株式会社クレバー（本社：大阪市住之江区、代表取締役：中島 賢一）が運営する、リユースショップ兼ショールーム「monoroom大阪」は、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間限定でショップをオープンいたします。

背景とコンセプト：施工会社が手掛けるライフスタイルショップ

「monoroom大阪」を運営する株式会社クレバーは、外壁塗装やリノベーションを本業とする住まいのプロフェッショナル集団です。 解体現場や店舗改装、一般家庭の建て替え時にレスキューされた一点ものの家具や什器に、プロの視点で新たな価値を吹き込み、「捨てればゴミ、活かせば資源」という循環型社会（サーキュラーエコノミー）の実現を目指しています。

今回のオープンの見どころ

・一期一会の出会い

リユース商品のため、店内にはその時、その場所でしか出会えない個性豊かな家具や雑貨が並びます。

・空間づくりのヒント

単なる家具販売ではなく、塗装や内装を手掛けるプロの視点でコーディネートされた空間そのものを体感いただけます。

・【当日限定】スタッフによる住まいの無料相談会

オープン当日は、リノベーションや外壁塗装に精通した専門スタッフが常駐。「この家具に合う壁紙は？」「外壁の塗り替え時期はいつ？」「中古物件を購入予定だけど、どこまで直せる？」といった住まいの悩みに、その場でお答えする無料相談を実施いたします。

オープン概要

開催日時： 2026年4月25日（土）10:00 - 18:00 2026年4月26日（日）10:00 - 18:00 お支払方法： クレジットカードのみ（※現金はご利用いただけません） 公式サイト： https://clever-ltd.co.jp/monoroom.html 公式Instagram： @mono_room_osaka（https://www.instagram.com/mono_room_osaka/）

アクセス

monoroom大阪 〒550-0026 大阪市西区安治川1丁目1-41 大阪メトロ中央線「九条駅」3番出口より徒歩10分 阪神なんば線「九条駅」1番出口より徒歩12分 ※無料駐車場有り

【本件に関するお問い合わせ先】

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E5%AE%89%E6%B2%BB%E5%B7%9D1%E4%B8%81%E7%9B%AE1-41

株式会社クレバー http://clever-ltd.com/ TEL：06-6612-1113 [平日]9：00-17：00 私たちは、家具の販売からリフォーム、住まいのあらゆるシーンに寄り添う「暮らしのパートナー」です。 ※お問い合わせは公式サイト内、またはInstagramのDMより承っております。

https://clever-ltd.co.jp/contact.html