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【東京ミッドタウン】MIDTOWN OPEN THE PARK 2026 が本日スタート 新緑のもと手軽にごちそうを楽しむ「SUNNY PICNIC」
〜手ぶらで都心のピクニック！多彩なテイクアウトフードが登場〜
東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）では、4月24日（金）から5月31日（日）までの期間、新緑の季節にピクニックを満喫できるイベント「MIDTOWN OPEN THE PARK 2026（ミッドタウン オープン ザ パーク）」を開催します。
館内飲食店舗では、イベント期間にあわせ、ピクニックにぴったりのテイクアウトグルメを集めたフェア「SUNNY PICNIC（サニー ピクニック）」を実施します。思い思いのメニューをテイクアウトし、春の光を浴びた芝生の上で、都会のまんなかのピクニックをお楽しみいただけます。
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限定テイクアウトグルメでピクニックを満喫
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芝生の上で過ごす時間を彩るテイクアウトグルメフェア「SUNNY PICNIC」では、館内人気店のピザや見た目も豪華なハンバーガーセット、ピクニックボックスやお弁当など多彩なテイクアウトメニューをご用意しています。ミッドタウン・ガーデンの開放期間中（4月24日〜5月31日）は、青空の下、緑に囲まれながら、お好きなフードやドリンクをゆったりと楽しむ、贅沢なひとときをお過ごしください。
●ワンハンドフードで手軽に楽しむピクニックグルメ
【Pizzeria-Trattoria Napule】 ピッツェリア・トラットリア ナプレ
（ガーデンテラス1F / TEL.03-5413-0711）
ピッツァジャルディーノ 3,280円（イートイン 3,180円）
ジューシーな水牛モッツァレラチーズを使ったマルゲリータと、イタリアの定番の味・モルタデッラハムとリコッタチーズのピッツァの2種をハーフ＆ハーフで。薪窯で焼いた香ばしい味わいがたまりません。
※東京ミッドタウン店限定
【UNION SQUARE TOKYO】 ユニオン スクエア トウキョウ
（ガーデンテラスB1 / TEL.03-5413-7780）
短角牛バーガー＆フライドココナッツシュリンプバーガーSET （パクチーカシューナッツソースフレンチフライ付き） 5,000円
ショップの人気メニュー希少な短角牛のチーズバーガーとフライドシュリンプバーガーに、たっぷりのフレンチフライを合わせた豪華なピクニック限定セット。パクチー＆ナッツの贅沢ソースが味わいに彩りを添えます。
※東京ミッドタウン店限定
【まるや本店】 マルヤホンテン
（ガーデンテラス3F / TEL.03-5843-1708）
うなぎアボカドロール 2,750円
うなぎとひつまぶしの名店〈まるや〉からは、熟練の職人技で焼き上げたうなぎを濃厚でクリーミーなアボカドと合わせて巻いた、こだわりの逸品がラインナップ。断面の美しさも映えポイントです。
※東京ミッドタウン店限定
●バリエーション豊かな見た目も楽しいデリメニュー
【Le Pain Quotidien】 ル・パン・コティディアン
（プラザ1F / TEL.03-6804-5879）
ル・パン・コティディアンのピクニックBOX 4,500円
新商品のフォカッチャをはじめ、定番人気を誇るチキンコブサラダ、チアシードを効かせたチアプリンなどを詰め合わせました。〈ル・パン・コティディアン〉らしさあふれる華やかなピクニックボックスを、緑の中で楽しんで。
※販売時間：11：30〜 ※東京ミッドタウン店限定
【矢澤チキン】 ヤザワチキン
（ガレリアB1 / TEL.03-6721-1229）
矢澤チキン PICNIC BOX by ヤザワミート 3,000円
2名様でシェアしていただける、この時期だけの限定BOX。特別メニューのフライドチキン、矢澤ハムのシャルキュトリー、チキンカツのカスクートなど、お店自慢のチキン料理を贅沢に詰め込みました。
※土日祝のみの限定販売 ※東京ミッドタウン店限定
●芝生で楽しむこだわりのお弁当
【宮川町 水簾】 ミヤガワチョウ スイレン
（ガーデンテラス3F / TEL.03-5413-1881）
春の水簾行楽弁当 4,860円
四季折々の食材に、繊細な技が加えられた〈宮川町 水簾〉の人気メニューから選りすぐりの9種を京風のお弁当に仕立てました。テイクアウトでもお店の味をそのままにお楽しみいただけます。
※前日までに要予約 ※東京ミッドタウン店限定
【NIRVANA New York】 ニルヴァーナ ニューヨーク
（ガーデンテラス1F / TEL.03-5647-8305）
NIRVANA SPICE UP MEALS 1,200円
香ばしく焼き上げたサバとスパイスを重ねて、バスマティライスでふっくらと炊き上げた、テイクアウト限定のビリヤニ。サバの旨味とスパイスの香りが調和した一品です。
※東京ミッドタウン店限定
【HAL YAMASHITA 東京】 ハル ヤマシタ トウキョウ
（ガーデンテラス1F /TEL.03-5413-0086）
茨城県産 海山豚の炙りチャーシュー重 1,600円
