ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するダイヤモンドジュエリー「ラザール ダイヤモンド」は期間限定POP UPイベント『DIAMOND CAFE（ダイヤモンドカフェ）』を、いよいよ明日2026年4月25日（土）より表参道 L‘OFFICIEL COFFEE（ロフィシエル コーヒー）にて開催いたします。カフェでくつろぐひとときに寄り添うかたちで、世界最高峰のダイヤモンドの輝きを体感いただける空間をご用意しました。試着体験やコンシェルジュへのご相談、オリジナルタロット体験を通して、運命のジュエリーと向き合う特別なひとときをお楽しみください。なお、混雑を避けてお過ごしいただけるよう、ご来場は予約優先にてご案内いたします。ご希望の方はPOP UP EVENTスペシャルサイトよりご予約ください。

＊事前予約の方には、オリジナルフラワーブーケと限定ブランドブックをプレゼントいたします。

https://www.lazarediamond.jp/lp/diamondcafe/









【POP UPイベント開催概要】

『DIAMOND CAFE』by LAZARE DIAMOND

開催期間：2026年４月25日（土）― 2026年5月3日（日）

場所：L‘OFFICIEL COFFEE

住所：〒107-0061 東京都港区北青山3-8-5 表参道A1出口徒歩2分

営業時間：11:00-19:00（最終入場18：30）

入場料：無料

予約優先：POP UP EVENTスペシャルサイトより、公式LINEアカウントを友だち登録してご予約ください









【本イベントの見どころ】





ジュエリーコンシェルジュ常駐による試着・オリジナルタロットなどの体験型コンテンツ

2階のジュエリーコンシェルジュデスクでは、運命のダイヤモンドジュエリーを導き出すオリジナルタロット体験をお楽しみいただけます。あわせて、ダイヤモンドの魅力や歴史、ジュエリー選びに関するご相談も承ります。3階では、カフェに立ち寄るような感覚で、ジュエリーの試着体験を気軽にお楽しみいただけます。ご試着いただいた方には、ダイヤモンドジュエリーとの特別な瞬間を収めたチェキを、オリジナル台紙に入れてプレゼントいたします。









新作リング「GCT」「TRANSIT」先行販売

５月15日(金)予定の全国発売に先駆けて、新作リング２型を会場で先行販売いたします。イベント期間中ダイヤモンドジュエリーをご購入いただいたお客さまには、LAZARE DIAMONDのロゴが刻印されたレザーキーチャームをプレゼント。









イベント限定カフェメニュ―＆グッズ

LAZARE DIAMONDのロゴや限定ビジュアルをあしらった、ここでしか味わえないオリジナルスイーツ＆ドリンクとオリジナルグッズをご用意しています。





＊支払方法はキャッシュレス決済のみ ＊数量限定・なくなり次第終了





【事前予約特典】

LAZARE DIAMOND公式LINEをお友達登録のうえ、事前予約をしていただいた方に「フラワーブーケとブランドブック」をプレゼントいたします。ご来店時に予約画面をご提示ください。＊なくなり次第終了









【ブランド概要】

世界屈指のダイヤモンドカッター、ラザール・キャプランが理想としたのは、アイディアルメイクが生み出す、七色に輝くダイヤモンド。彼が追い求めた“The World's Most Beautiful Diamond(R)”と、その稀有な輝きに贈られた称賛は、世界三大カッターズブランドと称される「ラザール ダイヤモンド」の誇りです。コンフリクトフリーダイヤモンドだけを取り扱い、100 年以上の歴史とニューヨークの洗練された美意識が磨いたその輝きは、本物を知る人々に選ばれています。

https://www.lazarediamond.jp/about/





■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外47店舗（2026年４月10日時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ： https://www.primoghd.co.jp/