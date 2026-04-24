有限会社ルズ（本社：東京都品川区、代表取締役：島崎 健志）は、和の香水ブランド「J-Scent（ジェイセント）」の人気フレグランス 「夢綿（ゆめわた） / Yumewata」 を、オンラインストアLUZ-Store限定で2026年5月1日（金）より再販売いたします。 「夢綿」は発売直後から多くの支持を集めた限定商品です。再販を望む声を多数いただいたことを受け、今回の再販売が実現しました。

J-Scent「夢綿 / Yumewata」の香りについて

ときめきがふわり花開き、心惹きつける夢の余韻 フレッシュなベリーに胸弾み、バニラとコットンキャンディーの優しさが柔らかく広がります。 ホワイトムスクとシュガーが穏やかに香り、心惹きつける夢の余韻を残す、無邪気で自由な自信きらめく香りです。

トップノート：ストロベリー、ラズベリー ミドルノート：バニラ、コットンキャンディー ラストノート：ホワイトムスク、シュガー

再販売の背景

「夢綿」はJ-Scentの限定商品の中でも反響が大きく、「もう一度手に入れたい」「再販してほしい」といった声が、発売終了後も継続的に寄せられてきました。こうした要望を受け、再販売に至りました。

商品概要

＜限定商品＞J-Scent フレグランスコレクション 夢綿 / Yumewata 種類：オードパルファン 容量：50mL 価格：4,950円（税込） 再販売開始日：2026年5月1日（金）午前10時 取扱店舗：J-Scent公式オンラインストア「LUZ-Store」限定

和の香水ブランド『J-Scent』について

世界に誇れる日本の美意識、独特な伝統、文化、 そして今を生きる私たち日本人の暮らしに溶け込んできた香りを 「和（あ）える」ことにより生み出したメイド・イン・ジャパン・フレグランス。 私たちの記憶に残る情景を呼び起こす いつかの、どこかの・・・新しい香り J-Scent

https://www.luz-store.com/view/item/000000000241

J-Scentでは、川端康成の小説『眠れる美女』をモチーフにした和肌（やわはだ）や、花見酒、ラムネの香りなど、和をテーマにした香りを発売してきました。近年はヨーロッパを中心とした海外市場でも、取扱店舗数を拡大しています。

J-Scent official site

和の香水ブランド『J-Scent』取扱店

会社概要

https://luzfragrance.com/j-scent/https://luz-store.com/

商号 ：有限会社ルズ 代表者 ：代表取締役 島崎健志 本社 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング 6階 支社 ：＜ロサンジェルス＞ LUZ Fragrance Co., Ltd. 240 Walnut Ave. #2 Arcadia, CA 91007 USA ＜イタリア＞ LUZ Fragrance Italy S.r.l. Vicolo San Michele 15, 21100 Varese ITALY 設立 ：2001年6月 事業内容：・自社ブランド香水「LUZ Fragrance ルズフレグランス」の企画製造販売 ・香り製品のOEM製造 ・オンラインストア 香り専門店「LUZ-Store ルズストア」の運営