テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下「当社」）は、インディーゲームレーベル「IndieTech Games（インディーテックゲームズ）」の第4弾タイトルとして、Fellow Traveller (オーストラリア)との契約の下、【Afterlove EP】（以下「本作」）のNintendo Switch及びPlayStation 5のパッケージ版を、アジア地域(日本、韓国、台湾、香港、東南アジア) で発売する運びとなりました。本日より全国の販売店にて順次予約受付を開始しております。※PlayStation 5のパッケージ版は東南アジアのみの発売となります 本作は、世界的にヒットした『Coffee Talk』や『What Comes After』のクリエイター、故モハメド・ファーミ氏の遺作となる日常系アドベンチャーゲームです。ビジュアルノベル、ナラティブアドベンチャー、そしてリズムゲームの要素が融合した、心に響く体験をお届けします。

音楽とアートで世界観に浸る。パッケージ版限定の豪華アイテムを同梱

この度販売するパッケージ版には、本作の世界観をより深く楽しむための限定特典が付属します。 懐かしさを感じる8センチCDには、本作のサウンドトラックを担当するインドネシアのバンド「L'Alphalpha」の人気楽曲3作を収録。デジタルアートブックではインドネシア出身アーティストSoyatu氏によるアートワークをお楽しみいただけます。＜特典内容＞ ① 8センチCD ② サウンドトラックダウンロードコード ③ デジタルアートブック(英語) ④ 特製スリーブ＜ストーリー＞ 舞台は活気あふれるインドネシアの首都、ジャカルタ。 若きミュージシャンのラーマは、恋人チンタの死から立ち直れずにいた…。周囲が彼を励ます中、大切なライブを1ヵ月後に控えたラーマは、チンタとの約束だった新曲を書き上げ、過去を受け入れて未来へ踏み出すことができるのか。28日間の物語の結末は、プレイヤーの選択に委ねられる。

＜商品概要＞ ● タイトル： Afterlove EP ● ジャンル： アドベンチャー、ビジュアルノベル ● 発売日： 2026年9月10日 ● 価格： パッケージ版3,960円（税込） ● 開発元： Pikselnesia (インドネシア) ● 権利元： Fellow Traveller（オーストラリア） ● プラットフォーム： Nintendo Switch、PlayStation 5 ● レーティング： CERO B ● 発売地域： 全世界 ● 対応言語： 日本語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、英語、インドネシア語

＜「INDIE Live Expo2026」で紹介決定！＞

4月25日に放送されるアジア最大級のインディーゲーム情報配信番組「INDIE Live Expo2026」にて、本作をご紹介いただきます。 日本語・中国語・英語・韓国語の4言語で全世界同時放送を行っており、以下のプラットフォームで視聴可能です。本作は番組内コーナー「INDIE Waves」に登場予定となりますので、ぜひご覧ください。・放送日時： 2026年4月25日（土）18:00～・放送プラットフォーム (日本語)： YouTube：https://www.youtube.com/live/wud4MUt7wVo?si=kXWpJLpJB0WxLMOg ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350028409 Twitch：https://www.twitch.tv/indie_live_expo_jp

＜「YOKOHAMA GAME SHOW 2026」出展！＞

「IndieTech Games」は、4月25日・26日に開催予定の「YOKOHAMA GAME SHOW 2026」に出展いたします。本作を含め、『SULFUR』、『サンセットヒルズ』、そして 『飢えた子羊＆泣き叫ぶ雁』 の4タイトルを展示予定です。会場では各タイトルの試遊コーナーをご用意しており、本作の魅力をひと足先に体験いただける機会となります。 さらに、対象タイトルを試遊いただいた方には、「IndieTech Games」オリジナルステッカーセットをプレゼントいたします。ぜひブースへお立ち寄りください。

・開催日時： 2026年4月25日（土）11:00～18:00 2026年4月26日（日）11:00～18:00・開催場所： エディオン横浜西口本店 6階イベントスペース 神奈川県横浜市西区南幸2-16-1（CeeU Yokohama内）

本作の公式サイト、および「IndieTech Games」の公式SNSアカウントでは、発売に向けた最新情報など随時更新を予定しております。 ・ゲーム公式サイト ： https://indietechgames.neoscorp.jp/afterlove/ ・IndieTech Games公式X ：https://x.com/indietech_games ・IndieTech Games公式Instagram ：https://www.instagram.com/indietech_games/ ・ネオス キッズ＆ゲームズ公式YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCDloPPTdWUa53v5fthy7dhg IndieTech Gamesでは、今後も世界中の良質なインディーゲームを継続的に提供してまいります。

プレスキット(メディア様向け)

以下より、本作の画像・動画素材(タイトルロゴ、キャラクター/パッケージ画像、トレーラー)をダウンロードいただけます。 ※報道目的にのみご利用が可能です。また、編集・加工や再配布はお控えいただきますようお願い申し上げます。

https://indietechgames.neoscorp.jp/afterlove/afterlove_presskit.zip

Afterlove EP is © 2025 Pikselnesia. Published by Fellow Traveller®. Fellow Traveller is a registered trademark of Surprise Attack Pty Ltd trading as Fellow Traveller Games. All rights reserved. ©Neos Corporation ※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。 ※IndieTech Gamesはネオス株式会社の登録商標です。

＜テクミラホールディングスについて＞ 【商 号】テクミラホールディングス株式会社 【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館 【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627） 【代表者】池田 昌史 【U R L】https://www.tecmira.com/ 【グループ事業内容】 ◆ライフデザイン事業 エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供 ◆AI&クラウド事業 AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSや、AWS等を活用したTechソリューションを提供 ◆IoT&デバイス事業 通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜ネオスについて＞ 【商 号】ネオス株式会社 【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館 【U R L】https://www.neoscorp.jp 【代表者】池田 昌史 【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発 ※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

https://newscast.jp/attachments/z4GujxWZUEsZSNw5RQqU.pdf