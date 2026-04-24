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京都・下鴨にて安政三年(1856年)創業、今年で創業170周年を迎える料亭「下鴨茶寮」は、2026年4月28日、JR京都駅直結の商業施設「京都ポルタ」駅ビル2階に新店舗をオープンいたします。

料亭の味わいを気軽にお楽しみいただけるお弁当を中心に展開し、京都の食文化に着想を得た新商品もご用意いたしました。









■“鯖街道”の文化を継ぐ、新たな一品「鯖寿司の口福小箱」





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古来、若狭湾で獲れた鯖を京都へと運ぶ物流路は“鯖街道”と呼ばれ、一昼夜をかけて都へと運ばれた日本海の恵みは、京都の食文化を支えてきました。

その道筋の終着にあたる出町柳から下鴨の地は、まさに下鴨茶寮が店を構える場所でもあります。

海から遠い都において、保存性と旨みを両立させた鯖料理は、京都の食卓に欠かせない存在として根付いてきました。

下鴨茶寮では、そうした文化を背景に、鯖寿司を料亭にて八寸の一品としてご提供してまいりましたが、このたび新たに、日常の中でもお楽しみいただける商品として仕立てました。

料亭ならではの繊細な仕込みと味の重なりにより、伝統を踏まえながらも、現代の食卓に調和する一品に仕上げております。

駅でお求めいただき旅の道中に、またお手土産やご自宅用としても、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。









■新店舗について

本店舗は、京都の玄関口であるJR京都駅に直結し、日常のお食事から大切な方への手土産まで、幅広い用途にご利用いただけるラインナップを取り揃えます。

料亭の味わいをそのままに、現代のライフスタイルに寄り添うかたちで、より気軽にお楽しみいただける新たな拠点として展開してまいります。





【店舗情報】

京都ポルタ店(京都駅ビル2階「京銘菓・名菜処 亰」)

所在地 ：〒600-8215 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901

営業時間：8:30～21:00 施設に準ずる

電話番号：070-5264-4127









■店頭受取・オンライン展開について

京都ポルタ店では、事前にオンラインにてご予約いただいたお弁当を、店頭でスムーズにお受け取りいただけるサービスも展開いたします。

https://bento-w.shimogamosaryo.co.jp/





また、2026年5月には「鯖寿司」を冷凍商品としてオンラインショップでも販売予定です。

ご自宅でも料亭の味わいをお楽しみいただける機会を広げてまいります。

https://shop.shimogamosaryo.co.jp/









■オープン記念キャンペーン





京都ポルタ店 新規出店キャンペーン





新規出店を記念し、期間限定の特別価格にてご提供いたします。

※人気の「西京焼き弁当」を100円引きにてご用意いたします。









■下鴨茶寮について





京都料亭・下鴨茶寮





安政三年創業。京都・下鴨の地にて、茶懐石の精神を受け継ぎながら、時代に寄り添う料理とおもてなしを追求してまいりました。

これからも、伝統を礎に、日常に寄り添うかたちで、京都の食文化をお届けしてまいります。