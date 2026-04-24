クリンスイ、50名様にオリジナルマイボトルが当たる「マイボトルプレゼントキャンペーン」を実施
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社（以下、クリンスイ）は、2026年5月1日(金)より、対象の浄水器本体をご購入いただいた方の中から抽選で50名様に、オリジナルマイボトルをプレゼントする「マイボトルプレゼントキャンペーン」を実施いたします。









気温が高くなるこれからの季節は、こまめな水分補給が大切です。クリンスイは、本キャンペーンを通じて、外出時にも気軽に水を持ち歩く習慣づくりを応援します。保冷・保温機能付きのマイボトルを使うことで、飲みごろの温度を保ちながら、いつでもおいしい水を手軽に補給できます。

対象商品をご購入のうえ、レシート情報などを入力することで、どなたでも簡単にご応募いただけます。水分補給が欠かせないこれからの季節に、ぜひ本キャンペーンにご参加ください。

＜キャンペーン実施概要＞

●購入期間（レシート有効期間）

2026年5月1日(金)〜2026年7月31日(金)

●応募受付期間

2026年5月1日(金)〜2026年8月14日(金)

●賞品

サーモス 真空断熱ケータイマグ 0.5L（アッシュホワイト）

●当選人数

50名様

●対象商品

蛇口直結型浄水器本体：CSP、MONO、CB、CGシリーズ

ポット型浄水器本体：CPシリーズ

●対象店舗

日本国内の対象商品取扱販売店、ECサイト

●応募フォームURL

https://forms.gle/1g8dJWdehtfL5sqi8

※ご応募にはGoogleアカウントへのログインが必要です。予めご了承ください。

●応募方法

対象商品をご購入のうえ、応募フォームにレシート画像をアップロードし、アンケートにご回答ください。

※応募の際のインターネット接続料および通信料は、お客様のご負担となります。







三菱ケミカル・クリンスイ株式会社

１９８４年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。今では浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。

クリンスイ URL：https://www.cleansui.com

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