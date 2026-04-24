キッザニア東京にてＬＩＯＮ×日本歯科医師会スペシャルイベント開催

―参考資料―

2026年4月24日

ライオン株式会社

公益社団法人日本歯科医師会

【２年振りに開催】キッザニア東京で学ぶ「予防歯科」！ ライオン×日本歯科医師会が、子どもの“生え変わり期”のお口を守る 体験型イベントを共同で開催 ～600組1,200名をキッザニア東京へ無料ご招待～

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）と、公益社団法人日本歯科医師会（会長：高橋 英登）は、「歯と口の健康週間※１」中の2026年6月4日（木）に、ライオン株式会社がオフィシャルスポンサーであるキッザニア東京にて、子どもたちが歯科医師や歯科衛生士と交流するスペシャルイベントを共同で開催いたします。

乳歯から永久歯へと生え変わる大切な時期に、親子でお口の変化を観察し、歯科のプロから正しいオーラルケアを学ぶことで、大人の歯へのスムーズなバトンタッチをサポートします。本プログラムは、子どもたちが自らの「歯とお口の健康」に興味を持ち、将来の土台となる予防歯科習慣を身につけることを目的としています。通常は子どもが主役のキッザニアにおいて、本イベントは保護者も一緒に参加できる特別な機会となっており、家庭における健やかなオーラルケア習慣をより確かなものへと高めていただけるよう貢献します。あわせて、歯科医療の仕事への理解を深める体験を通じて、「予防歯科」の重要性を普及・啓発してまいります。

※1 国民に対する歯科衛生の普及・啓発運動として、毎年6月4日～10日に実施される週間行事です。本年も厚生労働省、文部科学省、日本歯科医師会、日本学校歯科医会を中央主催団体とし、各都道府県で様々な行事が実施されます。

■イベント概要

通常、キッザニアでの職業体験はお子さまのみが対象ですが、本イベントでは特別に「保護者も一緒に参加できる」２つの限定プログラムをご用意しています。

※2 会期当日の第1部に来場されるお客様も【１】体験型イベントにご参加いただけます。

【応募方法】 日本歯科医師会のサイトからお申し込み下さい。

URL ： https://www.jda.or.jp/special/

応募期間：2026年4月24日（金）正午～2026年5月11日（月）正午

当選発表：結果は招待券の発送をもって代えさせていただきます。詳細は上記サイトをご確認ください。

今回のスペシャルイベントの目的は２つです。１つは、日頃、歯科医療従事者はどんな仕事をしているのかを知り興味を持っていただくことで、歯科を目指す人を一人でも増やしたいと考えています。全身の健康ひいては健康寿命の延伸に寄与できる歯科医療を担う優秀な人材が多くなれば、国民の健康や幸福にもつながると思います。もう１つは、子どものころの歯や口の健康状態が健やかな一生に大きく影響することを知っていただくことで、セルフケアとプロケアの習慣が当たり前になることを望んでいます。このイベントを通じて、楽しみながら歯科についての知識を深めていただければ幸いです。

以 上