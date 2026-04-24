株式会社 日本教育クリエイト(本社：東京都新宿区、代表取締役：鳥居 敏)は、「三幸福祉カレッジ 福祉教育研究所」を設立しました。本研究所では、三幸福祉カレッジがこれまで培ってきた教育実績・ノウハウをもとに、特に外国人介護人材の介護福祉士合格までの教育、育成を中心に調査・研究および情報発信を行ってまいります。





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■設立の背景

三幸福祉カレッジは、2000年の介護保険制度開始以降、介護教育に特化した専門校として事業を展開し、これまでに累計68万人以上(※1)の修了生を輩出しています。実務者研修においては、受講生数No.1(※2)として、全国で教育サービスを提供しています。

また、実務者研修の外国人受講生数No.1(※3)という実績に加え、修了率は99.0％(※4)と、多くの受講生の修了を支援してきました。特に、外国人受講生の受け入れ・教育においても、多くの実績を有しています。





介護業界では人材不足が続く中、外国人介護人材の受け入れが進むなど、現場を取り巻く環境は大きく変化しています。しかし、真に影響を受けているのは介護サービスを必要とするご利用者です。介護従事者の不足により、必要なケアが十分に行き届かないケースも生じており、現場の課題はより深刻さを増しています。





一方で、教育や育成に関する課題も多く、現場での対応に負担がかかっている状況があります。

こうした背景のもと、三幸福祉カレッジがこれまで積み重ねてきた教育実践を、より体系的に整理し、業界全体に還元していくことを目的として、本研究所を2026年3月に設立しました。





※1 2025年11月末実績

※2 厚生労働省一般教育訓練給付制度・専門実践教育訓練給付制度令和5年度修了生数

※3 2025年2月期指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

※4 2025年11月末実績









■研究所の取り組み

本研究所では、以下のような取り組みを行います。

・外国人介護人材の育成に関する調査・研究・情報発信

・教育現場で得られた知見の整理・発信

・外国人介護人材の介護福祉士国家試験に向けた教育支援に関する研究

これらを通じて、現場で活用できる実践的な情報発信を目指します。









■今後の展望

特に、特定技能制度においては、在留期間中に介護福祉士国家試験に合格することが、長期的な就労やキャリア形成において重要な要素となっています。

一方で、外国人介護人材にとっては、日本語や専門知識の習得、学習時間の確保など、多くのハードルが存在しており、「合格できる育成のあり方」が課題となっています。

本研究所では、こうした制度的背景や現場の実態を踏まえ、外国人介護人材が国家試験に合格するための教育・学習支援のあり方について研究を進めていきます。

三幸福祉カレッジは今後も、教育事業と研究所による発信の両面から、介護業界の人材育成に貢献するとともに、三幸グループのミッションである「世の中の困難を希望に変える」の実現を目指してまいります。









■研究所概要

名称： 三幸福祉カレッジ 福祉教育研究所

URL ： https://www.sanko-fukushi.com/research/

内容： 介護人材育成に関する調査・研究・情報発信









◆会社概要

株式会社 日本教育クリエイト

代表者 ： 代表取締役 鳥居 敏

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト7階

設立 ： 1975年10月

事業内容： ＜人材サービス事業＞

医療・福祉に特化した人材紹介・人材派遣・委託事業の運営

＜生涯学習事業＞

医療事務・介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・

登録販売者受験対策講座・カラーコーディネーター等、医療・

福祉・薬剤・カラーに特化した生涯学習事業

＜法人向け研修事業＞

医療・福祉に特化した法人向け研修事業

＜レセプト点検サービス事業＞

レセプト点検にIT技術を導入することで、業務効率化＆収益改善を支援

＜ITソリューション事業＞

SI・DX推進をはじめ、専門性の高いシステムエンジニアの

派遣・紹介を通じて、IT課題をトータルに支援

＜HR事業＞

医療に特化した採用支援・定着支援等、人材戦略をトータルに支援

＜福祉サービス第三者評価事業＞

質の高い福祉サービスの実現を目指し、専門的な評価を通じて

事業所の改善と信頼性向上を支援

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.nk-create.co.jp/