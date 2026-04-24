歌って、踊って、ドキドキして――まんまるたぬきがセミの恋を応援！そっと背中を押してくれる、勇気と優しさを伝える絵本『たぬきどんとみんみ』4月24日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『たぬきどんとみんみ』を2026年4月24日に発売いたします。
まんまるな“たぬきどん”は、羽が一枚しかないセミの“みんみ”に出会います。
みんみの優しさに心を打たれたたぬきどん。
みんみのことを好きになってくれるセミを探す旅に出かけます。
のどかな風景の中、元気いっぱいのたぬきどんと仲間たちの、楽しくて、胸があったかくなる、ユーモアあふれる絵本です。
作者は、1作目『たぬきどんとぽぽまる』（2021年）で、優しくあたたかな読後感を生み、多くの読者の心をつかんだ、おかざきあんこさん。
「次を楽しみにしている」という多くの声に応え、新しい画材にも挑戦しました。
みんなと違うことや、認めてもらえないこともある。
それでも誰かを助ける優しさが、未来をひらく。
笑って、踊って、ちょっぴりドキドキ。
読み聞かせにもぴったりな、友情と勇気の物語です。
6/28には千駄ヶ谷にのソフトクリーム店「filcream」で
読み聞かせイベントも決定！
https://www.instagram.com/filcream_softcream?igsh=c2RmbTdnMWJrZTU5
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36656/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347835/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347835/images/bodyimage2】
歌って、踊って、ドキドキして――
そっと背中を押してくれる、勇気と優しさの物語
まんまるなたぬきどんは、ある日、羽が一枚しかないセミのみんみに出会います。
みんみは、けがをしたコガネムシに自分の羽をあげた、心優しいセミ。
でも、ほかのセミからは「へんてこりん！」と笑われ、「お前を好きになるセミなんていない」と、からかわれてしまいます。
落ち込むみんみに、たぬきどんは言いました。
「みんみは せかいいち やさしいセミだ
ぜったい すきになってくれるこが いるよ！」
みんみを好きになってくれるセミを探すため、ふたりは森へ出かけます。
みんみは歌い、たぬきどんはポンポコとおなかをたたき、楽しい音楽にまんまるな仲間たちも加わって大合唱！
そんなとき、助けを求める声がひびきます――
【著者について】
おかざきあんこ
絵本作家
東京都国立市出身
心もからだもまんまるなお話を描く絵本作家。本作は第5回絵本出版賞 奨励賞を受賞した処女作『たぬきどんとぽぽまる』に次ぐ2作目。
どんなときでも、勇気のある強い優しさをもって、歩いていこうという思いを込めて制作。
Instagram @okazaki_anko
【書籍概要】
書名：たぬきどんとみんみ
著者：おかざきあんこ
発売日：2026年4月24日
価格：1650円(税込)
体裁：A5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37710-5
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434377108
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
まんまるな“たぬきどん”は、羽が一枚しかないセミの“みんみ”に出会います。
みんみの優しさに心を打たれたたぬきどん。
みんみのことを好きになってくれるセミを探す旅に出かけます。
のどかな風景の中、元気いっぱいのたぬきどんと仲間たちの、楽しくて、胸があったかくなる、ユーモアあふれる絵本です。
作者は、1作目『たぬきどんとぽぽまる』（2021年）で、優しくあたたかな読後感を生み、多くの読者の心をつかんだ、おかざきあんこさん。
「次を楽しみにしている」という多くの声に応え、新しい画材にも挑戦しました。
みんなと違うことや、認めてもらえないこともある。
それでも誰かを助ける優しさが、未来をひらく。
笑って、踊って、ちょっぴりドキドキ。
読み聞かせにもぴったりな、友情と勇気の物語です。
6/28には千駄ヶ谷にのソフトクリーム店「filcream」で
読み聞かせイベントも決定！
https://www.instagram.com/filcream_softcream?igsh=c2RmbTdnMWJrZTU5
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36656/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347835/images/bodyimage2】
歌って、踊って、ドキドキして――
そっと背中を押してくれる、勇気と優しさの物語
まんまるなたぬきどんは、ある日、羽が一枚しかないセミのみんみに出会います。
みんみは、けがをしたコガネムシに自分の羽をあげた、心優しいセミ。
でも、ほかのセミからは「へんてこりん！」と笑われ、「お前を好きになるセミなんていない」と、からかわれてしまいます。
落ち込むみんみに、たぬきどんは言いました。
「みんみは せかいいち やさしいセミだ
ぜったい すきになってくれるこが いるよ！」
みんみを好きになってくれるセミを探すため、ふたりは森へ出かけます。
みんみは歌い、たぬきどんはポンポコとおなかをたたき、楽しい音楽にまんまるな仲間たちも加わって大合唱！
そんなとき、助けを求める声がひびきます――
【著者について】
おかざきあんこ
絵本作家
東京都国立市出身
心もからだもまんまるなお話を描く絵本作家。本作は第5回絵本出版賞 奨励賞を受賞した処女作『たぬきどんとぽぽまる』に次ぐ2作目。
どんなときでも、勇気のある強い優しさをもって、歩いていこうという思いを込めて制作。
Instagram @okazaki_anko
【書籍概要】
書名：たぬきどんとみんみ
著者：おかざきあんこ
発売日：2026年4月24日
価格：1650円(税込)
体裁：A5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37710-5
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434377108
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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