季節外れの暑さの中、歴史の道をたどる160km ウルトラマラソン「矢倉沢往還」に創業50周年の明日香野が参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、ウルトラマラソン「第5回 矢倉沢往還～大山街道、足柄古道を経て駿河の国へ～」（4/11～12）に参加。歴史の道をたどるランナーの皆さまに、和菓子をお届けして完走を後押ししました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347856/images/bodyimage1】
矢倉沢往還は、江戸時代に栄えた街道で、江戸から大山への参詣道として多くの人に使われたことから「大山街道」とも呼ばれていました。
大会では、往時の起点である赤坂御門跡を抜け、大山阿夫利神社、矢倉沢宿、足柄古道を越えて、沼津に至る160kmと、伊勢原の丸山城址公園を起点とする100kmで、どちらも沼津・天然温泉ざぶ～んでゴールを迎えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347856/images/bodyimage2】
都心では予想最高気温が25℃となった11日、160kmの選手は朝の日比谷公園をスタートしました。 季節外れの高温に見舞われ、リタイアするランナーが続出。完走率は過去最低となる58.6%と厳しいコンディションのレースとなりました。
明日香野は、エイドステーションにて「塩あんこ餅」「わらび餅」をランナーにお渡し。長時間にわたって走り続ける選手のエネルギー補給に役立てていただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347856/images/bodyimage3】
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、"ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【大会概要】
大会名 ：第5回 矢倉沢往還～大山街道、足柄古道を経て駿河の国へ～
主 催 ：NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド
開催日 ：2026年4月11日（土）～12日（日）
開催地 ：東京都千代田区（フルスタート）／静岡県沼津市（ゴール）
会 場 ：フルスタート・日比谷公園（東京都千代田区）
ナイトスタート・丸山城址公園（神奈川県伊勢原市下糟屋2168-2）
ゴール・天然温泉ざぶ～ん（静岡県沼津市原町中2-14-8）
公式サイト：https://trainic-world.org/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347856/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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矢倉沢往還は、江戸時代に栄えた街道で、江戸から大山への参詣道として多くの人に使われたことから「大山街道」とも呼ばれていました。
大会では、往時の起点である赤坂御門跡を抜け、大山阿夫利神社、矢倉沢宿、足柄古道を越えて、沼津に至る160kmと、伊勢原の丸山城址公園を起点とする100kmで、どちらも沼津・天然温泉ざぶ～んでゴールを迎えます。
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都心では予想最高気温が25℃となった11日、160kmの選手は朝の日比谷公園をスタートしました。 季節外れの高温に見舞われ、リタイアするランナーが続出。完走率は過去最低となる58.6%と厳しいコンディションのレースとなりました。
明日香野は、エイドステーションにて「塩あんこ餅」「わらび餅」をランナーにお渡し。長時間にわたって走り続ける選手のエネルギー補給に役立てていただきました。
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明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、"ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
大会名 ：第5回 矢倉沢往還～大山街道、足柄古道を経て駿河の国へ～
主 催 ：NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド
開催日 ：2026年4月11日（土）～12日（日）
開催地 ：東京都千代田区（フルスタート）／静岡県沼津市（ゴール）
会 場 ：フルスタート・日比谷公園（東京都千代田区）
ナイトスタート・丸山城址公園（神奈川県伊勢原市下糟屋2168-2）
ゴール・天然温泉ざぶ～ん（静岡県沼津市原町中2-14-8）
公式サイト：https://trainic-world.org/
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＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
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配信元企業：明日香食品株式会社
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