岐阜県郡上市で天然鮎のヤナ漁と専門店を営む、天然鮎みやちか(美並観光株式会社、本社：岐阜県郡上市、代表取締役社長：宮近志人)は、2026年夏の本格シーズンに向けて、鮎の個性を五感で楽しむ「天然鮎食べ比べBOX」の期間限定提供を開始いたします。





食べ比べBOX





■ 背景：夏を先取りする、贅沢な鮎体験

長良川のほとりに位置する「みやちか」は、日本屈指の漁獲高を誇る伝統のヤナ漁を守り続けています。毎年約10万匹もの天然鮎があがるこの地は、夏には約3万人ものお客様が訪れる観光名所です。

本格的な夏を前に、混雑する夏シーズンより一足早く天然鮎を堪能できる贅沢な御膳を、2026年5月限定でご提供いたします。





みやちかヤナ漁





■ 【5月限定】長良川を独占する「天然鮎食べ比べBOX」

1匹ごとに味わいが異なると言われる天然鮎の「食べ比べ」を主軸にした、完全予約制の特別御膳です。

・提供期間：2026年5月1日(金) ～ 5月31日(日) ※GW(5/3～5)は除く

・価格 ：5,400円(税込 5,940円)

・お品書き：天然小鮎の塩焼き5匹、彩り小鉢(彩り箱)、炙り郡上味噌ご飯、香物、甘味





食べ比べBOX上から1

食べ比べBOX上から2

食べ比べBOX上から3





〈特徴〉

・5匹の個性：小鮎ならではの繊細な風味や、雄雌の食感の違いを一度に楽しめます。

・宝石箱のような演出：春らしい鮮やかな小鉢が並び、視覚でも楽しめる「映える」一膳。

・非日常の特等席：長良川が一望できるテラス席で、川のせせらぎを聴きながら優雅な時間を。雨天の際は開放感あるガラス張りの店内席へご案内いたしますので、安心してお過ごしいただけます。









■ 今後の展望：地域と共創する「みやちか」へ

今回の取り組みを皮切りに「創造プロジェクト」を展開。「獲る」から「伝える」へ、今後、一般公募のデザインコンテストや、早朝の長良川を満喫する体験プログラム、さらなる新商品の開発など、伝統ある鮎文化を次世代へつなぐ取り組みを継続してまいります。





ヤナ漁で鮎を獲る





■ 「みやちか天然鮎」の誇り(3冠ブランド)

「みやちか」が提供するのは、ただの鮎ではありません。

・世界農業遺産認定：清流・長良川の恵みそのもの。

・献上鮎の歴史 ：旧宮内省御料場跡という誇り高き出自。

・ブランド郡上鮎 ：全国で唯一の商標登録ブランド。

これらを、水揚げから72時間の「活かし込み」による泥抜き、そして熟練スタッフによる1匹ずつの丁寧な手作業で、最高の状態でお届けします。





みやちかヤナ場で遊ぶ

みやちかヤナ場で鮎つかみ