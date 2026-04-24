QNAPは、MC-LAGおよびAVoIPに対応した QSW-M7230-2X4F24T L3 Lite 100GbE マネージドスイッチ を発表しました

台北、2026年4月24日 /PRNewswire/ -- コンピューティング、ネットワーク、ストレージソリューションの革新をリードするQNAP® Systems, Inc.は、「QSW-M7230-2X4F24T」を発表しました。本製品は、企業ネットワークのアップグレード、高性能ストレージ環境、大規模メディア制作、仮想化、AI主導のワークロード向けに設計された新しいL3 Liteマネージド100GbEスイッチです。この新しいスイッチにより、企業はコスト効率を維持し、既存のインフラ投資を保護しながら、スケーラブルな100GbEコアネットワークを構築することができます。



QNAP L3 Lite マネージド 100GbE スイッチ。100G/25G/10G マルチレートポート設計により、柔軟な高速ネットワークを実現



AIコンピューティングや仮想化から共同メディアワークフローに至るまで、データ集約型アプリケーションが加速し続けるなか、企業は業務に支障をきたすような大規模な設備更新を行うことなく、10GbEネットワークを超える環境へと移行することがますます求められています。QSW-M7230-2X4F24Tは、柔軟性の高いマルチスピードアーキテクチャを提供することで、この移行に対応し、企業が最も重要な部分に高速接続を導入しながら、コアネットワークを長期的に拡張できるようにします。

100GbEバックボーン、25GbEサーバーアップリンク、24ポート10GbEアクセスを備えたQSW-M7230-2X4F24Tは、シームレスなマルチスピード統合を実現します。これにより、企業は既存の10GbE資産を維持しながら、必要な場所にハイパフォーマンスな25GbE/100GbEを導入することができ、アップグレードの複雑性を効果的に最小化し、インフラストラクチャの価値を最大化することができます。

「100GbE、25GbE、および高密度10GbE接続を1Uフォームファクタに統合することで、QSW-M7230-2X4F24Tはこのクラスで卓越した柔軟性とコスト効率を実現します」と、QNAPのプロダクトマネージャーを務めるRonald Hsuは述べています。「現在の投資や将来の拡張性を損なうことなく、100GbEへの実用的なパスを求める企業にとって理想的なソリューションです。

AIと高性能ストレージ向けに最適化されたQSW-M7230-2X4F24Tは、1080Gbps容量の10G/25G/100Gマルチスピードリンクを提供し、ロスレスイーサネットを実現するPFCとECNをサポートします。L3 Lite管理機能（静的ルーティングと高度なVLANを含む）とMC-LAGアーキテクチャを組み合わせることで、ネットワークのレジリエンスと高可用性を強化し、サービスの中断を防ぎ、重要なビジネス・インフラの単一障害点を排除します。

メディアとAV over IPのデプロイメントのために、スイッチはマルチキャスト制御と時間同期をさらに強化しています。IGMPスヌーピング、VLANベースのトラフィックセグメンテーション、PTPバウンダリクロックによる高精度クロックをサポートするQSW-M7230-2X4F24Tは、マルチディスプレイ環境でよく発生するオーディオビデオの同期問題を最小限に抑えます。このため、放送制作、ライブイベント会場、指令センター、企業向けビデオアプリケーションに適しています。

さらに、QSW-M7230-2X4F24Tは、QNAPのクラウドベースの集中管理プラットフォームであるAMIZcloudに対応しています。ハードウェアやソフトウェアコントローラーを追加することなく、ITチームは複数のスイッチの遠隔監視・管理が可能になり、トラブルシューティングを簡素化し、継続的な運用のオーバーヘッドを削減することができます。

詳細およびQNAPの全ラインナップについては、 www.qnap.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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