茨城県産海山豚の肩ロースを煮込んだチャーシュー重。炙りで香ばしさを引き出し、特選焼きダレで仕上げました。
※東京ミッドタウン店限定
▼オフィシャルサイトでは上記の他、様々なテイクアウトグルメをご紹介しています。
『SUNNY PICNIC』の詳細は以下よりご覧いただけます。
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7941/
＼さらに先着1,500名様限定 オリジナル保冷バッグプレゼント！／
館内のレストラン&バー・フード＆カフェ店舗にて3,500円（税込、合算可）以上お買い上げのレシートをご提示いただくと、先着1,500名様にオリジナル保冷バッグをプレゼントいたします。
引き換え場所：ガレリア1F インフォメーション
※無くなり次第終了 ※Precce Premium、Billboard Live TOKYO、カフェ 加賀麩不室屋は対象外
※全3色、お色はお選びいただけません。
＼手ぶらでピクニック！各種レンタルツールをご用意／
5月10日(日)までは、ピクニックツールのレンタルセットもご用意しております。
有料：オリジナルピクニックシート、ペーパーナプキン、バスケット、ローテーブル、ブランケット
無料：LEDランタン、ミニテーブル
※事前予約制
※オリジナルピクニックシートはお持ち帰りいただけます。
※ピクニックツールは数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。
●ご予約はこちら：https://peatix.com/event/4927118
https://digitalpr.jp/table_img/1579/133522/133522_web_2.png
＼ゴールデンウィーク終了後も芝生の上でピクニックを楽しめる！／
ミッドタウン・ガーデンの一部エリアは、イベント終了日の5月31日（日）まで開放。館内の人気店によるテイクアウトメニューを片手に、ゴールデンウィーク終了後も新緑の季節を感じながらピクニックをお楽しみください。
※芝生広場のテントオブジェと一部エリアは5月24日（日）まで
※ピクニックツールのレンタル、オリジナルピクニックシートの販売は5月10日（日）まで
▼「MIDTOWN OPEN THE PARK 2026」 詳細はこちら
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7889/
※ 掲載写真はイメージです。メニューは変更になる場合があります。
※ 価格は税込みです。
※ 掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ 最新の営業情報はオフィシャルサイトをご確認ください。なお、天災等の状況により予告なく営業時間が変更・休業となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）では、4月24日（金）から5月31日（日）までの期間、新緑の季節にピクニックを満喫できるイベント「MIDTOWN OPEN THE PARK 2026（ミッドタウン オープン ザ パーク）」を開催します。
館内飲食店舗では、イベント期間にあわせ、ピクニックにぴったりのテイクアウトグルメを集めたフェア「SUNNY PICNIC（サニー ピクニック）」を実施します。思い思いのメニューをテイクアウトし、春の光を浴びた芝生の上で、都会のまんなかのピクニックをお楽しみいただけます。
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限定テイクアウトグルメでピクニックを満喫
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芝生の上で過ごす時間を彩るテイクアウトグルメフェア「SUNNY PICNIC」では、館内人気店のピザや見た目も豪華なハンバーガーセット、ピクニックボックスやお弁当など多彩なテイクアウトメニューをご用意しています。ミッドタウン・ガーデンの開放期間中（4月24日〜5月31日）は、青空の下、緑に囲まれながら、お好きなフードやドリンクをゆったりと楽しむ、贅沢なひとときをお過ごしください。
●ワンハンドフードで手軽に楽しむピクニックグルメ
【Pizzeria-Trattoria Napule】 ピッツェリア・トラットリア ナプレ
（ガーデンテラス1F / TEL.03-5413-0711）
ピッツァジャルディーノ 3,280円（イートイン 3,180円）
ジューシーな水牛モッツァレラチーズを使ったマルゲリータと、イタリアの定番の味・モルタデッラハムとリコッタチーズのピッツァの2種をハーフ＆ハーフで。薪窯で焼いた香ばしい味わいがたまりません。
※東京ミッドタウン店限定
【UNION SQUARE TOKYO】 ユニオン スクエア トウキョウ
（ガーデンテラスB1 / TEL.03-5413-7780）
短角牛バーガー＆フライドココナッツシュリンプバーガーSET （パクチーカシューナッツソースフレンチフライ付き） 5,000円
ショップの人気メニュー希少な短角牛のチーズバーガーとフライドシュリンプバーガーに、たっぷりのフレンチフライを合わせた豪華なピクニック限定セット。パクチー＆ナッツの贅沢ソースが味わいに彩りを添えます。
※東京ミッドタウン店限定
