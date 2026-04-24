KohlerとFlamingo Estate、ミラノデザインウィークで儀式と自然、工芸に根ざした彫刻的なバスハウスを公開





ミラノ, 2026年4月24日 /PRNewswire/ -- Kohlerは、Flamingo Estateの創設者Richard Christiansenとのパートナーシップのもと、ミラノデザインウィーク（Milan Design Week）2026で「The Flamingo Estate Bathhouse by Kohler」を公開します。この没入型で多感覚に訴えるインスタレーションは、建築、景観、静けさが相互に支え合うひとつの体験として捉えられる根源的な世界へ来場者を誘い、思索と再生のための空間を生み出します。



The Flamingo Estate Bathhouse by Kohler at Milan Design Week



パディリオーネ・ダルテ・コンテンポラネア（Via Palestro, 14）の中庭に設置されたこのインスタレーションの中心にはBathhouseが据えられており、7種の手つかずの野草が広がる草地から有機的に立ち上がるように見える大胆なブルータリズム様式の構造が、人工の造形と生きた生態系との境界を溶け合わせています。カリフォルニアのFlamingo Estateにあるバスハウスから着想を得た247平方フィートのモノリシックな構造体には、風化した金属や原初的な質感を持つ表面素材のパレットが取り入れられています。コンクリートの鉱物的な質感と重量感を思わせるイントナキーノ漆喰で覆われたBathhouseには、ミラノを拠点とする職人Samuele Dossenaによる記念碑的なステンドグラスの窓が配され、テラコッタ調の表面に光を落とすとともに、壁に並ぶFlamingo Estateのキャンドルが静かで落ち着いた雰囲気をいっそう高めています。

Flamingo Estateの創設者Richard Christiansenは、次のように述べています。「このBathhouseは、儀式と自然、そして素材の静かな力について思いを巡らせる場です。私たちは、野草と水と光がひとつになり、私たちを大地のリズムへと引き戻す感覚的な体験を生み出す場所を思い描きました。Kohlerとの協業により、このビジョンを卓越したクラフトマンシップで形にし、人々が歩みを緩め、思いを巡らせ、自然界とのつながりを取り戻せる空間を創り出すことができました。」

Bathhouseに足を踏み入れると、来場者は、空間の焦点となる銅製シュラウドで再解釈された、Kohlerを象徴する置き型の鋳物ホーロー浴槽の新たな表現である「Reverie」に出会います。少なくとも80％の再生素材で作られた鋳物ホーロー浴槽を包み込むこのシュラウドは、長く使い続けられるよう設計された持続可能なクラフトマンシップの系譜を際立たせています。これは、Kohlerが浴槽デザインにおいて銅を決定的な素材として用いる初めての試みであり、この分野に新たな次元をもたらします。

Kohler Co.の会長兼CEOを務めるDavid Kohlerは述べています。「デザインと創造のプロセスは常にKohlerの中心にあり、私たちの伝統を形づくり、前進を後押ししてきました。私たちは、デザインを伝統と革新をつなぐ架け橋と捉えており、素材の探求とクラフトを通じて絶えず進化していくものだと考えています。ミラノデザインウィーク（Milan Design Week）の期間中にRichard ChristiansenおよびFlamingo Estateと協業し、アートとデザインを通じてこれからも人々に着想を与え続けられることを嬉しく思います。」

庭の各所には、Christiansenが構想し、Kohlerがデザインし、同社の歴史あるウィスコンシン州の鋳造所で鋳造された、唯一無二のポリネーター・バス4点が配されています。これらの彫刻的な器は、鳥やミツバチ、その他の受粉を担う生物たちの聖域として機能し、人のクラフトと自然界との相互関係というこのインスタレーションの物語をさらに広げています。

Kohler Co.のVP of Global DesignであるMichael Seumは、次のように述べています。「The Flamingo Estate Bathhouse by Kohlerを通じて、私たちは建築と生態系の関係、そしてデザインが人だけでなく私たちを取り巻く自然界に対するいたわりの瞬間をどのように生み出せるかを探求したいと考えました。ポリネーター・バスは、この考えを彫刻的な形にしたもので、外側にはブルータリズムの原理を取り入れつつ、内側は自然に着想を得た有機的な表面へとやわらかく移り変わります。これは、デザインは人の儀式性と環境保全の双方を受け止める場を持つべきだという、私たちの信念を映し出すものです。」

