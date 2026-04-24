NOL World、ソウル旅行商品が最大15％割引 「JOY SALE SEOUL」展開





3つのテーマ、計23商品のキュレーションで楽しむオーダーメイド型ソウル旅行

ソウル高級ホテル宿泊券が当たるイベントや空港鉄道AREX 1+1イベントも実施

韓国・ソウル、2026年4月24日 /PRNewswire/ -- ノルユニバース（代表 イ・チョルウン）が運営するグローバル旅行チケットプラットフォーム「NOL World」は、ソウルの主要体験を凝縮して提案する「JOY SALE SEOUL」キャンペーンを開始した。





NOL Worldは24日から5月5日まで、海外旅行者がソウルの文化ㆍエンターテインメントㆍライフスタイルを1つのプラットフォームで体験できる統合キュレーションを提供する。今回のキャンペーンは、個別商品中心のアプローチを超え、旅行者の関心を反映してソウルという都市を1つの旅行体験として再構成することに焦点を当てている。

期間中は目的別に3つのテーマで旅行商品を展開する。春の外出需要に合わせ、春の草花を楽しめるスポットやロッテワールドㆍエバーランドなど人気スポットを中心とした「春スペシャル」、K-POP公演やフェスティバル、アーティスト関連スポットを集めた「K-POPスペシャル」、さらにチムジルバンや野球観戦、水族館などソウルのトレンド性の高い夏のライフスタイルを先取りできる「早特サマースペシャル」を用意した。対象商品には最大15％の割引が適用され、初訪問者からリピーターまで幅広い層に新たなソウルの魅力を提案する。

また、旅行満足度向上に向けた特別プロモーションも実施する。キャンペーン期間中、JOY SALEクーポンを利用して商品を購入した顧客を対象に、ソウルの高級ホテル宿泊券が当たる抽選イベントを行うほか、空港鉄道AREXの1+1特典を提供し、旅のスタートをより快適かつ合理的にサポートする。

イ・チョルウン代表は「JOY SALE SEOULは、グローバル旅行者が多様なソウルの魅力を体験できるよう企画したキャンペーンだ。移動からコンテンツ体験まで、シームレスな旅行体験の提供に重点を置いている」とし、「今後もKカルチャーや季節コンテンツを軸にソウル旅行の魅力を拡張し、再訪問を促す都市型観光モデルをリードしていく」と述べた。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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