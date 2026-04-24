巻頭特集：今さら聞けない エアブラシの最前線【2026】 月刊ホビージャパン2026年6月号 4月24日（金）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、月刊ホビージャパン最新号（2026年6月号）を2026年4月24日(金)より全国書店で発売いたします。
特別付録：エアブラシカタログ2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347760/images/bodyimage1】
組むだけで満足できるキットが増えた2026年のプラモ市場、それでもなお「塗装」に踏み出したいと感じている人は多いのではないでしょうか。
でも、エアブラシは本当に必要なのか？ どこまで揃えればいいのか。健康意識や製品事情も変わったいま、その判断基準もアップデートしています。
今号は“いまの模型環境”に即したエアブラシ特集。機材の選択から環境の話、運用のリアルまでを徹底整理し、「使う／使わない」も含めて最適解を提示します。迷っている人にも、すでに使っている人にも届けたい、 エアブラシカタログ付きの特集です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347760/images/bodyimage2】
▲特別付録：エアブラシカタログ2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347760/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347760/images/bodyimage4】
【商品情報】
月刊ホビージャパン 2026年6月号
●発売日：2026年4月24日(金) 発売
●特別定価：1,650円（本体1,500円＋税10％）
●雑誌コード：08127-06
●JANコード：4912081270660
●判型：A4変形
●発行元：ホビージャパン
●版権表記
(C)サンライズ
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347760/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
特別付録：エアブラシカタログ2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347760/images/bodyimage1】
組むだけで満足できるキットが増えた2026年のプラモ市場、それでもなお「塗装」に踏み出したいと感じている人は多いのではないでしょうか。
でも、エアブラシは本当に必要なのか？ どこまで揃えればいいのか。健康意識や製品事情も変わったいま、その判断基準もアップデートしています。
今号は“いまの模型環境”に即したエアブラシ特集。機材の選択から環境の話、運用のリアルまでを徹底整理し、「使う／使わない」も含めて最適解を提示します。迷っている人にも、すでに使っている人にも届けたい、 エアブラシカタログ付きの特集です。
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▲特別付録：エアブラシカタログ2026
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【商品情報】
月刊ホビージャパン 2026年6月号
●発売日：2026年4月24日(金) 発売
●特別定価：1,650円（本体1,500円＋税10％）
●雑誌コード：08127-06
●JANコード：4912081270660
●判型：A4変形
●発行元：ホビージャパン
●版権表記
(C)サンライズ
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
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配信元企業：株式会社ホビージャパン
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