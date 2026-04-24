歌って、踊って、ドキドキして――まんまるたぬきがセミの恋を応援！そっと背中を押してくれる、勇気と優しさを伝える絵本『たぬきどんとみんみ』4月24日発売

歌って、踊って、ドキドキして――まんまるたぬきがセミの恋を応援！そっと背中を押してくれる、勇気と優しさを伝える絵本『たぬきどんとみんみ』4月24日発売