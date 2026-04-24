WALOVIがポルトガルとスペインで契約締結、分散型の展開から地域での深耕へ転換

ポルトガル・リスボンおよびスペイン・マドリード、2026年4月24日 /PRNewswire/ -- 健康志向の消費の世界的な高まりと、欧州におけるボタニカル飲料市場の急成長を背景に、中国ブランドは歴史的な機会を捉えています。4月19日から22日にかけて、GPHLの傘下のGuangzhou WALOVI Great Health Co., Ltd.は、マカオ特別行政区（Macao SAR）の貿易代表団に参加し、リスボンおよびマドリードを訪問しました。この4日間で、WALOVIはVOZ DA SAUDADE（ポルトガル）およびEMB FOOD（スペイン）と販売代理店契約を締結し、個別市場への点的な参入から、地域全体に深く展開する戦略への転換を示しました。

中国とポルトガル語圏・スペイン語圏市場を結ぶ架け橋としてのマカオの役割を活用し、100名を超える代表団（そのうち約40％がテクノロジーおよびヘルス分野）が、WALOVIによる主要パートナーの効率的な確保を後押ししました。

2カ国で2件の契約を締結―南欧における基盤の確立

4月19日、リスボンにおいてWALOVIは現地のスーパーマーケットを視察し、ポルトガル国内およびその周辺地域をカバーする大手アジア食品輸入業者であるVOZ DA SAUDADEと協議を行いました。翌日、マカオとポルトガルの貿易イベントにおいて正式なパートナーシップ契約が締結され、WALOVIの販売チャネルの拡大と、在欧中国人向け市場から主流消費者層への展開を後押しすることとなりました。

4月22日、WALOVIはマドリードにて、スペインで多くの中国ブランドの展開実績を持つ経験豊富なディストリビューターであるEMB FOODと会談しました。両社は、主要小売チェーンでの展開計画を策定しました。同日午後、マカオ・スペイン間の貿易プロモーションの場で両社は正式に契約を締結し、WALOVIの南欧展開を確固たるものとしました。

Circanaによると、スペインの植物由来食品・飲料市場は7.5％の成長率を示しており、欧州でも最も成長が速い市場の一つです。ジュース販売の90％以上がスーパーマーケットを通じて行われており、これがEMB FOODとの契約が主流市場への統合に向けた道を切り開く重要な要因となっています。

同日夜に開催されたマカオ主催のレセプションにおいて、WALOVIはその爽やかな味わいで高い評価を受けました。

特筆すべき点として、本出張は、広州本社で5月2日に開催されるWALOVIのグローバル投資カンファレンス（Global Investment Conference）に先立って行われたものであり、同カンファレンスには世界中のパートナーが招待され、ボタニカル飲料市場の急成長の機会を共有する予定です。

欧州売上は過去5年間で30％超の成長―分散型から地域戦略へ

昨年、WALOVIの国際向け缶製品はドイツ、サウジアラビア、オーストラリアで展開を開始しました。今年のポルトガルおよびスペインでの契約は、新たな段階である地域での本格的な深耕への移行を示しています。

自然で健康志向のボタニカル製品が欧州の若年層の間で支持を集める中、WALOVIの海外市場は過去10年で6.5倍に拡大（年平均成長率25％超）し、現在では100カ国以上をカバーしています。欧州はその成長を牽引しており、過去5年間で年率30％超の成長を遂げています。

1925年のロンドン博覧会での初登場から現在のイベリア半島での展開に至るまで、WALOVIの100年にわたる歩みは、中国ブランドが「海外進出」から「現地深耕」へと移行してきたことを体現しています。同ブランドは、東洋のウェルネスを世界中の何百万もの家庭へ届けることを目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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