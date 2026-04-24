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病院経営セミナー2026「どちらへ進む？急性期と包括期」2026年5月13日（水）オンライン開催
メディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：岩崎博之）は、病院経営セミナー2026「どちらへ進む？急性期と包括期」（参加費無料）を、2026年5月13日（水）17:00〜18:00に開催します。
2040年の医療需要を見据え、大胆な変化を盛り込んだ2026年度の診療報酬改定。「急性期病院A・B一般入院料」の新設や、「地域包括医療病棟入院料」の拡充など、これまで、急性期機能を担ってきた病院は、今まさに大きな分岐点に立たされています。
【内容】
病院経営セミナー2026「どちらへ進む？急性期と包括期」
株式会社MMオフィス 代表取締役 工藤 高 様
【LIVE配信日時】
2026年5月13日（水）17:00〜18:00
※申込者には特典として本セミナーの録画版を後日オンデマンドで配信します。
【定員】
1,000名
【対象】
病院経営者・職員の方、報道関係の方
【参加費】
無料
【お申込みはこちらからお願いします】
（申込期限：2026年5月8日（金）18:00）
■病院経営者・職員の方
https://form.k3r.jp/mdv_/webinar_20260513?k3ad=pr
■報道関係の方
https://form.k3r.jp/mdv_/webinar_20260513?k3ad=med
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン株式会社
広報室 君塚、赤羽、汲田
mail：pr@mdv.co.jp
関連リンク
プレスリリース
https://www.mdv.co.jp/press/uploadfile/docs/c045de4bf672f7884e1a9c71484e2933af9f7a4b.pdf