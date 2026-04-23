株式会社meher（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉川 遥）は、プロ人材向け案件紹介プラットフォーム「offeeer(オファー)」のサイトを2026年3月20日（木）に全面リニューアルオープンいたしました。

■ リニューアルの背景

https://www.offeeer.jp/

フリーランス・副業人材の市場拡大に伴い、マッチング・エージェントサービスは数多く存在します。しかし、「登録したのに案件が紹介されない」「単価が希望に合わない」「営業担当の対応が遅い」── こうした不満を抱えるプロ人材は今なお少なくありません。 offeeerは、こうした業界課題に対して「営業力」という明確な武器で応えてきたプラットフォームです。おかげさまで登録者数は1,500名を突破し、月額100万～150万円を中心としたの高単価案件を中心に、数多くのプロ人材の参画を実現してまいりました。 今回のリニューアルでは、サイトの**見やすさ**と**案件の探しやすさ**を徹底的に改善。「良い案件があるのに見つけにくい」という課題を解消し、プロ人材が最適な案件とより早く出会えるサイト体験を実現しました。

■ 案件参画までの流れ ── たったの3ステップ

offeeerでは、プロ人材の方が最短で案件に参画できるよう、シンプルな導線を設計しています。 **STEP 1｜無料会員登録（最短30秒）** offeeerサイト上で、氏名とメールアドレスを入力するだけで会員登録が完了。煩雑な書類提出や面談は不要です。 **STEP 2｜会員専用ページで案件を探す** 登録後、会員専用の案件紹介ページにアクセス可能。月額100万～150万円の高単価案件を含む豊富な案件一覧から、スキルや希望条件に合った案件を自由に閲覧できます。 **STEP 3｜気になる案件にエントリー** 応募したい案件が見つかったら、ワンクリックでエントリー。あとはoffeeerの営業チームが企業との調整を全面サポートし、スピーディーな参画を実現します。

■ なぜoffeeerが選ばれるのか ── 3つの"圧倒的な違い"

フリーランス向けの案件紹介サービスが乱立する中、offeeerが登録者1,500名から選ばれ続ける理由は明確です。 --- **◆ 1. 「案件が決まる」── 営業力が、桁違い。** 多くのマッチングプラットフォームは「案件を掲載して終わり」。マッチング後の企業交渉やクロージングはプロ人材任せになりがちです。 offeeerは違います。**専属の営業チームが企業との交渉・条件調整・参画までを一気通貫でサポート。** 「登録したけど放置された」ということは起きません。案件を紹介するだけでなく、**決めるところまでやり切る。** これがoffeeer最大の強みです。 --- **◆ 2. 「単価が高い」── 月額平均120万以上が当たり前。** offeeerが扱う案件の中心価格帯は**月額100万～150万円**。「スキルに見合った報酬を得たい」というプロ人材の期待に、案件の質で応えます。 なぜ高単価案件が集まるのか。それは営業チームが企業と直接リレーションを構築し、プロ人材のスキルを**適正な単価で企業に提案する**交渉力を持っているからです。安売りはしません。 --- **◆ 3. 「とにかく早い」── スピードで、機会損失をなくす。** 案件との出会いから参画までのスピード感も、offeeerが選ばれる大きな理由です。営業チームが常に企業側のニーズを把握しているため、エントリーから面談設定、参画決定までを最短で進行。**「いい案件があったのに、他の人に決まってしまった」という機会損失を最小化します。**

■ リニューアルのポイント

**1. サイト全体の視認性を大幅向上** 黄色とグリーンを基調とした洗練されたカラーデザインで、「信頼」と「成長」を体現するビジュアルに一新。情報の優先度を整理し、必要な情報にすぐたどり着けるレイアウトを実現しました。 **2. 案件検索体験の抜本的改善** 案件一覧を再設計。スキル・単価・稼働条件などから、直感的に案件を絞り込める検索体験を提供します。 **3. ミニマルで直感的なUI** 余計な装飾を排し、案件情報そのものが際立つデザインを採用。初めて訪れた方でも迷わず登録・閲覧・エントリーまで進めます。

■ 代表取締役 吉川 遥 コメント

「フリーランスの方にとって、案件探しは"仕事をするための仕事"です。本来の専門スキルを発揮する時間に集中してほしい。だからこそoffeeerは、**案件を『探す』のではなく『決まる』プラットフォーム**でありたいと考えています。 私たちは営業にとことんこだわっています。案件を掲載するだけのプラットフォームではなく、企業と直接交渉し、プロ人材のスキルを適正な単価で評価してもらい、参画までを全力でサポートする。この泥臭い営業力こそが、offeeerの本質です。 おかげさまで登録者は1,500名を超えました。今回のリニューアルでは、サイトの見やすさと案件の探しやすさを徹底的に磨き上げました。『offeeerに登録しておけば間違いない』── そう思っていただけるサービスを、これからも全力でつくり続けます。」

■ 今後の展望

今回のリニューアルを皮切りに、以下の施策を推進してまいります。 - 取り扱い案件数のさらなる拡充と高単価帯の強化 - 提携パートナーサービス（freenance、フリーランス協会、paytner等）との連携によるフリーランスの活動基盤サポート - マッチング精度の向上による、より「決まりやすい」体験の追求 フリーランス・副業人材を取り巻く環境は、これからますます多様化し、求められる専門性も高度化していきます。だからこそ私たちは、単なる「案件紹介サービス」にとどまらず、プロ人材一人ひとりのキャリアに寄り添い、長期的に伴走するパートナーでありたいと考えています。案件と出会う瞬間から、参画後の活躍、そして次のステージへ── そのすべての過程で「offeeerがいてくれてよかった」と思っていただける存在を目指します。 プロ人材が本来の力を存分に発揮できる環境が当たり前になったとき、日本のビジネス全体が一段と前に進むと、私たちは信じています。offeeerはこれからも、登録いただく一人ひとりの挑戦に本気で向き合い、企業との架け橋となり、業界の常識を塗り替え続けるプラットフォームであり続けます。「プロ人材のキャリアを、もっと自由に、もっと豊かに。」── このミッションの実現に向け、私たちmeher一同、引き続き全力で歩みを進めてまいります。

■ 会社概要

| **項目** | **内容** | | --- | --- | | 会社名 | 株式会社meher（ミーハー） | | 代表者 | 代表取締役 吉川 遥 | | 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 609 | | 事業内容 | コンサルティング事業、プロ人材向け案件紹介サービス（offeeer）、グラフィックデザイン事業、各種新規事業 | | 社員数 | 35名（アルバイト・業務委託含む） | | コーポレートサイト | https://meher.co.jp/ | | サービスサイト | https://www.offeeer.jp/ | | サービス名 | offeeer（オファー） | | サービス概要 | プロ人材向け高単価案件紹介プラットフォーム | | 登録者数 | 1,500名突破（2026年3月時点） |

本件に関するお問い合わせ

フリーランスの方はこちら [cs@offeeer.jp](mailto:info@offeeer.jp)（offeeer運営事務局） 外部人材の登用をご検討中の企業・協業/アライアンス・取材等はこちら https://forms.gle/MsnTMSveqiuru15AA