SchaefflerとVinDynamics、ヒューマノイドロボット技術の発展に向け戦略的パートナーシップを締結

・SchaefflerとVinDynamicsが戦略的パートナーシップを締結、ヒューマノイドロボットの発展に向け共同研究と技術開発を推進

・イノベーションを生む強みの融合：Schaefflerの高性能アクチュエータに関する知見とVinDynamicsの最先端ロボット技術

・Schaeffler、実環境での導入とデータ駆動型最適化に向けたヒューマノイドロボット向け高精度アクチュエータの供給

ベトナム・ハノイ、2026年4月24日 /PRNewswire/ -- 大手モーションテクノロジー企業のSchaefflerと、Vingroupの支援を受けるヒューマノイドロボット分野の先駆企業VinDynamicsは、共同研究および技術開発に重点を置く戦略的パートナーシップを構築するための覚書を締結しました。この提携のもと、SchaefflerはVinDynamicsに対し、ヒューマノイドロボットの製造に必要な主要部品を供給します。調印はベトナム・ハノイで行われ、Schaefflerにとって、世界各地のパートナーに加え、東南アジアのヒューマノイド企業との初の協業となりました。

ヒューマノイドロボット生産を加速する戦略的協業

Humanoidアジア/太平洋地域責任者のProf. Han Boon Siewの署名により、両社は本パートナーシップのもと、アクチュエータシステムおよび関連するモーションテクノロジー部品を含む、ヒューマノイドロボットの主要部品の研究、開発、最適化で協力します。Schaefflerが供給するアクチュエータ部品は、ヒューマノイドロボットが高精度で信頼性の高い動作を実現するための重要部品です。VinDynamicsは、Schaefflerのアクチュエータシステムとのシームレスな互換性と効果的な統合を確保するため、技術評価と制御ソフトウェアの最適化を行います。

データ活用で設計と性能を向上

システムの性能と信頼性を高めるため、この協業は生産にとどまらず、製品シミュレーションや検証に関する助言と支援の提供にも及びます。VinDynamicsは、供給されたアクチュエータの稼働データをSchaefflerと共有します。これにより、Schaefflerはアクチュエータの設計と性能をさらに改善するとともに、状態監視や予知保全を含むサービスを強化できます。

ヒューマノイドロボット分野に対するSchaefflerの取り組みを強化

ロボット研究、システム設計、統合におけるVinDynamicsの強みと、モーションテクノロジー分野におけるSchaefflerの革新的な知見を組み合わせることで、有意義なイノベーションを推進し、新たな技術的ベンチマークを打ち立てるための強固な基盤が築かれます。

Schaefflerのアジア/太平洋地域CEOを務めるMaximilian Fiedlerは、次のように述べています。「先駆的な応用事例は、当社のイノベーション精神を明確に示しています。VinDynamicsは、ヒューマノイドロボットに関して明確で高い志を持つ、刺激的な技術パートナーです。Schaefflerが長年培ってきたアクチュエータおよび駆動技術の知見と、VinDynamicsの次世代ロボットシステム開発力を組み合わせることで、この提携は大きな技術進歩をもたらし、将来のヒューマノイドロボットの導入のあり方を形づくることに貢献すると確信しています。」

VinDynamicsの社長La Manh Hung氏は、次のように述べています。「革新と卓越したエンジニアリングの実績を誇る、世界有数のモーションテクノロジー企業であるSchaefflerと協業できることを光栄に思います。この提携は、技術力の融合であるだけでなく、両組織がヒューマノイドロボットの未来を形づくることに取り組んでいるという点で、戦略的なビジョンの一致を示すものでもあります。両社の強みを組み合わせることで、この協業は変革的な機会を切り開き、ヒューマノイドロボットが研究環境から、産業分野と日常生活の双方で実効性のある実世界の用途へ移行する流れを加速させると考えています。」



(from left) Mr. Nguyen Quang Vinh, Chief Technology Officer (VinDynamics), Mr. Le Minh, Director of Hardware (VinDynamics), Prof. Han Boon Siew, Head of Humanoid Asia/Pacific (Schaeffler), and Mr. Maximilian Fiedler, Regional CEO Asia/Pacific (Schaeffler) at the MOU signing ceremony.



Schaeffler Group－モーションを切り拓く（We pioneer motion）

Schaeffler Groupは、80年にわたり、モーションテクノロジー分野で画期的な発明と開発を推進してきました。電動モビリティ、CO₂効率に優れたドライブ、シャシーソリューション、再生可能エネルギー向けの革新的な技術、製品、サービスを通じて、同社はライフサイクル全体にわたり、モーションをより効率的で、インテリジェントで、持続可能なものにする信頼できるパートナーです。Schaefflerは、その包括的な製品・サービス群を8つの製品ファミリーで説明しています。その範囲は、ベアリングソリューションや各種リニアガイダンスシステムから、修理・監視サービスにまで及びます。Schaefflerは、世界55か国に250以上の拠点を持ち、約11万人の従業員を擁する世界最大級のファミリーオーナー企業の一つであり、ドイツで最も革新的な企業の一つです。

（日本語リリース：クライアント提供）

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