【まるや本店】 マルヤホンテン
（ガーデンテラス3F / TEL.03-5843-1708）
うなぎアボカドロール 2,750円
うなぎとひつまぶしの名店〈まるや〉からは、熟練の職人技で焼き上げたうなぎを濃厚でクリーミーなアボカドと合わせて巻いた、こだわりの逸品がラインナップ。断面の美しさも映えポイントです。
※東京ミッドタウン店限定
●バリエーション豊かな見た目も楽しいデリメニュー
【Le Pain Quotidien】 ル・パン・コティディアン
（プラザ1F / TEL.03-6804-5879）
ル・パン・コティディアンのピクニックBOX 4,500円
新商品のフォカッチャをはじめ、定番人気を誇るチキンコブサラダ、チアシードを効かせたチアプリンなどを詰め合わせました。〈ル・パン・コティディアン〉らしさあふれる華やかなピクニックボックスを、緑の中で楽しんで。
※販売時間：11：30〜 ※東京ミッドタウン店限定
【矢澤チキン】 ヤザワチキン
（ガレリアB1 / TEL.03-6721-1229）
矢澤チキン PICNIC BOX by ヤザワミート 3,000円
2名様でシェアしていただける、この時期だけの限定BOX。特別メニューのフライドチキン、矢澤ハムのシャルキュトリー、チキンカツのカスクートなど、お店自慢のチキン料理を贅沢に詰め込みました。
※土日祝のみの限定販売 ※東京ミッドタウン店限定
●芝生で楽しむこだわりのお弁当
【宮川町 水簾】 ミヤガワチョウ スイレン
（ガーデンテラス3F / TEL.03-5413-1881）
春の水簾行楽弁当 4,860円
四季折々の食材に、繊細な技が加えられた〈宮川町 水簾〉の人気メニューから選りすぐりの9種を京風のお弁当に仕立てました。テイクアウトでもお店の味をそのままにお楽しみいただけます。
※前日までに要予約 ※東京ミッドタウン店限定
【NIRVANA New York】 ニルヴァーナ ニューヨーク
（ガーデンテラス1F / TEL.03-5647-8305）
NIRVANA SPICE UP MEALS 1,200円
香ばしく焼き上げたサバとスパイスを重ねて、バスマティライスでふっくらと炊き上げた、テイクアウト限定のビリヤニ。サバの旨味とスパイスの香りが調和した一品です。
※東京ミッドタウン店限定
【HAL YAMASHITA 東京】 ハル ヤマシタ トウキョウ
（ガーデンテラス1F /TEL.03-5413-0086）
茨城県産 海山豚の炙りチャーシュー重 1,600円
茨城県産海山豚の肩ロースを煮込んだチャーシュー重。炙りで香ばしさを引き出し、特選焼きダレで仕上げました。
※東京ミッドタウン店限定
▼オフィシャルサイトでは上記の他、様々なテイクアウトグルメをご紹介しています。
『SUNNY PICNIC』の詳細は以下よりご覧いただけます。
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7941/
＼さらに先着1,500名様限定 オリジナル保冷バッグプレゼント！／
館内のレストラン&バー・フード＆カフェ店舗にて3,500円（税込、合算可）以上お買い上げのレシートをご提示いただくと、先着1,500名様にオリジナル保冷バッグをプレゼントいたします。
引き換え場所：ガレリア1F インフォメーション
※無くなり次第終了 ※Precce Premium、Billboard Live TOKYO、カフェ 加賀麩不室屋は対象外
※全3色、お色はお選びいただけません。
＼手ぶらでピクニック！各種レンタルツールをご用意／
5月10日(日)までは、ピクニックツールのレンタルセットもご用意しております。
有料：オリジナルピクニックシート、ペーパーナプキン、バスケット、ローテーブル、ブランケット
無料：LEDランタン、ミニテーブル
※事前予約制
※オリジナルピクニックシートはお持ち帰りいただけます。
※ピクニックツールは数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。
●ご予約はこちら：https://peatix.com/event/4927118
https://digitalpr.jp/table_img/1579/133522/133522_web_2.png
＼ゴールデンウィーク終了後も芝生の上でピクニックを楽しめる！／
ミッドタウン・ガーデンの一部エリアは、イベント終了日の5月31日（日）まで開放。館内の人気店によるテイクアウトメニューを片手に、ゴールデンウィーク終了後も新緑の季節を感じながらピクニックをお楽しみください。
※芝生広場のテントオブジェと一部エリアは5月24日（日）まで
※ピクニックツールのレンタル、オリジナルピクニックシートの販売は5月10日（日）まで
▼「MIDTOWN OPEN THE PARK 2026」 詳細はこちら
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7889/
※ 掲載写真はイメージです。メニューは変更になる場合があります。
※ 価格は税込みです。
※ 掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ 最新の営業情報はオフィシャルサイトをご確認ください。なお、天災等の状況により予告なく営業時間が変更・休業となる場合がございます。あらかじめご了承ください。