。このネタは「指漫才」と言われ、M-1グランプリでも注目を集めた。 そんな菊池は今、なにをしているのだろうか⁉

おもちゃ鑑定士の小材直由との出会い

菊池はノンスモーキン解散後、「じゃじゃーん菊池」としてUUUMに所属。主にゲーム（Minecraft）のプレイ動画を配信している。チャンネル登録者は２４万人を越えており、じゃじゃーん菊池のファンも多く存在している。 2025年に同事務所を退所し、フリーランスとして多角的に活動している。 FMラジオ放送にも協力し、番組制作に協力する中で、当時、「経済を動かしているのはマニアだ！」と提唱する、おもちゃ鑑定士の小材直由と出会う。小材は、「マニア経済学」という番組で各界の著名人をゲストにマニアックな話題を提供。なかでも世界的な人気のある超合金を現在の価値に換算して経済への波及効果を表現。また、４３年ぶりに復活させた「小材直由のアニメNOW！」では、アニソンを流しながら専門的な解説でDJを展開した。当時の古谷徹を圧巻する番組進行で話題になった。 そんな小材と菊池の出会いが共通の認識でタッグを組んだ。

世界が認めるクオリティ

おもちゃ鑑定士として、メディアで活躍する小材直由は、ヴィンテージ玩具の中でも昭和製造のキャラクタートイに注目している。TBS系列「櫻井・有吉THE夜会」でも小材がコレクションする超合金が紹介されたが、海外バイヤーが欲しがるキャラクター合金は、１個数百万という価額がついている。小材は、その希少価値を動画で紹介している。YouTube「小材直由の超合金鑑定」だ。４０年、５０年前のキャラクター合金玩具を紹介し、マニアックなギミックや希少価値を発信。小材は１つポリシーがあるという「価格鑑定はしたくない！」。言うなれば、相場をコントロールしてしまうからだ。価格相場は需要と供給のバランス、それと流行であると言う。キャラクター玩具は世界が認める日本の文化。海外コレクターは、為替相場変動もあることから、相場が激しく動く。いわば「神的な動き！」と小材は笑みを浮かべた。 小材は、楽しんでもらい、懐かしがってもらえればいい！と言う。その神的なプロデュースと編集をじゃじゃーん菊池が行うことで、数百万再生動画を生み出している。 ２人は、日本製造の超合金の精密さは、値段をさておき、クオリティを発信すべきと考えているからだ。

じゃじゃーん菊池がプロデュースする神動画「超合金鑑定」に注目したい！

24万人の登録者を持つじゃじゃーん菊池は、「じゃじゃーん菊池の不思議の和」というYouTubeチャンネルを運営。世の中の不思議な力や現象をポジティブに受けて、明るい未来にする！ことを提唱。ライブ配信も好評だ。じゃじゃ神社ツアーも企画し、ファンとの交流も行っている。じゃじゃーん菊池の公式ホームページには「感謝」の文字がデカデカと目につく。「縁を結び、未来を変える」ことを考え、多くの企画をしている。なかでも神社、仏閣を大切にみていき、和を重んじている。 小材直由氏「僕は神は信じていないです。助けてもらったこともないし、会ったこともない。しかし、じゃじゃーんさんからは、常に感謝する気持ちを持つようにと一言。これは考えさせられましたよ」 「超合金鑑定」では、ヴィンテージ玩具が持つ不思議な力を、多くの皆様に紹介する番組。 おもちゃ鑑定士と元吉本芸人のYouTubeチャンネルにこれからも注目していきたい。

プロフィール

■小材直由 おもちゃ鑑定士。国際ジェロントロジー大学校客員教授。南カリフォルニア大学美齢学指導員。漫才協会玩具部顧問。 メディア鑑定企画に多数出演、株式会社BANDAI SPIRITSと復活シリーズに企画協力。 書籍ホビージャパン、フィギュア王超合金企画協力。 （経歴） ・東洋大学経済学部卒業 ・南カリフォルニア大学ジェロントロジー学科通信教育課程卒業 ・大正製薬ホールディングス株式会社部長、株式会社ヤマノビューティメイトグループ社長室室長、琥珀バイオテクノロジー株式会社 常務取締役他 （出演情報） ・フジテレビ系列「ぽかぽか」 ・TBS系列「知識の扉よ開け！ドア×ドアクエスト」 「櫻井・有吉THE夜会」 ・テレビ東京系列「開運！なんでも鑑定団」 （公式YouTubeチャンネル） ・「小材直由の超合金鑑定」 ＠user-chogokin （公式ホームページ） ・「おもちゃ鑑定士 小材直由 超合金鑑定」 http://chogokin.jp ■じゃじゃーん菊池 元吉本興業、ノンスモーキンとして活動。2008年「M-1グランプリ準決勝」 爆笑オンエアバトル、爆笑レッドカーペット、アメトーーク、笑っていいとも！など多数出演。 大手事務局UUUM所属、現在はフリーとして活動中 （公式YouTubeチャンネル） ・「じゃじゃーん菊池 GAME」 ＠jajakiku ・「じゃじゃーん菊池の不思議の和」 @不思議の和 （公式ホームページ） ・「じゃじゃーん菊池」 https://j8vhv.hp.peraichi.com