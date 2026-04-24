病院経営セミナー2026「どちらへ進む？急性期と包括期」2026年5月13日（水）オンライン開催

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メディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：岩崎博之）は、病院経営セミナー2026「どちらへ進む？急性期と包括期」（参加費無料）を、2026年5月13日（水）17:00〜18:00に開催します。

2040年の医療需要を見据え、大胆な変化を盛り込んだ2026年度の診療報酬改定。「急性期病院A・B一般入院料」の新設や、「地域包括医療病棟入院料」の拡充など、これまで、急性期機能を担ってきた病院は、今まさに大きな分岐点に立たされています。

本セミナーでは、診療報酬改定対策や経営戦略策定をご専門とし、全国で多くのコンサルティング実績がある工藤高先生を講師にお招きし、病院特性に応じた今後の経営戦略立案についてお話しいただきます。

【内容】

病院経営セミナー2026「どちらへ進む？急性期と包括期」

株式会社MMオフィス　代表取締役　工藤 高 様

　

【LIVE配信日時】

2026年5月13日（水）17:00〜18:00

※申込者には特典として本セミナーの録画版を後日オンデマンドで配信します。

【定員】

1,000名

　　　　　　　　　　　

【対象】

病院経営者・職員の方、報道関係の方

【参加費】

無料

【お申込みはこちらからお願いします】

（申込期限：2026年5月8日（金）18:00）

■病院経営者・職員の方

https://form.k3r.jp/mdv_/webinar_20260513?k3ad=pr

■報道関係の方

https://form.k3r.jp/mdv_/webinar_20260513?k3ad=med

本件に関するお問合わせ先

メディカル・データ・ビジョン株式会社

広報室　君塚、赤羽、汲田

mail：pr@mdv.co.jp

関連リンク

プレスリリース

https://www.mdv.co.jp/press/uploadfile/docs/c045de4bf672f7884e1a9c71484e2933af9f7a4b.pdf