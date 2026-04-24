エレメンツリー ホラーBLゲーム「チギリバコ」2026年4月24日に新規言霊「わくわくAI生活」の提供を開始
報道関係者各位
プレスリリース
2026年4月24日
株式会社エレメンツリー
株式会社エレメンツリー（代表取締役：小川 邦弘、所在地：大阪市北区）は、2026年4月24日にホラーBLゲーム『チギリバコ』言霊「わくわくAI生活」の提供を開始しました。
新規言霊「わくわくAI生活」
2026年4月24日10:00 より提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346696/images/bodyimage1】
AIを生活に取り入れてみたのはいいものの――
「何だ！？ 何が起こった！？」
「氷上さん、すみません！ 俺、とんでもないものを…！」
思わぬ事態が起きてしまう…!?
AIに振り回される蒼たちのコミカルストーリーをどうぞお楽しみください。
◆言霊
言霊では、「アナG」や「珠玉」を使用して「カード」を獲得することができます。
カードを獲得すると、「シナリオ」や「ボイス」、「スチル」を手に入れることができます。
カードには、N、R、SR、UR、LRとレアリティがあり
レアリティが上がるごとに、入手が困難になります。
◆言霊「わくわくAI生活」
言霊「わくわくAI生活」では
SR 2種類、R 4種類、N 6種類の合計12種類のカードが手に入ります。
カードを手に入れると、シナリオを読むことができます。
◆シナリオ紹介
「わくわくAI生活」のシナリオの一部をご紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346696/images/bodyimage2】
■SR「AI管理ハウス」右京×蒼
AI管理マンションの無料宿泊体験に当選した右京。
蒼も誘い、楽しんでもらおうと、AIに“盛り上げて欲しい”と頼んだところ――
「何だ！？ 何が起こった！？」
とんでもない事態が発生してしまう…!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346696/images/bodyimage3】
■SR「AIレシピの効果は…」夜助×蒼
夜助に美味しいものを食べてもらいたいと、AIの助けも借りて手作り料理を作った蒼。
喜んでもらえたのは良かったが
次第に夜助の様子がおかしくなり…
「都月……。……服を、脱がせてくれないか」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346696/images/bodyimage4】
■R「AI恋愛ドクター」暁+蒼+紅+響
『AIドクター』という性格診断ができる玩具を持ってきた暁。
相性診断もできるようで、蒼と一緒にやってみることに。
（いい結果になれ、いい結果になれ……）
果たして診断の結果は――!?
R「局長返信」蒼+右京+暁+夜助
R「AI健康管理」右京×蒼
R「こっそりAIボイス」綴+雅
N「欲しいもの検索！」暁(+蒼)
N「理想の顔生成」蒼+右京+暁+夜助
N「自動要約にはご注意を！」蒼+暁+夜助+紅+響
N「AIカラオケ採点」紅+綴+雅+響
N「AI心理分析」綴
N「AIゴーストライター」雅+夜助
◆ピックアップ提供期間
2026/4/24 10:00 ～ 2026/5/29 10:00
ピックアップ期間中は
言霊「わくわくAI生活」のカードが通常より、より獲得しやすくなっています。
この期間を狙ってぜひ手に入れてみてください。
■「チギリバコ」概要
――カエセ カエセ チギリノハコヲ カエセ
両親の死後、友人たちと何気ない平和な日常を過ごしていた主人公、都月 蒼（トヅキ ソウ）
警守局で捜査官として事件の捜査を行っていた蒼たちだったが、ある日居住区内で残虐な猟奇殺人事件が起こる
その事件はたちまち噂となり、”ジャックザリッパーの連続猟奇殺人事件”と噂されるようになった
蒼たちへ事件への捜査が言い渡され、一刻も早い犯人逮捕を願い独自で捜査をすすめていく蒼
しかしその事件には、この土地に古くから伝わるある恐ろしい伝承が関わっていて……
ひとつ、またひとつと事件の核心に迫るたび、壊れていく平和だった日常
蒼は恐ろしい伝承に隠された真実の意味を知り、日常を取り戻すことは出来るのか――
・主人公
都月 蒼 （トヅキ ソウ） CV.突急欲々
・攻略キャラクター
吟芭 右京 （ギンバ ウキョウ） CV.四ツ谷サイダー
朔守 暁 （サクモリ アキ） CV.和音（かずね）
氷上 夜助 （ヒカミ ヤスケ） CV.鳩マン軍曹
◆プロモーションPV◆
https://appli.anakare.com/redirect_pv.php?c=chigiribako
