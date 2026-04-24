クリンスイ、50名様にオリジナルマイボトルが当たる「マイボトルプレゼントキャンペーン」を実施











気温が高くなるこれからの季節は、こまめな水分補給が大切です。クリンスイは、本キャンペーンを通じて、外出時にも気軽に水を持ち歩く習慣づくりを応援します。保冷・保温機能付きのマイボトルを使うことで、飲みごろの温度を保ちながら、いつでもおいしい水を手軽に補給できます。対象商品をご購入のうえ、レシート情報などを入力することで、どなたでも簡単にご応募いただけます。水分補給が欠かせないこれからの季節に、ぜひ本キャンペーンにご参加ください。＜キャンペーン実施概要＞●購入期間（レシート有効期間）2026年5月1日(金)〜2026年7月31日(金)●応募受付期間2026年5月1日(金)〜2026年8月14日(金)●賞品サーモス 真空断熱ケータイマグ 0.5L（アッシュホワイト）●当選人数50名様●対象商品蛇口直結型浄水器本体：CSP、MONO、CB、CGシリーズポット型浄水器本体：CPシリーズ●対象店舗日本国内の対象商品取扱販売店、ECサイト●応募フォームURL※ご応募にはGoogleアカウントへのログインが必要です。予めご了承ください。●応募方法対象商品をご購入のうえ、応募フォームにレシート画像をアップロードし、アンケートにご回答ください。※応募の際のインターネット接続料および通信料は、お客様のご負担となります。