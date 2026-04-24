「GLION ARENA KOBEとともに拓く“神戸”の未来」をテーマとしたセミナーを開催

株式会社スマートバリュー（本社：大阪府大阪市、取締役兼代表執行役社長：渋谷 順）は、2026年5月25日（月）に、「GLION ARENA KOBE（※）とともに拓く“神戸”の未来 ～開業1年目を終えて！～」をテーマとした、オフライン（会場）+オンライン（ZOOMウェビナー）のハイブリッドセミナーを開催いたします。





「新設アリーナは、伝統ある神戸の街に何をもたらしたのか？」

「これからの神戸を、さらに価値ある街へ進化させるためには？」

本セミナーでは、GLION ARENA KOBE開業1周年と神戸ストークスのB.LEAGUE 2025-26シーズンを終えての振り返りに加え、アリーナを基点とした新たなまちづくりの形や、神戸全体の価値向上に向けた今後のビジョンについて深く掘り下げてまいります。

また、神戸の歴史と文化を牽引する、ホテルオークラ神戸・社長の石垣氏、阪急阪神百貨店・神戸阪急店長の杉崎氏、南京町『老祥記』四代目の曹氏、神戸・三宮センター街1丁目商店街振興組合・副理事長の植村氏、三宮中央通りまちづくり協議会 理事・企画部長の永田氏をゲストにお迎えしたパネルディスカッションも開催いたします。

神戸の未来づくりや、スタジアム・アリーナを基点とした地域活性化についてご興味をお持ちいただける企業・団体・個人の皆さま、そして報道関係者様のご参加を心よりお待ちしております。

セミナー開催概要

■開催日時：2026年5月25日（月）16:00～17:30

■開催方法：オフライン（会場）+ オンライン（ZOOMウェビナー）※ハイブリッド形式

■会場 ：GLIONビル 10階

（住所：兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG 10F ）

■参加費 ：無料

■主催 ：株式会社スマートバリュー

■共催 ：株式会社One Bright KOBE、株式会社ストークス

プログラム

１）GLION ARENA KOBEの挑戦。開業1年目を終えて！

株式会社スマートバリュー 取締役 兼 代表執行役社長

株式会社One Bright KOBE 代表取締役社長

株式会社ストークス 代表取締役社長 渋谷 順

２）アリーナからまちに「染み出す」～アリーナ基点での新たなまちづくり～

株式会社One Bright KOBE コミュニティマネージャー 馬場 胡々路

３）パネルディスカッション

テーマ：「GLION ARENA KOBEとともに拓く“神戸”の未来」

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。

登壇者紹介

株式会社ホテルオークラ 取締役専務執行役員

株式会社ホテルオークラ神戸 代表取締役社長 総支配人

株式会社京都ホテル 取締役

石垣 聡 氏

1991年ホテルオークラ入社、東京、グアム、新潟、福岡等の担当・勤務を経て、2017年神戸着任。ホテルオークラ神戸は1989年に開業、客室468室、大小21の宴会場（最大2,100㎡）、レストラン・バー7施設を有するグランドホテルとして、関西・神戸エリアの観光産業の一翼を担い、36年目を迎えている。神戸空港国際化や大阪IR計画の環境下、MICE対応能力やチェーンネットワークを活かし、地域経済により一層貢献すべく、サービス品質・顧客満足・従業員満足の向上に日々取り組んでいる。

株式会社阪急阪神百貨店 執行役員 神戸阪急店長

杉崎 聡 氏

吹田生まれ芦屋育ち

慶應義塾大学経済学部卒業

1993年、株式会社阪急百貨店（現エイチ・ツー・オーリテイリング）に入社し婦人服を担当。

セレクトショップのバイヤー、郊外店（西宮・千里・川西・宝塚・堺北花田）商品部婦人服担当を経て、2017年に西宮阪急店長、2020年神戸阪急営業統括ゼネラルマネージャー。2021年4月から神戸阪急店長。

南京町『老祥記』 専務取締役 四代目

曹 祐仁 氏

南京町「老祥記」四代目。

創業100年を超える豚饅専門店の経営を担い、単一商品にこだわる伝統を守りながらも、時代に合わせた挑戦を続けている。

店舗運営に加え、南京町商店街振興組合理事として地域イベントの企画や運営にも携わり、観光と地元が共存する持続可能なまちづくりに取り組む。

現在は店舗建て替えと111周年事業を進めるとともに、食や観光を軸とした地域価値の向上に挑戦中。

老舗としての価値を次世代へつなぎながら、神戸の未来に貢献していくことを目指している。

マック株式会社 代表取締役社長

神戸・三宮センター街1丁目商店街振興組合 副理事長

神戸タータン協議会 副会長

植村 一仁 氏

1895年（明治28年）創業の服飾雑貨販売業のマック株式会社の5代目として、輸入子供服・雑貨の販売をしながら、本社のある三宮センター街の副理事長として様々なまちづくりに携わる。三宮コレクションやヨルバルといったセンター街の空間を活かしたイベントを仕掛けるほか、三宮で進む再整備の活動にも取り組み、ハードソフト両面での将来の三宮の街のあり方を多くの専門家や地元の方々、行政とともに議論を進めている。