◆公式HP◆
https://www.chigiribako.com/?a=pressc
アプリ名：チギリバコ
ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム（BL）
提供開始日：2014年12月4日
提供プラットフォーム：自社オリジナル恋愛ゲームPF「あなカレ」
BLアプリ「あなカレ」公式Xアカウント
https://x.com/anakare801
◆「あなカレ」概要
＜iOS版＞
対応機種：iPhone5以降の端末
価格 ：無料（一部アイテム課金制）
カテゴリ：ゲーム-シミュレーション
＜Android版＞
対応機種：AndroidOS4以降の端末
価格 ：無料（一部アイテム課金制）
カテゴリ：ゲーム-カジュアル
◆「あなカレ」とは？
『チギリバコ』『悪魔教師』『啼骸の鳥』『ビースト×ライト』など、数々の本格BLゲームを提供しているスマートフォン向けBLゲームアプリ。
基本プレイ無料、登録不要で、複数の恋愛シミュレーションゲームをプレイすることができます。
◆アプリのダウンロード方法「あなカレ」
＜iOS版＞
App Store→検索→「あなカレ」と入力→アプリをタップ→無料→Appをインストール
＜Android版＞
Google Play→検索ボタン→「あなカレ」と入力→アプリをタップ→インストール
共通ダウンロードURL
https://appli.anakare.com/redirect_ad.php?a=pressc
◆会社概要
会社名 ：株式会社エレメンツリー
所在地 ：大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12
設立 ：2005年10月19日
資本金 ：1,000万円
代表 ：代表取締役 小川 邦弘
事業内容：スマートフォンアプリケーション事業
URL ：https://www.elementree.co.jp/
◆本件に関するお問い合わせ先
株式会社エレメンツリー
TEL ： 050-5369-0838
Mail： info@elementree.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346696/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社エレメンツリー
プレスリリース
2026年4月24日
株式会社エレメンツリー
株式会社エレメンツリー（代表取締役：小川 邦弘、所在地：大阪市北区）は、2026年4月24日にホラーBLゲーム『チギリバコ』言霊「わくわくAI生活」の提供を開始しました。
新規言霊「わくわくAI生活」
2026年4月24日10:00 より提供開始
AIを生活に取り入れてみたのはいいものの――
「何だ！？ 何が起こった！？」
「氷上さん、すみません！ 俺、とんでもないものを…！」
思わぬ事態が起きてしまう…!?
AIに振り回される蒼たちのコミカルストーリーをどうぞお楽しみください。
◆言霊
言霊では、「アナG」や「珠玉」を使用して「カード」を獲得することができます。
カードを獲得すると、「シナリオ」や「ボイス」、「スチル」を手に入れることができます。
カードには、N、R、SR、UR、LRとレアリティがあり
レアリティが上がるごとに、入手が困難になります。
◆言霊「わくわくAI生活」
言霊「わくわくAI生活」では
SR 2種類、R 4種類、N 6種類の合計12種類のカードが手に入ります。
カードを手に入れると、シナリオを読むことができます。
◆シナリオ紹介
「わくわくAI生活」のシナリオの一部をご紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346696/images/bodyimage2】
■SR「AI管理ハウス」右京×蒼
AI管理マンションの無料宿泊体験に当選した右京。
蒼も誘い、楽しんでもらおうと、AIに“盛り上げて欲しい”と頼んだところ――
「何だ！？ 何が起こった！？」
とんでもない事態が発生してしまう…!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346696/images/bodyimage3】
■SR「AIレシピの効果は…」夜助×蒼
夜助に美味しいものを食べてもらいたいと、AIの助けも借りて手作り料理を作った蒼。
喜んでもらえたのは良かったが
次第に夜助の様子がおかしくなり…
「都月……。……服を、脱がせてくれないか」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346696/images/bodyimage4】
■R「AI恋愛ドクター」暁+蒼+紅+響
『AIドクター』という性格診断ができる玩具を持ってきた暁。
相性診断もできるようで、蒼と一緒にやってみることに。
（いい結果になれ、いい結果になれ……）
果たして診断の結果は――!?
