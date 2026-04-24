オージー・ビーフ、オージー・ラムの生産者団体である「ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア」(本社 オーストラリア・シドニー 以下「MLA」)は、北海道遺産ジンギスカン応援隊(運営 株式会社アートピア)が主催し、2026年5月15日(金)～17日(日)にサッポロファクトリー西広場にて行われる〈北海道ジンギスカンフェスティバル2026〉に特別協賛いたします。

MLAは、オージー・ラムの認知拡大と、地域に根ざした新しいラム肉文化の創出を目指し、オーストラリアの生産者と日本の消費者の架け橋となるよう、本イベントをサポートいたします。

また、会場にてオージー・ラムPR大使であるラムバサダーが参加し、ブースの出店を含め、ラム肉の魅力を積極的に発信していきます。





北海道ジンギスカンフェスティバル2026キービジュアル





■北海道ジンギスカンフェスティバル

2015年にスタート。現在では多くの方に愛されるイベントとなった〈北海道ジンギスカンフェスティバル〉。年に1回、各地のジンギスカンが集合！全国38種類のジンギスカンを食べ比べできる貴重なイベントです。









■ラムバサダーによるスペシャルメニューも

オージー・ラムPR大使ラムバサダーから毛塚智之さん、東澤壮晃さんが参加。2人で本イベントのためのスペシャルメニューを振る舞います。





・オージー・ラムの骨付き塊スモークハム(500円)

数量限定、売り切れ次第終了です！





・生ウインナー(2本入り・800円)

オージー・ラム100％！国産にんにく使用の生ソーセージ。





・じゃがいもとラムのボロネーゼ(500円)

鉄板で焼いたじゃがいもにラム肉のボロネーゼをかけ、チーズをのせて炙ります！





北海道ジンギスカンフェスティバルメニューイメージ





※画像はオージー・ラムの骨付き塊スモークハムのイメージです。









【ラムバサダーとは？】

ラムバサダー(オージー・ラムPR大使)とはさまざまな角度からラム肉の魅力と可能性を発信する個性豊かな食のスペシャリスト集団です。





・ラムバサダーについて

http://www.aussielamb.jp/lambassador/









■ジンギスカン応援隊のインスタフォローでプレゼント

ベル食品とフェス限定で共同開発した「こだわりの成吉思汗たれ」をプレゼントいたします。





【イベント概要】

■日程 ：2026年5月15日(金)・16日(土)・17日(日)

■時間 ：5月15日(金)11:00～20:00(L.O.19:30)

5月16日(土)・17日(日)10:00～20:00(L.O.19:30)

■場所 ：サッポロファクトリー 西広場

■ジンギスカン販売：全国各地のジンギスカン38種類以上販売

■その他 ：ラムバサダー、おにとこ円山

■主催 ：北海道遺産ジンギスカン応援隊

■特別協賛 ：ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア(MLA)

■協賛 ：サッポロビール、ポッカサッポロ北海道、ソラチ、

ベル食品、岩谷マテリアル

■特別協力 ：サッポロファクトリー