The Flamingo Estate Bathhouse by Kohlerは、入浴という行為を、体をゆるめ、心を静め、光、水、素材への意識を高める、回復をもたらす体験であり、儀式と静養の場へと高めます。建築、クラフト、エコロジーを統合したこのインスタレーションは、KohlerとFlamingo Estateが共有する次のビジョンを映し出しています。それは、持続的なウェルネスは自然とのより深いつながりから生まれるという考えです。

Bathhouse内のキャンドルは、このインスタレーションのためにFlamingo Estateが特別に制作したものです。The Flamingo Estate Pollinator Candleには、Pollinator Bath Soap Brickが合わせて用意されています。この香りは、ミラノの街を歩く体験から着想を得ています。Wild Linden Blossomは、花咲くミラノを歩く体験へと誘う香りです。夏の訪れとともに、象徴的なシナノキが一斉に花開き、ミラノらしい気品と蜂蜜のようなぬくもりを帯びた香りで大通り全体を包み込みます。陽光に包まれた市場から漂うように、Bergamotは果皮の緑のきらめきを思わせる鮮烈な明るさを放ち、甘い花粉が空気をやさしく彩ります。キャンドルとSoap BrickはいずれもFlamingoEstate.comで購入できます。

イタリア・ミラノ20121、Via Palestro 14のパディリオーネ・ダルテ・コンテンポラネアで、フオリサローネ（FuoriSalone）期間中に公開されるこのインスタレーションは、4月21日（火）から4月26日（日）まで一般公開されます。開場時間は以下のとおりです。火曜日は12:00～19:00、水曜日は12:00～16:00および19:00～22:00、木曜日から土曜日は12:00～22:00、日曜日は12:00～18:00です。

インスタレーション画像と詳細情報は、こちらのプレスキットをご覧ください。

Kohler Co.について

Kohler Co.は150年以上にわたり、大胆なデザインとイノベーションの世界的リーダーとして、キッチン・バス製品、高級キャビネット、タイル、照明、ウェルネス製品とサービス、ラグジュアリーなホスピタリティ体験、そしてメジャーゴルフ選手権を通じて、人々が上質で健康的かつ持続可能な暮らしを送れるよう尽力してきました。非公開企業のKohler Co.は1873年に創業し、ウィスコンシン州コーラーに本社を置いています。同社はまた、現在および将来の世代の生活の質を高める持続可能な生活ソリューションも開発しています。また、Innovation for Goodプラットフォームを通じて、十分なサービスが行き届いていない地域社会に向けた画期的な製品とサービスにより、清潔な水や安全な衛生環境といった喫緊の課題に取り組んでいます。David KohlerはChair and CEOを務め、Kohler家4代目の経営を担っています。

Flamingo Estateについて

1940年代にロサンゼルスの丘の高台に築かれたFlamingo Estateは、その歴史を通じて、太陽崇拝や民間伝承、サイケデリックな癒やしが息づく享楽的な飛び地であり、「天使の街」における野生の錬金術の隠れ家でした。現在、Flamingo EstateはRichard Christiansenの住まいであると同時に、その原点の精神を受け継ぎながら、庭から生まれる歓びを大胆に称える場となっています。私たちは、いま最も必要とされるこの時代に、Mother Natureの最も野性味にあふれた貴重な恵みを丹念に育んでいます。Mother Natureこそ最後の偉大なラグジュアリーハウスであるという考えを掲げ、125を超える農場や協力先から希少な原料を調達しています。私たちの目標は、コモディティ化された原料ではなく、できる限り生の自然素材に近いものを用い、それぞれの原料を植えた農家までさかのぼれるようにすることです。Mother Natureを導き手に、日々の歓びのための栄養豊かな習慣を生み出しています。

メディア連絡先：

Kohler PR | Jillian.rosone@kohler.com

Sutton Communications | Kohler@suttoncomms.com



Richard Christiansen, founder of Flamingo Estate, in partnership with Kohler at Milan Design Week





The new Kohler Reverie enameled cast iron bath featuring a true metal copper shroud





One of four unique, sculptural pollinator baths cast in Kohler's historic foundry nestled within the untamed wildflowers





The Bathhouse by Kohler and Flamingo Estate set within the courtyard of the Padiglione d’Arte Contemporanea (Via Palestro, 14)



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（日本語リリース：クライアント提供）

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