R「局長返信」蒼+右京+暁+夜助
R「AI健康管理」右京×蒼
R「こっそりAIボイス」綴+雅
N「欲しいもの検索！」暁(+蒼)
N「理想の顔生成」蒼+右京+暁+夜助
N「自動要約にはご注意を！」蒼+暁+夜助+紅+響
N「AIカラオケ採点」紅+綴+雅+響
N「AI心理分析」綴
N「AIゴーストライター」雅+夜助
◆ピックアップ提供期間
2026/4/24 10:00 ～ 2026/5/29 10:00
ピックアップ期間中は
言霊「わくわくAI生活」のカードが通常より、より獲得しやすくなっています。
この期間を狙ってぜひ手に入れてみてください。
■「チギリバコ」概要
――カエセ カエセ チギリノハコヲ カエセ
両親の死後、友人たちと何気ない平和な日常を過ごしていた主人公、都月 蒼（トヅキ ソウ）
警守局で捜査官として事件の捜査を行っていた蒼たちだったが、ある日居住区内で残虐な猟奇殺人事件が起こる
その事件はたちまち噂となり、”ジャックザリッパーの連続猟奇殺人事件”と噂されるようになった
蒼たちへ事件への捜査が言い渡され、一刻も早い犯人逮捕を願い独自で捜査をすすめていく蒼
しかしその事件には、この土地に古くから伝わるある恐ろしい伝承が関わっていて……
ひとつ、またひとつと事件の核心に迫るたび、壊れていく平和だった日常
蒼は恐ろしい伝承に隠された真実の意味を知り、日常を取り戻すことは出来るのか――
・主人公
都月 蒼 （トヅキ ソウ） CV.突急欲々
・攻略キャラクター
吟芭 右京 （ギンバ ウキョウ） CV.四ツ谷サイダー
朔守 暁 （サクモリ アキ） CV.和音（かずね）
氷上 夜助 （ヒカミ ヤスケ） CV.鳩マン軍曹
◆プロモーションPV◆
https://appli.anakare.com/redirect_pv.php?c=chigiribako
◆公式HP◆
https://www.chigiribako.com/?a=pressc
アプリ名：チギリバコ
ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム（BL）
提供開始日：2014年12月4日
提供プラットフォーム：自社オリジナル恋愛ゲームPF「あなカレ」
BLアプリ「あなカレ」公式Xアカウント
https://x.com/anakare801
◆「あなカレ」概要
＜iOS版＞
対応機種：iPhone5以降の端末
価格 ：無料（一部アイテム課金制）
カテゴリ：ゲーム-シミュレーション
＜Android版＞
対応機種：AndroidOS4以降の端末
価格 ：無料（一部アイテム課金制）
カテゴリ：ゲーム-カジュアル
◆「あなカレ」とは？
『チギリバコ』『悪魔教師』『啼骸の鳥』『ビースト×ライト』など、数々の本格BLゲームを提供しているスマートフォン向けBLゲームアプリ。
基本プレイ無料、登録不要で、複数の恋愛シミュレーションゲームをプレイすることができます。
◆アプリのダウンロード方法「あなカレ」
＜iOS版＞
App Store→検索→「あなカレ」と入力→アプリをタップ→無料→Appをインストール
＜Android版＞
Google Play→検索ボタン→「あなカレ」と入力→アプリをタップ→インストール
共通ダウンロードURL
https://appli.anakare.com/redirect_ad.php?a=pressc
◆会社概要
会社名 ：株式会社エレメンツリー
所在地 ：大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12
設立 ：2005年10月19日
資本金 ：1,000万円
代表 ：代表取締役 小川 邦弘
事業内容：スマートフォンアプリケーション事業
URL ：https://www.elementree.co.jp/
◆本件に関するお問い合わせ先
株式会社エレメンツリー
TEL ： 050-5369-0838
Mail： info@elementree.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346696/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社エレメンツリー
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