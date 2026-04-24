株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：芦名 真也、以下「クラブネッツ」 ）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤 剛、以下「LINEヤフー」）が提供する国や自治体におけるLINE公式アカウント活用の技術支援に長けたパートナー企業を認定する「Govtech Partner」制度において、昨年に引き続きパートナー企業に継続認定されたことをお知らせいたします。

■「Govtech Partner」制度とは

「Govtech Partner」は、LINEヤフーが設けた行政DXの推進をサポートするための制度です。「LINEヤフー Partner Program」における「Technology Partner」の中から、国や自治体のLINE公式アカウント活用の技術支援に長け、一定の基準を満たした企業が「Govtech Partner」として認定されています。

■クラブネッツの取り組みについて

クラブネッツは、LINE公式アカウントを活用した独自のデータ・マネジメント・プラットフォーム「+DIRECT（プラスダイレクト）」を基軸に、多数の自治体・行政機関のDX推進を支援してまいりました。自治体向けツール「CN GovTech（シーエヌガブテック）」は、広報や防災、ごみ分別、チャットボット、予約システム、移住促進など多岐にわたる場面で導入されています。これらの技術支援と、市民の利便性を高めるソリューションの提供実績が、「Govtech Partner」の継続認定へと繋がりました。

■今後の展開

クラブネッツは今後も、LINEヤフーが提供するマーケティングソリューションと市場の成⻑に寄与してまいります。あわせて、全国の自治体が抱える課題に対し、個別の開発を行い、地域社会の発展により一層貢献いたします。