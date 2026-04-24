名鉄観光サービスと東京農業大学が包括連携協定を締結











アグリツーリズムによる次世代リーダー育成と、地域産業のブランディングを推進

名鉄観光サービス株式会社（愛知県名古屋市 代表取締役社長：岩切 道郎 以下、名鉄観光サービス）と東京農業大学（東京都世田谷区 学長：江口 文陽）は2026年4月17日（金）、地方創生とキャリア形成の新たなモデル構築を目指し、包括連携協定を締結しました。





名鉄観光サービスと東京農業大学の包括連携の締結により、移動・交流をデザインする観光産業と実学を重んじる農学の知見が融合した地方創生とキャリア形成の新たなモデル構築を目指します。









（写真左から、名鉄観光サービス代表取締役社長の岩切 道郎、東京農業大学 学長の江口 文陽）



（写真左から、名鉄観光サービス代表取締役社長の岩切 道郎、東京農業大学 学長の江口 文陽）





包括連携協定の締結式では代表者による挨拶の後、協定書への署名が交わされました。名鉄観光サービス 代表取締役社長の岩切 道郎は「名鉄観光サービスのメイン事業のひとつに教育旅行がある。従来は名所旧跡を見学する等していたが、旅行費用高騰、嗜好の多様化、オーバーツーリズムや環境問題のような諸問題もあり昨今、その在り方に大きく変化が求められている。そのような中で探究学習を組み込んでいく事がより重要になると認識している。教育機会をしっかりと生み出し、社会課題の解決に役立つような生徒・学生を生み出せるよう深化していきたい」と述べると、東京農業大学 学長の江口 文陽は「人材育成という観点では様々な問題、壁にぶつかった時にその壁を乗り越えられる探究心、冒険心を持っている人材を育成していく事が今回の包括連携協定の目的だと考えている。それぞれの地域の特性、地域の観光資源、地域の人材といった無限の可能性を持つ資源を上手く社会に活用していくために、名鉄観光サービスと東京農業大学が手を組む事で大きな化学変化を起こせるのではないか。今回はそのスタート」と、期待の想いを述べました。その後、これまでの両者の取り組みの振り返りや、今後の計画の詳細について、名鉄観光サービス 常務取締役 営業戦略推進本部長 河谷 瑞生、東京農業大学 高大連携推進委員長 上田 智久より紹介がありました。https://digitalpr.jp/table_img/2209/133739/133739_web_2.png名鉄観光サービスと東京農業大学は今後も、より良い社会の実現を目指し、お互いの知見を掛け合わせた教育プログラムの開発による豊かな人材の育成を推進していきます。https://digitalpr.jp/table_img/2209/133739/133739_web_3.pnghttps://digitalpr.jp/table_img/2209/133739/133739_web_4.png■名鉄観光サービス株式会社（Meitetsu World Travel,Inc.）設 立： 1961年所在地： 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19URL： https://www.mwt.co.jp/■東京農業大学（Tokyo University of Agriculture）設 立： 1891年（前身となる「徳川育英会育英黌農業科」が設立）所在地： 東京都世田谷区桜丘1-1-1（世田谷キャンパス）/神奈川県厚木市船子1737（厚木キャンパス）/北海道網走市八坂196（北海道オホーツクキャンパス）URL： https://www.nodai.ac.jp/本件に関するお問合わせ先名鉄観光サービス株式会社 コーポレート統括本部 経営戦略部（広報）TEL: 052-582-2105 / Email: senryaku@mwt.co.jp東京農業大学 学長室 企画広報課TEL: 03-5477-2650 / Email: info@nodai.ac.jp関連リンク■ 名鉄観光サービス株式会社（Meitetsu World Travel,Inc.）https://www.mwt.co.jp/