ハイアール、ゴールデンウィークに体験型ポップアップイベント

「Champion Your Haier Life」を東京ミッドタウンで開催

東京、2026年4月24日 /PRNewswire/ -- ハイアールは、グローバル・ポップアップ・イベント「Champion Your Haier Life」を、2026年5月1日から5月6日まで、東京ミッドタウン キャノピー・スクエアにて開催いたします。

本ポップアップイベントはマレーシアやタイ・バンコクでの開催に続くもので、東京会場ではトップアスリートの世界感に触れる事ができるアトラクションとともに、ハイアールが目指す次世代「コネクテッド・モダン・リビング」の世界をご体験頂けます。





この6日間のイベントでは、ハイアールグループがグローバルで注力するスポーツパートナーシップや、日本におけるアンバサダー、プロフィギアスケーターの羽生結弦氏との取組みをテーマとしたインタラクティブなアトラクションの体験が可能です。会場内には欧州サッカークラブチーム、パリ・サン=ジェルマン（PSG）とリヴァプールFC（LFC）の公式パートナーとして、サッカー体験コーナーやフォトスポットなどのアトラクションをご用意しました。また、ハイアールとAQUAのブランドアンバサダー羽生結弦氏をテーマとする特設コーナーでは、ハイアールのCM撮影で使用した衣装や新製品のコラボマグネットカバーの展示も行います。

イベントにご来場いただいたお客様には、展示製品やアトラクションを体験する事で限定記念品がもらえるスタンプラリーやメインステージで行われるスポーツをテーマとしたアクティビティにご参加いただけます。

東京会場では、スポーツアクティビティの体験に加え、ハイアールがグローバルで展開する最新のコネクテッド家電もご覧いただけます。同イベントでは、食材を自動判別し、最適な保存方法を提案するAIビジョンを搭載した冷蔵庫「Seeker」、洗濯・お手入れ・乾燥を1台に集約した4槽式洗濯機、空気中のウイルス抑制効果が期待できるUVC搭載エアコン、リアルタイムに人の動きを認識し歩行をアシストする外骨格ロボットなど、ハイアールの次世代テクノロジー搭載製品を参考出展。次世代家電のイノベーションを日本の皆さまにもご体験頂けます。

また本会場では、グローバルフラッグシップ製品の展示とともに、日本市場に向けて開発された商品もご体験頂けます。大容量の冷凍室とカスタマイズ可能な外装を備え、コンパクトなスリムボディの冷蔵庫「JR-SX21BR/BL」、冷凍保存でも鮮度を維持する「鮮度キープ冷凍」やジャイアントフリーザーを搭載した450L冷凍冷蔵庫「JR-LX45A」、洗濯容量13㎏、乾燥容量7㎏とクラス最大級の大容量でヒートポンプ式を採用し、風を通す最新技術を備えたコンパクト設計のドラム式洗濯乾燥機「JW-FXH130A」などを展示いたします。





ハイアールは2002年、中国企業として初めて日本の家電市場に参入しました。当社は熊谷や京都にR＆Dセンターを設立し、冷蔵庫、洗濯機、冷凍庫など、複数のカテゴリーで日本のユーザーニーズに合わせた製品を開発しております。

「日本はハイアールグループにとって、重要な戦略市場です。今回のポップアップイベントは、より多くの日本のユーザーの皆さまにハイアールをご体験頂き、我々の製品や日本での取組みを知って頂きたいとの想いから開催を決めました」とハイアールジャパンセールス株式会社代表取締役社長 杜鏡国（CEO）は述べています。「グローバルスポーツパートナーシップ、ブランドアンバサダーの羽生結弦氏、そして最新家電のイノベーションを結集することでハイアールが消費者の皆さんと共に成長するブランドであることを日本の皆さまにお伝えしてまいります。」

ハイアールの詳細については、https://www.haier.com/jp/about-haier/haier-group/をご覧ください。また、2026年5月1日から6日まで東京のミッドタウン・キャノピースクエアで開催されるポップアップイベント「Champion Your Haier Life」にもぜひご来場ください。

ハイアールグループについて

1984年に設立されたハイアールグループは、「さらなる創造、さらなる可能性（More Creation, More Possibilities）」を掲げ、より良い暮らしとデジタルトランスフォーメーションのためのソリューションを提供する世界有数の企業です。ハイアールグループは10の研究開発センター、35の工業団地、173の製造センターを設立し、2025年には世界売上高598億米ドルを達成しています。

ハイアールはKantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brandsに7年連続でランクインしています。さらに、ハイアールはユーロモニターの世界主要家電ブランドランキングで17年連続1位を獲得しています。ハイアールは8つの上場企業を有し、子会社のHaier Smart Homeは Fortune Global 500およびFortuneの「世界で最も賞賛される企業（World's Most Admired Companies）に選ばれています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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