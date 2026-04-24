オシキリ食品株式会社(本社：北海道江別市、代表取締役：押切 拓郎)は、楽天市場の「納豆部門」を含む3つのカテゴリーで第1位を獲得した高付加価値納豆「夕鶴」および「まぼろしの納豆」において、2026年5月1日からの販売価格改定(値上げ)を実施いたします。これに伴い、日頃の支持への感謝を込めて、改定前の4月24日から30日まで楽天市場にて「楽天三冠達成記念・ラスト駆け込みキャンペーン」を開催します。本キャンペーンは、原材料高騰の中でも妥協のない品質を維持し、北海道の豊かな食文化を次世代へつなぐための重要な節目となります。





まぼろしの納豆 および 夕鶴





■背景・経緯

納豆市場において、1パックあたり400円を超える高価格帯ながら、『まぼろしの納豆』においては楽天3部門で1位を独占するという異例の支持をいただいております。しかし、唯一の農家でのみ栽培される「ホンマ1号」や希少な「夕鶴」といった原料大豆の価格高騰に加え、大豆の自重で粒が潰れないよう生産性を犠牲にしつつ、蒸篭(せいろ)状の釜で丁寧に蒸し上げる「蒸篭蒸し製法」や、ひとつひとつ職人が行う「手盛り」などの工程維持には、現在の価格では限界に達しております。品質を一切落とさずに提供し続けるための決断として、このたび価格改定を決定いたしました。





納豆菌吹き付け

盛り込み





■商品概要・特徴

1. 市場が認めた「楽天三冠」：楽天の特定部門において3部門同時1位を達成。本物志向のユーザーから圧倒的な支持を獲得。(まぼろしの納豆)

2. 味が評価されている：研究者・文化人・食品関係者が審査する全国納豆鑑評会にて優良賞をいただいております。(夕鶴)

3. 大手流通での導入加速：首都圏の高級スーパーでのテスト販売開始に加え、全国の主要店舗へ導入が拡大中。

4. 希少大豆と職人の熟練技術：北海道当別町の唯一の農家が栽培する「ホンマ1号」など、美味しさを追求した結果たどり着いた希少原料大豆「ゆうづる」を使用。味や見た目に影響が出る納豆菌の噴霧や容器への盛り込みは、すべて職人の手作業。さらに容器底部に「経木(きょうぎ)シート」を敷き、風味と粘りを引き出すこだわり。





三冠達成

ホンマ一号 原料

ゆうづる 原料





■目標・今後の方向性

本キャンペーンを通じて、全国の食卓へ「本物の納豆」を届けるとともに、新規顧客の獲得を目指します。5月以降の新価格体制下でも、さらなる品質向上と、持続可能な生産体制の構築、および全国の百貨店・高級スーパーへの流通網拡大を推進してまいります。









■サービス概要・会社概要・問い合わせ先

＜キャンペーン概要＞

名称： 楽天三冠達成記念・価格改定前「ラスト駆け込みキャンペーン」

期間： 2026年4月24日(金)～4月30日(木)

内容： 楽天市場にて現行価格から更に100円OFFクーポン配布

URL ： https://www.rakuten.co.jp/oshikiri-foods/









＜会社概要＞

会社名 ： オシキリ食品株式会社

代表者 ： 代表取締役 押切 拓郎

所在地 ： 北海道江別市工栄町5番地7

事業内容： 納豆・豆腐の製造販売

URL ： https://www.oshikiri-shokuhin.jp/

https://www.oshikiri-foods.jp/





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