その他、神戸タータン協議会の副会長として、神戸タータンを使った街づくり、商品開発、都市ブランディングにも携わっている。

永田良介商店 6代目店主

株式会社TK.International 代表取締役

三宮中央通りまちづくり協議会 理事･企画部長

元町東地域協議会 企画部会副部会長

神戸大綱引き実行委員会 2026年度実行委員長

永田 泰資 氏

1872年創業、神戸洋家具の老舗・永田良介商店6代目店主。三宮中央通りまちづくり協議会理事・企画部長として、道路空間の利活用と都心の回遊性向上に取り組み、日本初となる「ほこみち」制度の導入や、交差点の歩道空間を利用したによる滞留・交流拠点「マルチベース」の設置を推進。公共空間を活かした新たな都市活用モデルづくりに携わる。昨年は神戸大綱引き大会の立ち上げを行い、本年度は実行委員長を務める。元町東地域のエリアマネジメント組織においては企画部会副部会長を務め、伝統産業とまちづくりの両視点から神戸の都市魅力向上に取り組んでいる。

株式会社スマートバリュー 取締役 兼 代表執行役社長

株式会社One Bright KOBE 代表取締役社長

株式会社ストークス 代表取締役社長

渋谷 順

大阪府堺市で町工場の3代目として自動車電装修理業を営む。その後父親の急逝に伴い承継と事業転換を推進。その後モバイル事業や自治体向けクラウドサービスなどを手掛け2015年東証上場。現在はモビリティIoTサービス等を手掛けるスマートバリューの取締役兼代表執行役社長を務めると共に、グループ会社のOne Bright KOBEでは民設民営アリーナの運営を手掛け、ストークスではBリーグ所属の神戸ストークスの運営を推進する。

成長産業であるスタジアム・アリーナ改革の推進とともに、アリーナを軸としたスマートシティの社会実装を進め、主体的なまちづくり事業を目指す。

株式会社One Bright KOBE

コミュニティマネージャー/神戸ストークス社会連携担当

馬場 胡々路

2025年4月に開業した「TOTTEI」および「GLION ARENA KOBE」のコミュニティマネージャーとして、アリーナ及び神戸ストークスと神戸の街を繋ぐネットワーク構築の推進を担当 。年間150万人が訪れたアリーナの集客力を街への「ポンプ」とし、その賑わいを三宮や元町など街の隅々まで循環させる仕組みづくりを目指す。代表渋谷が提唱する「データに基づき街全体でマーケティングする」ことを目指すプロジェクト「Commons Tech KOBE」の推進担当として、50年続けるアリーナ事業を基点に、神戸の伝統ある事業者とともに歩み、長く街全体の繁栄に貢献していくことを目指す。

お申込方法

1． イベント詳細ページ（Peatix URL）より必要事項を記入し、お申込みください。

※お申込み時のアンケートに質問事項をご記載いただきました中から、

一部内容をディスカッション内でトピックとして取り上げさせていただきます。

2．お申込み時にご登録頂いたメールアドレス宛に、後日視聴用URLをお送りします。

（※）GLION ARENA KOBEについて

(運営会社：株式会社One Bright KOBE)

2025年4月に開業した神戸の新たなエンターテインメントの最先端エリア「TOTTEI」にある、1万人収容可能な関西最大級のアリーナです。国内最高峰の音響・映像設備や視認性・座りやすさにこだわった設計で臨場感あふれる観戦環境にて、B.LEAGUE「神戸ストークス」のホームゲームなどのプロスポーツイベントや音楽コンサート、MICEなどのイベントが開催されています。

また270度海に囲まれた特徴的なこのエリアには、日常的に利用できるレストラン・カフェやショップ、六甲山～神戸港をパノラマビューで見渡すことができるシンボリックなパークエリアもあり、屋外フェスやBBQ、オリジナルクラフトビールの醸造所での醸造体験など、365日お楽しみいただけるスポットとなっています。

【注意事項】

・本イベントは、オフラインとオンラインでの実施イベントです。ご参加方法に合わせてチケットをお選びください。

・必ず参加者様ご自身でのお申し込みをお願いいたします。1名で複数のお申込みや譲渡はご遠慮ください。

・お申込み後にご都合が悪くなられて代理の方が出席される場合も新たにご登録をお願いいたします。

・状況によっては、開催を延期または中止する場合がございます。

・ご記入いただいたメールアドレス・お名前などの情報、および動画視聴状況を含むオンラインセミナー視聴ページの利用状況、本イベントの「参加申し込み時のアンケート」、「イベント後のアンケート」（以下、登録情報）・個人情報につきましては、株式会社スマートバリュー及び株式会社One Bright KOBE、株式会社ストークス、本イベントの登壇企業と共有させていただきます。あらかじめご了承ください。お預かりした登録情報は本イベントの運営および、本イベントに関連した電子メール・電話・ハガキ等によるご案内に利用させていただきます。

・本セミナーは、上記内容および注意事項に同意いただけた方のみ、お申し込みを受け付けております。

・その他、イベントの趣旨・目的と逸脱した行為が見受けられる場合など、本来のイベント趣旨とは異なる行為があった場合、次回以降のイベント参加をお断りさせていただきます。

株式会社スマートバリュー 会社概要





